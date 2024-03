'BILA JE JEDNA DRUŽINA, MNOGO VELIKA I PREVIŠE JAKA, A ONDA...' Jedan dan je promenio sve, KAKO POSLE BITI SREĆAN? (FOTO)

Majke ubijenih žrtava iz Dubone kod Mladenovca i Malog Orašja kod Smedereva neutešne su nakon što im je pre tačno 10 meseci pomahnitali ubica Uroš B. (21) iz Dubone kod Mladenovca pobio decu dok su se družili. One su sada na društvenim mrežama objavile potresne poruke i fotografije svojih naslednika.

Osumnjičeni ubica tog krvavog 4. maja prošle godine ubio je devet mladića, i jednu devojku, dok je njih 12 teško ranio. Njegove žrtve su: Nemanja Stevanović, Lazar Milovanović, Petar i Marko Mitrović, Nikola Milić, Aleksandar Milovanović, Milan i Kristina Panić i Dalibor Todorović.

Podsetimo, samo dan nakon nezapamćenog masakra u OŠ "Vladislav Ribnikar" na Vračaru, gde je dečak-ubica, tada star 13 godina iz očevog pištolja ubio devet svojih vršnjaka, i radnika obezbeđenja, Uroš B. je u rafalnoj paljbi prvo kod spomenika u Malom Orašju ubio petoro mladića, a zatim krvavi pir nastavio kod škole u Duboni gde ubija njih troje, među kojima je i jedinu tinejdžerku. 50 dana nakon zločina i pored svih napora lekara izdahnuo je Petar Mitrović (25), deveta žrtva masakra.

Petrova majka Biljana, koja je ranije ispričala bolne i potresne detalje kako je saznala za maskr u kom joj je sin bio teško povređen, sada je na svom profilu na društvenoj mreži Fejsbuk napisala:

- Bila je jedna družina, mnogo velika i previše jaka. Jednog dana ostade družina bez najboljih momaka. Ostade duboka rana na srcu očeva i majki, trag bola ostavi braći, sestrama i snajkama. I tako prolazi vreme i dolaze nova jutra, a naša bol neće biti manja sutra - napisala je neutešna majka žrtve uz niz fotografija na kojima se može videti kako se smeju i provode zagrljeni ni ne sluteći da će to biti samo jedno od sećanja nihovih najbližih.

Na današnji dan, potresnu poruku objavila je i majka Nemanje Stevanovića, kome je u krvavom masakru devojka Anđelu S. teško povređena.

- Nekada smo imali snove, imali smo sve, a sada sine ja tebe više ne. Čovek se u životu navikne na sve, samo u jednom slučaju nikada - kada ga u večnost pretekne sopstveno dete. Jedino čega se plašim je da ti ne zaboravim glas. Znam samo da te predugo nema u mom životu, ali i dalje čujem tvoj osmeh, osećam ljubav, koju su u meni izazvani tvojim prisustvom u mom životu. Žive i dalje u meni i jedino me oni čine živom. Volim te lave moj - napisala je Mirjana Stevanović, majka ubijenog Nemanje, sa kojom je Kurir uradio potresnu ispovest gde nam je između ostalog rekla: "Bila sam majka 21 godinu, a posle 4. maja više nisam..."

Majka ubijenog mladog policajca Milana i maturantkinje Kristine Panić napisala je "10 meseci i ništa se promenilo nije..." Majka Dalibora Todorovića objavila je "da su njihove suze preteške, da peku kao živa rana, bol i tuga neprestaju."

- U mislima ste nam svakog dana deco, naša voljena. Ali u snu nikako vas nema, da bi došli u san možda bi nam lakše bilo. Živeli bi bar od tog sna, boli maj prethodni, boleće i sledeći. A sećanja i naša ljubav za našom decom nikada prestati neće. Deco naša mila - napisla je neutešna Daliborova majka Danijela, a potom okačila fotografiju svog sina i Panića.

Takođe, sestra ubijenog Dalibora Todorovića, Suzana, na svom Fejsbuk profilu napisla je "da taj jedan dan promeni sve, i kako posle da se živi, kako da se bude srećan."

Uroš B. je, podsetimo, nakon masakra pobegao prvo kolima ka Šepšinu, ali kola su mu se zaglavila na zemljanom putu, pa je morao da beži peške. Ukrao je automobil jednom meštaninu iz garaže, pa se dovezao do naplatne rampe Mali Požarevac gde je nasilno ušao u taksi vozilo u kom je bila jedna putnica (20) i uz pretnje bombom tražio da mu glumi devojku, sve dok ne prođu opasnost od policije koja je već tada bila na terenu. I pored svih pokušaja taksiste i devojke da Uroš B. napusti vozilo, to se nije dogodilo. Odvezli su devojku do mesta gde ju je čekao verenik, da bi se potom taksista i Uroš B. uputili kao Vrnjištu kod Kragujevca gde je osumnjičeni ubica otišao kod ujaka Gorana G. i krio se sve do ujutru u njegovom kokošinjcu.

Više javno tužilaštvo u Smederevu podiglo je optužnicu 18. oktobra protiv Uroša B. Okrivljeni Uroš B. u vreme izvršenja krivičnog dela nije imao navršenu 21 godinu, zbog čega shodno odredbama Krivičnog zakonika njemu nije moguće izreći kaznu doživotnog zatvora, već kao maksimalnu kaznu, kaznu zatvora u trajanju od 20 godina.