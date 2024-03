ZLOČIN KOJI JE POTRESAO SRBIJU! Ubistvo dece i samoubistvo SVE ŠOKIRALI: Retko su izlazili iz kuće i NISU PRIČALI - Šta znamo o TRAGEDIJI U NOVOM SADU?!

Tragedija, oličena u samoubistvu mladog bračnog para, L. P. S. i M. P. S, koji su u petak oko 22 časa skočili u smrt sa krova šesnaestospratnice kućnog broja sedam, na novosadskom Bulevaru cara Lazara, imala je, po svemu sudeći, neopisivu, još goru i blago rečeno, jezivu uvertiru.

Naime, osnovano se sumnja da je tragični par pre čina samoubistva u kući u Petrovaradinu, u kojoj su živeli kao podstanari, usmrtio rođenu decu, dva dečaka starosti tri i jedne godine. To je juče u popodnevnim časovima, ustanovila policija, koja je posle identifikacije nastradalog bračnog para, posetila kuću u ulici Tome Maretića 34, u Petrovaradinu, u kojoj su sa svoje dvoje dece živeli kao podstanari. Pripadnici MUP-a su nasilno otvorili vrata i zatekli stravičan prizor, beživotna tela dva dečaka.

Na njihov poziv u 17 i 19 časova, intervenisala je na toj adresi i lekarska ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Kako je rekao dr Zoran Krulj, portparol te zdravstvene ustanove, intervenisala je urgenta lekarska ekipa i mogla je samo da konstatuje smrt dva muška deteta.

Stanovnici te ulice na obodu Petrovaradina, nisu ni slutuli da se u njihovom komšiluku dogodila nezapamćena tragedija. Tek kada su videli policijska vozila i kola hitne pomoći, bilo im je jasno da se zbio neki stravičan događaj.

- Ne možemo da dođemo sebi i poverujemo da se to, o čemu se sada priča, zaista i dogodilo - kažu uglas komšije iz okolnih kuća u ulici Tome Maretića.

- Mlad bračni par nismo poznavali, a znali smo da stanuju tu, u dvorišnoj, tik uz prednju gazdinu kuću. Inače, vlasnik je živeo u Švedskoj i preminuo je pre dve nedelje. Oni su veoma retko izlazili iz kuće i gotovo da nisu ni komunicirali sa komšilukom. Ne znamo ni kako se zovu ni odakle su došli, pre dve godine kada su se uselili. Nju smo viđali s vremena na vreme, kada je izlazila sa decom u šetnju.

Novosađane, a posebno žitelje naselja Liman dva u tom gradu, potresla je tragedija u petak uveče, kada je mladi bračni par skočio sa solitera. Dve urgentne ekipe Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, na licu mesta su jedino mogle da konstatuju smrt dve mlade osobe, kod kojih nisu bila lična dokumenta pa je njihov identitet naknadno utvrđen.

Oni su skočili sa krova šesnaestospratnice u dvorišnu, unutrašnju stranu zgrade, sakrivenu od pogleda prolaznika i šetača, kao i vozača automobila, inače prometnim Bulevarom cara Lazara i to upravo u delu prekoputa „Spens-a“ i „Promenade“. Oni, kako potvrđuju stanari solitera, nisu tu živeli i niko ih ranije nije video.

- To je strašno što se desilo - kaže sredovečni stanar solitera.

- Svi smo uznemireni. Šta je moglo mlade ljude da natera na takav korak da dođu u našu zgradu i da se popnu na krov. Pitam se, kao i moje komšije. U to vreme nisam bio kod kuće, nego u gradu i telefonom sam čuo vest o jezivom događaju. Kasnije su komšije prepričavale i nagađale šta i kako se sve zbilo, ali niko nije ništa video.

Navodno, prema priči koja kruži među vidno uznemirenim stanarima solitera, komšija sa poslednjeg, šesnaestog sprata, u to vreme je čuo prasak stakla. On je izašao u hodnik, popeo se stepeništem koje vodi na ravan krov i video razbijeno armirano staklo na vratima, ali ne i onoga ko je to učinio. Takođe, nikoga nije video ni na krovu.

S druge strane, video nadzorom je snimljeno da je mladi bračni par ušao u višespratnicu i da se držao za ruke, a video zapis su preuzeli policija i Više javno tužilaštvo, koji su obavili uviđaj i pokrenuli istragu.

Gradonačelnik povodom tragedije

Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, oglasio se povodom užasne tragedije.

- Kao čovek zatečen sam i užasnut činjenicom da su u našem gradu juče ugašena četiri mlada života od kojih su dva dečja. Novi Sad ne pamti ovakvu tragediju i ne postoje reči koje bi u ovom trenutku bile adekvatne. Izražavam saučešće familiji, prijateljima i svim bližnjima tragično nastradale porodice u nadi da nam se ovako nešto nikada neće ponoviti - napisao je gradonačelnik Đurić na zvaničnom instagram nalogu uz apel nadležnim organima da hitno ispitaju sve okolnosti u vezi sa tim događajem.



Simboli Prema nezvaničnim saznanjima, u kući u kojoj je mladi bračni par stanovao sa decom, navodno su pronađeni simboli egipatskog zagrobnog života. Da li eventualno ima indicija da je reč o pripadništvu nekoj sekti, ili su sve samo prazna nagađanja, trebalo bi da rasvetli istraga.