'Vozite ih u klanicu, šurite ih, mučite ih' Na suđenju puštene GLASOVNE PORUKE Marka Miljkovića - napeta atomosfera

Suđenje kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića nastavljeno jedanas u Specijalnom sudu u Beogradu. Na ročište su, kao i juče, pozvana i tri oktivljena saradnika.

U nastavku suđenja, kako je sudija juče najavila, trebalo bi da se izvode dokazi prikupljeni putem međunarodne pravne pomoći, a koji se odnosi na ubistvo Gligorijevića.

Na ročište su, kao i juče, pozvana i tri oktivljena saradnika, Srđan Lalić, Bojan Hrvatin i Nikola Spasojević sklopili su sporazum sa tužilaštvom i dobili manje zatvorske kazne u zamenu za informacije.

Oni su već svedočili protiv ostalih pripadnika klana, a u sud su ove nedelje pozvani kako bi se izjasnili u vezi sa "Skaj" prepiskama u vezi sa ubistvima, s obzirom na to da je sud prošlog meseca "Skaj" usvojio kao dokaz.

Tokom jučerašnjeg ročišta više puta je pokušano pregledanje "Skaj" dokumentacije u vezi sa ubistvom druge žrtve klana Aleksandra Gligorijevića Pukija, ali do toga nije došlo zbog brojnih predloga i zahteva odbrane, kao i njihovih tvrdnji da "Skaj" nije validan dokaz, uprkos time što je sudsko veće odlučilo suprotno.

17.50 Spasojević se žali da mu Miljković preti

Za reč se javio okrivljeni saradnik Nikola Spasojević i rekao da mu Marko Miljković dobacuje, da mu je rekao da je pi*kica i zamolio sud da ga upozori.

- Malopre me je pogledao i prevlačio je palcem preko vrata, znate šta to znači - rekao je Spasojević.

Sudija je potom pozvala Marka Miljkovića.

- Kao što sve laže, laže i ovo. Nisam mu to rekao. Da, ja to mislim, ali nisam to rekao - rekao je Miljković, a sudija je rekla da ne može tako da se ponaša i da vređa ugled suda.

Miljković je upitao sudiju da li je čula da je to rekao Spasojeviću, a ona ga je opomenula da ne upućuje pogrdne reči i da ne vređa ugled suda. Miljković je potom ušao u raspravu sa sudijom, ističući da mu sud ne dozvoljava da se izjasni i zatražio da se vrate kamere da se vidi da li je išta pokazao Spasojeviću.

17.37 Nastavlja se sa slušanjem glasovnih poruka

Nastavljeno je sa slušanjem glasovnih poruka u kojima se pripadnici klana dogovaraju na koji način da namame Lazara Vukićevića i Aleksandra Šarca, kako bi ih odvezli u kuću strave u Ritopeku.

Miljković: Zamisli, on Miletu, koji mu je šef, piše da mu pošalje nešto što samo oni znaju. Zamisli idiota, imbecila.

Budimir: Da ne namesti muriju nešto brate, razumeš? Mi ćemo da radimo pratnju sa dva auta, ali da namesti muriji nešto, razumeš, da isprati murija do kuće tamo.

Miljković: Laza neće zvati muriju, po Šarca nemojte ni da idete u 18.30, kad se us*o. Nema šta brate da isprati murija, Laza nije cinkaroš, on neće, po Šarca nemojte da idete on može da namesti, a Lazu kupite.

Budimir: A jel' problem što su Laza i Šarac na kontaktu, a mi smo mislili da nisu i onda znaju da ovaj dolazi? Može ovaj da nas trpa. E, doći će Laza tad tu i da krene murija da prati.

Miljković: Šarac je burazeru odje**a Lazu, razumeš i napisao da je on jedan debil i da samo zbog Mileta piše sa njim, tako da Laza je potvrdio da ne sumnja ništa, dolazi, Šarca ćemo da hvatamo.

Lalić: Da li da mu kaže Mile da je Šarac cinkaroš i da je isparanoisao?

- Prepoznajem glasove, razgovaraju marko Miljković i Marko Budimir, a među poslednjim porukama se uključujem i ja - rekao je Lalić, nakon čega se javio Marko Miljković i rekao da nijedan glas nije njegov, Marka Budimira, niti Srđana Lalića.

On je rekao da su okrivljeni pitali da sede u sudnici, ali da im on "preporučuje da ne jer ne treba da sede sa ovom trojicom u istoj prostoriji".

- Ne prepoznajem nijedan od tri glasa - rekao je potom Marko Budimir, a isto je rekao i Veljok Belivuk i ostali okrivljeni.

17.12 "Vozite ih u klanicu, mučite ih"

- Šarac stiže u 18.30 laza u 20.30, budite tu, vodite ih u klanicu, šurite ih, mučite ih al' nemojte da ih ubijete to moramo mi. Šarac će sam da dođe, sešće u "pikapa", vozite ga u klanicu, namučite ga. Laza dolazi na istu adresu, isto ga vozite tamo da muči Veljka. Sve normalno, ništa, oni dolaze kod prijatelja... Šarac ne sme da dođe, usr*o se, pazi kad ne veruje Kapetanu. Sve vam je jasno - čuje se Miljkovićev glas u poruci.

