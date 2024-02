Kobna igra sudbine! MMA borac izgubio živit BRANEĆI DRUGA, a slučajni prolaznik UMALO STRADAO POKUŠAVAJUĆI NJEGA DA GA SPASI SMRTI!

Prijatelji i porodica Stefana Savića (23), koji je izboden nasmrt na Dorćolu posle svađe u klubu, okupili su se na mestu zločina i zahvalili se momku koji je prišao da mu pomogne, pa je i sam napadnut.

Srpski reprezentativac i MMA borac Stefan Savić (23) ubijen je u noći između subote i nedelje na Dorćolu u Beogradu, a policija je, kako se saznaje, identifikovala dvojicu napadača i potraga za njima je u toku!

MUP je objavio slike i imena osumnjičenih i pozvao građane da jave policiji ukoliko imaju bilo kakva saznanja o njima, a opširnije pročitajte u posebnoj vesti.

Prema rečima našeg izvora, ubijeni Savić je poznavao svoje ubice i, navodno, su bili u sukobu od ranije. Sportista ih je, kako kažu izvori, izbegavao u poslednje vreme, ali ih je kobne večeri slučajno sreo u dorćolskom noćnom klubu. Prema njihovim rečima, sukob je tada nastao prvo između Stefanovog druga i napadača, a Stefan je želeo da zaštiti prijatelja.

Povezana ranjavanja

Podsetimo, telo MMA borca pronađeno je na uglu Dobračine i Dunavske ulice, a samo minut kasnije na Terazijama u automobilu pronađen je teško ranjen S. M. (32).

- Ispostavilo se da su ova dva ranjavanja povezana. Tačnije, S.M. je bio slučajni prolaznik na Dorćolu kada je video da momci biju i ubadaju Savića, koji je nemoćno ležao na asfaltu. S. M. koji je bio sa drugom u kolima, izašao je, prišao nasilnicima i pitao ih: "Ljudi, šta radite to, pustite momka?". Napadač je tada i njega izbo, a on se ranjen vratio u auto kod svog druga, a Hitna pomoć ih je zatekla na Terazijama - kaže naš izvor.

Na uglu Dobračine i Dunavske ulice okupili su se porodica i prijatelji ubijenog, gde su upalili sveće i doneli cveće. Među njima bio je i momak koji je doneo Stefanovu fotografiju i u suzama je spustio na mesto njegovog stradanja.

- Otišao je naš brat i prijatelj - rekao je.

Na tužnom skupu, na kom je bilo više od 50 ljudi, bili su i poznati reper Smoke Mardeljano i voditelj Galeb Nikačevič.

Okupljeni su posebnu zahvalnost izrazili prema momku S. M., koji je umalo platio glavom to što je hteo da pomogne neznancu na ulici.

- Ići ćemo u bolnicu da posetimo heroja i da mu se zahvalimo. On je prišao Stefanu i dok je pokušavao da mu pomogne napadač ili napadači su se vratili i krenuli da ga ubadaju. On je sada stabilno, mi ćemo uraditi sve da mu pomognemo, da damo krv... Sve ćemo učiniti da bude dobro jer je on junak - rekao je Borislav Ćosić, trener ubijenog MMA borca.

Motiv ovog zločina i dalje nije sa sigurnošću utvrđen, a prema rečima Savićevih prijatelja, on je poznavao napadače i nisu bili u dobrim odnosima, ali on nikada nije želeo problem.

- Upravo zbog tog sukoba Stefan ih je izbegavao i potrefilo se da su se našli u istom klubu. Došlo je do prepirke i sve je eskaliralo. Stefan njima nije prišao sigurno prvi. On nije radio obezbeđenje u tom klubu, bio je samo gost - rekao je za Kurir jedan od prijatelja sportiste:

Napadači su kukavice

- Nije hteo problem, nikada ne bi povredio nikoga osim ako je u samoodbrani ili u ringu. On je duša od čoveka bio.

Prema rečima prijatelja, Stefan je kobne večeri zapravo pokušao da odbrani druga sa kojim je bio u klubu, a koga su, takođe, želili da povrede.

- On je bio neiskvaren, pošten, nikada nije nikoga dirao i nije dozvoljavao nikome da dira nekog slabijeg. Taj što ga je izbo zakačio se sa Stefanovim drugom i on je skočio da ga brani. Navodno je nož izvađen još u klubu, gde je Stefan prvi put povređen i kad je on hteo da ode, pojurili su za njim niz ulicu, pretukli ga i mučki ubili - kaže on:

- Ovo je tragedija, a napadači su kukavice koje bodu noževima iz straha.

Potresna poruka

Na mestu zločina juče se našla i jedna rukom pisana poruka na plavom papiru.

- Stefane, nismo stigli da pričamo. Želela sam toliko stvari da ti kažem, ali kasno je za to. Znam da me vidiš odozgo i nadam se da si na nekom boljem mestu. Znam da ćemo se sresti opet. Volim te, tvoja mala Maša - piše u poruci, koja je stajala pored belog cveća.

Snimak

Brutalno ubistvo Stefana Savića snimile su sugurnosne kamere, a na jednom od snimaka vidi se kako dvojica muškaraca besomučno udaraju i šutiraju mladića koji leži na asfaltu. Jedan od napadača u jednom trenutku čuči pored žrtve i zadaje mu smrtonosni ubod.

- Stefan nije imao prilike da pruži otpor. U jednom momentu parkira se auto i dvojica mladića izlaze. Dok jedan stoji po strani drugi prilazi i pokušava da pomogne Stefanu, a napadači koji su u prvi mah krenuli odatle vraćaju se i ubadaju i njega - kaže izvor.

