Policijska akcija "Sablja" ponovo je dospela u žižu javnosti najavama o emitovanju serije "Sablja", kojom je ekranizovano sve ono što se u toj akciji posle ubistva premijera.

Saša Milovanović, urednik Srpskog Telegrafa rekao je u Novom jutru na TV Pink da se seća te akcije i da je u toj akciji uhapšeno oko 11.600 ljudi, a da je u pritvoru završilo oko dvehiljade i nešto i podneto 3.900 krivičnih prijava. Iz ovoga se vidi da je privedeno oko 8.000 ljudi koji nisu trabali da budu privedeni.

- Sećam se baš detalja kod Bogoslovije kolima sam se vraćao noću, grad je bio prazan, svuda je bilo policije u specijalnim odelima sa transporterima koji legitimišu ljude, nula kriminala ali i nula od života. Ta akcija bi bila dobra da je urađena profesionalno - kaže Milovanović.

Prema njegovima rečima akcija Sablja je pripremana ranije ali pošto se desilo to što se desilo odnosno ono najgore ona je ubrzana, dodaje on.

Trivun Ivković, bivši upravnik KPZ Mitrovica kaže da je imao informacije od mnogih osuđenika koji su dolazili iz Beograda za tu ekipu.

- Ovde se znalo ko je Luković, Spasojević sa kim se druže. Niko nema ništa protiv Sablje, ali ta Sablja je trebala da bude 5 dana ranije, a ne da se čeka da se Điniđić ubije - rekao je Trivun.

- Nemoj da neko kaže da nije znao, znalo se da će Điniđić biti ubijen i njemu je to bilo prezentirano kada je bio kod Dodika, ali on je verovao svojim službama - dodaje Trivun.

Siniša Vučinić, nekadašnji šef obezbeđenja Slobodana Miloševića rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je Sablja bila najveća policijsko-politička akcija i uvodi najveću diktaturu u evropskoj savremenoj istoriji.

- Oni su čekali, što nisu ranije hapsili, uhapsili su kako oni kažu 11.665 ludi a nezvanično ih je bilo do 13 hiljada od toga je 200 ljudi procesuirano, troje za organizovan kriminal i niko nije osuđen, a oni koji su osuđeni za neke prekršajne kazne - kaže Vučinić.

On je podseća da je i on bio jedan od uhapšenih i pušten posle dva dana, dokazalo se da je uhapšen ni za šta.

Kako je rekao ponuđeno mu je 500 hiljada bilo kojih novčanica dolara ili evra da optuži lažno Koštunicu da je video kako on daje kofer sa parama kriminalcu Miletu Lukoviću kumu.

Iako je Koštunica bio na neki način moj politički protivnik ja nisam mogao da lažem, dodaje Vučinić.

- U Šilerovu su dolazili političari iz DOS-a koji su jedva čekali da sklone Đinđića i nisu mu verovali, on ih je doveo i on ih je stvorio. Neki političari su dolazili u Šilerovu, dobijali su satove, kupali se u bazenima, srećom sada su to politički mrtvaci i neću da ih imenujem jer ne zaslužuju za njih je samo psihijatar kompetentan - dodaje Vučinić.

Goran Pajić, član ličnog obezbeđenja Slobodana Miloševića rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je treba da se kaže ko je izdao nalog da se sruši Šilerova.

- Iako je bilo tada priča u DOS-u da bi trebalo sačuvati tu zgradu da bude obdanište, očigledno je da se nekom žurilo jer je neko hteo da se ne pronađe proteza koja je nekom ispala u vodu i nisu uspeli da je pronađu pa su se uplašili da će u filteru da se pronađe i da će na osnovu dnk analize da se sazna ko je to bio - navodi Pajić.

Kako je rekao Sablja je apsolutno bila politički više motivisana.

- Vrlo je interesantno da je posle ubistva premijera Goran Svilanović dao izjavu zagrebačkom Jutarnjem listu i ta izjava je vrlo brzo posle dan dva povučena po nalogu američke agnecije CIA, a on je u toj izjavi rekao da je ubistvo bilo naručeno, da je lice stiglo iz Južne Amerike u Portugal i da je odatle na ulazu u Italiju dobilo oružje i dobilo sve što treba. Da li je to istina trebalo bi neko sve da istraži - navodi Pajić i dodaje da uvek treba poći od svake informacije da bi se došlo do one prave da bi se razrešilo jedn o krivično delo.