STRAVIČAN SLUČAJ IZ NIŠA DOBIJA EPILOG: Jovan koji je partnerki PREREZAO VRAT ide na lečenje umesto iza rešetaka!

Postoji mogućnost da se Jovan N. (42) iz Niša "izvuče" od zatvorske kazne za pokušaj ubistva svoje emotivne partnerke S.S. (62) u Nišu jer mu je u Višem sudu danas izrečena mera obaveznog lečenja!

Psihijatrijskim veštačenjem je ustanovljeno da on nespecifikovane neorganske psihoze. To je psihotični poremećaj oznake F29, a može se definisati kao izgubljen osećaj sa realnošću.

Njegova odbrana je danas u završnoj reči tražila da se on leči za slobode jer do sada nije pokazivao nikakvu manifestaciju nasilnog ponašanja. Ipak, zamenik višeg javnog tužioca je zatražila da on ipak bude u zatvorenoj ustanovi jer bi mogao da ponovi isto ili teže krivično delo.

Jovan se sumnjiči za pokušaj ubistva.

Njemu je sud naložio obavezno lečenje u trajanju od devet meseci u specijalnoj ustanovi u Beogradu.

Jovan je 25. septembra prošle godine pozvao svoju partnerku S.S. da pogleda njegov dom u Knjaževačkoj ulici u Nišu, a onda je u jednoj od soba stavio nož pod grlo jer je imao fikciju da ga vara!? Došlo je do njihove fizičke borbe gde je on njoj prerezao vrat, a posle i sebi. Srećom zajedno su preživeli tu agoniju.

S.S. je na prošlom ročištu do detalja opisala kako je uspela da mu umakne iz iz kuće i tako krvava vrata izađe na ulicu i pozove pomoć. On se branio da je hteo tada samo da je zaplaši.