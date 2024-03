MILJKOVIĆ ŽENI POKLONIO BMW, A LJUBAVNICI 'SMARTA': Svedoci-saradnici otkrili tajne vođe klana!

Marko Miljković, koji je optužen da je s Veljkom Belivukom organizovano kriminalnu grupu koja stoji iza sedam ubistava, supruzi je poklonio električni BMW I3, koji je bio u vlasništvu pokojnog Ranka Radoševića, zvanog Eskobar, ispričali su na saslušanju u istrazi, u postupku koji se protiv vođa klana, ali i njihovih supruga Bojane Belivuk i Tanje Miljković, vodi za pranje novca.

Svedočio u istrazi

Podsetimo, kako je Kurir pisao, Radoševićev BMW, kao i saobraćajna dozvola i polisa osiguranja na njegovo ime, pronađeni su prilikom pretresa kuće Marka Miljkovića. Radošević, zvani Ranko Eskobar, podsetimo, ubijen je 9. marta prošle godine u kafiću na benzinskoj pumpi u Rušnju. Pre nego što je ubijen, on je svedočio u istrazi za pranje para protiv Belivuka, Miljkovića, njihovih žena, kao i Filipa Ivanovskog, njegove supruge i Belivukove tašte.

Radošević je tada, prema nezvaničnim informacijama, ispričao da je BMW I3 u leto 2020. preko prijatelja ustupio Zdravku Radojeviću, koji je rekao da će da ga proda. Naveo je da je vrednost automobila u to vreme bila oko 20.000 evra, ali da mu novac nikada nije isplaćen, niti je saznao šta se desilo sa skupocenim kolima, jer je Radojević nestao.

- Jedno od ubistava za koje se sudi Belivukovom klanu je i likvidacija Zdravka Radojevića. Prema optužnici, Radojević je otet, a potom ubijen u Ritopeku 10. novembra 2020. Posle zločina, kako se sumnja, pripadnici kriminalne grupe su odvezli sa auto-placa na kom je čuvao vozila - podseća sagovornik Kurira. O ovom automobilu govorili su svedoci-saradnici Srđan Lalić i Nikola Spasojević, koji je inače Miljkovićev kum.

- Znam da je BMW I3 Miljković poklonio supruzi, a kasnije joj je došao beli BMW X5 kao luksuzniji. Pohvalio mi se da joj je kupio taj luksuzni model, belu "peticu", upadljivu, staru nekoliko godina - svedočio je bivši pripadnik klana koji je sklopio sporazum o svedočenju s tužilaštvom - Srđan Lalić. O ovom automobilu, ali i navodnoj ljubavnici Marka Miljkovića, kojoj je takođe poklonio kola, svedočio je u istrazi za pranje novca i njegov kum Nikola Spasojević.

Lično mi dao pare

- Viđao sam njegovu ženu kako vozi taj BMW I3. Znam i da je A. D. (ime i prezime poznato redakciji), mislim da je to Markova ljubavnica, koja je na Skaju bila upisana kao Cinderella (u prevodu Pepeljuga), kupio "smart" s četvoro vrata. Meni je lično Marko dao pare i poslao me da kupim taj auto na auto-placu kod Vrčina. Kad sam ga kupio, lično sam ga predao A. D. - ispričao je Miljkovićev kum, koji je bio uhapšen kao pripadnik grupe, ali je kasnije postao svedok-saradnik tužilaštva. On je, kako saznajemo, rekao i da je kompletna dokumentacija za "smart" koji je kupio Miljkovićevoj ljubavnici pronašla policija u njegovoj kući kada je hapšen.