U drugoj poruci čuje se drugi glas koji kaže da je "napravio grupu 222 za posle" i da neće nositi obične telefone.

- Razgovaraju Marko Miljković i Miloš Budimir. Ovo nije prvi put da čujem ove poruke, one su poslate na grupu u kojoj sam i ja bio, a bio sam i fizički sa Milošem Budimirom - rekao je Lalić.

Advokat Lazarević istakao je da je u dokumentaciji navedeno da je poruku o pravljenju grupe poslao Srđan Lalić, a ne Miloš Budimir.

- Ne mogu da garantujem da nije poslao sa mog telefona, ali ovo je glas Miloša Budimira - rekao je Lalić.

Marko Miljković rekao je da nije u pitanju njegov glas, ali ni Miloša Budimira, ni Srđana Lalića. Na njega se nadovezao Veljko Belivuk.

- Ja bih Vas zamolio da se izjasnite i da nam zabranite da izlazimo i komentarišemo. Da li mi kao odbrana možemo da radimo iste stvari ko tužilaštvo. Ako možemo, neka svaki okrivljeni, u svojstvu veštaka, izađe kao Srđan Lalić, da bismo bili ravnopravni u postupku. Nijedan od glasova mi nije poznat, a molim Vas da donesete odluku, jer ljudi će se javljati. Neću da Vam vređam inteligenciju, pa da kažem da ću da kažem nešto drugačije. Nisam lagao od početka, pa neću ni sada. Ali onda nam zabranite da se izjašnjavamo - rekao je Belivuk, a sudija je dodala da nema potrebe da svi pojedinačno govore da na snimku nije glas Marka Miljkovića.

Belivuk je zamolio sud da "ne donosi pretpostavke o tome šta će ko da kaže".

Okrivljeni su potom počeli redom da se javljaju i da govore da na snimcima nije njihov glas, kao ni glas Marka Miljkovića, Miloša Budimira, ni Srđana Lalića, iako niko do sada nije spomenuo da su na snimcima njihovi glasovi.

16.56 Slušaju se poruke sa "Skaja" u vezi sa VukićevićemPrikazuju se poruke sa "Skaja" u vezi sa ubistvom Lazara Vukićevića. Prve na redu bile su poruke u kojima se navodi: "Brate jel' bi išao da ispitamo vepra?"

- Poznate su mi ove poruke, fotografisane su sa telefona pokojnog Mila Radulovića kapetana, on je imao "blekberi". Ovo su njegove poruke sa Lazarom Vukićevićem, oni su u nekoj svojoj komunikaciji Veljka zvali Vepar - rekao je okrivljeni saradnik Srđan Lalić.

Advokat Dejan Lazarević rekao je da je "neverovatno da Lalić zna da je telefon pripadao Miletu Raduloviću, a čoveka ne poznaje".

- Ovakva strategija i ovakvo pokazivanje fotografija, predočavanja nekom tumaču, odnosno okrivljenom saradniku, da on protumači čiji je telefon... On zna da je neko nekog nazvao nekim imenom, a ne zna te ljude, nije bio u kontaktu sa njima. Ovo je strategija, dogovor, sporazum između tužioca i Lalića da ovako nešto radi - rekao je Lazarević.

Potom je puštena audio poruka na kojoj se čuje glas Srđana Lalića koji kaže: "Obratite pažnju na to da pišete na jekavici". Lalić je potvrdio da je u pitanju njegov glas i da je poruku poslao uoči ubistva Lazara Vukićevića.

- Aparat koji mi je zaplenjen kada sam uhapšen sam koristio mesecima i to je sigurno jedan od "Skaj" aparata koji su zaplenjeni - rekao je Lalić.

U narednoj poruci se čuje glas koji govori da nekog treba "pokupiti i dovesti u klanicu", a okrivljeni saradnici Lalić i Hrvatin rekli su da je u pitanju glas Marka Miljkovića.

Miljković se potom javio za reč i u pratnji veklikog broja sudskih stražara izveden iz boksa za optužene.

- Nije moj glas, niti prepoznajem bilo čiji glas. Sa stopostotnom sigurnošću mogu da kažem da ni ono nije glas Srđana Lalića, da laže - rekao je Miljković.

Za još jednu poruku, u kojoj se čuje glas Srđana Lalića, čuje se da objašnjava da kažu nekome da se spusti niz Ustaničku taksijem, ili da dođe peške, a Lalić je rekao da je to bilo u okviru plana za namamljivanje Lazara Vukićevića i Aleksandra Šarca, pre nego što se taj plan izjalovio.

Veljko Belivuk je ponovo izašao za sudsku govornicu i zatražio da se okrivljenim saradnicima zabrani da komentarišu i da govore čiji su glasovi na snimcima.

- Oni mogu da komentarišu samo ako je njihov glas. Ja garantujem da na snimcima nije glas Marka Miljkovića. Ukoliko to ne usvojite, mi ćemo izlaziti da kažemo da to nisu naši glasovi. Evo ja pozivam svakog od okrivljenih da izađe i da kaže da u porukama nije glas Marka Miljkovića - rekao je Belivuk.

Na njega se nadovezao i sam Miljković i rekao da nije u pitanju njegov glas.

- Tužilaštvo sad ne zove samo Lalića, već i Hrvatina, doći ćemo i do Spasojevića. Mi ćemo sada svi da izlazimo pojedinačno da nas naši advokati pitaju da li su to naši glasovi - rekao je Miljković.

Sudija je istakla da ima 203 audio snimka i predložila tužilaštvu da se preslušaju svi sadržaji, a da se potom ispituje čiji su glasovi na snimcima i ko sa kim razgovara.

- Nismo saglasni sa tim, nemoguće je izjašnjavati se na ukupan broj. Kako neko da se opredeli koji je razgovor njegov, a koji nije, ako sami kažete da ima 203 snimka. Ne znam da li je to uopšte izvodljivo na taj način - rekao je tužilac Zoran Babić.

Sudsko veće odlučilo je da se sluša grupa od 10 razgovora, a da se potom svi izjašnjavaju na te razgovore.

16.54 Okršaj Belivuka i Lalića

- Pridružio bih se rečima advokata Lazarevića i dodao još nešto. Gledali smo set nekih fotografija ili kako to već tužilac naziva i ni na jednoj fotografiji nisam video Srđana lalića. Iz toga može da se zaključi da su se dogovarali i spremali. On je rekao da je na fotografiji on i Veljko Belivuk. Na kojoj fotografiji? Mi tu fotografiju nismo izveli. Ovo je sudija, moja poštovana, cirkus. Tužilac ih je spremio ko će šta da kaže. Ovo je stvarno sramota. Tužilac je tražio od Lalića da s eizjasni na nešto što nismo videli, Lalić se izjasnio i čak to i potvrdio - rekao je okrivljeni Veljko Belivuk.

Lalić je rekao da je video sliku na ekranu, da ne može da se seti da li je bila uveličana ili ne, ali da ju je video u folderu.

- Bio sam prisutan kada je bila fotorgafisana i video sam je - rekao je Lalić.

Belivuk je dodao da je "naučio da mora da se izvede dokaz da bi se izjašnjavali na njega".

- Može da se vadi kako hoće, da je video. Sigurno neće reći bio je tužilac Saša Ivanić kod mene u stanu. Nije izvedeno kao dokaz u ovoj sudnici, hvala - rekao je.

Advokat Dejan Lazarević je rekao da je "tužilac pročitao, ali fotografija nije izvedena kao dokaz".

- To danas nismo izveli kao dokaz, tu fotografiju niste pokazali - rekao je Lazarević.

Sudija je rekla da je "činjenica da fotografija nije bila uveličana", te je fotografija potom otvorena i uveličana.

- Pogledajte oblik glave Veljka Belivuka, ne odgovara fotografiji. Ovo je veoma loše fotošopirana fotografija - rekao je Lazarević.

Lalić je dodao da bi "on bio najsrećniji da je advokat Lazarević u pravu, ali nije".

- Ova fotografija je stvarna, ovo smo Veljko Belivuk, pokojni Veličković i ja - rekao je Lalić.

Belivuk je potom ponovo izašao iz boksa za okrivljene i rekao da na fotografiji nije on, već je u pitanju fotomontaža.

- Možete da vidite konstituciju. Kroz medije možete da vidite da sam ja godinama ovako kršan, a ja sam na ovoj fotorgafiji manji od Srđana Lalića - rekao je Belivuk.

velja-nevolja-klan-veljko-belivuk, srđan lalićVeljko Belivuk i Srđan Lalić; Printskrin: TV Pink

16.05 Pauza

Sudija je odredila pauzu u trajanju do 30 minuta.

15.41 O ubistvu Veličkovića

U sudnici su prikazane fotografije pištolja kojima je Veličković namamljen.

Okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin ispričao je da se on sa Veličkovićem dopisivao i da su se dogovarali oko kupovine pištolja. Takođe je potvrdio da je prikazana "Skaj" prepiska razgovor između Veličkovića i njega.

- Poznato mi je ovo oružje, njega smo koristili da namamimo Veličkovića. Slikali smo ih u bašti na stadionu Partizana, a ove smo mu pištolje ponudili da ih kupi za 1.200 evra. Na ulici je tada porasla cena. Miljković se dopisivao sa njim - rekao je Hrvatin pred sudom.

Hrvatin (šalje fotografiju pištolja): Jedan tvoj, jedan moj.

Veličković: Daaa

Hrvatin: CZ99, žandarski CZ.

Veličković: Koliko nas košta?

Hrvatin: 1.200 oba, jedan šest glava.

Prikazane su i "Skaj" poruke nakon ubistva u kojima jedan član grupe navodi da je Veličković "najčvršći dosad kog smo odrali, iskreno".

- Jeste, brate, sekira u glavu - bio je odgovor na tu poruku.

Među porukama se pojavila i čuvena izjava klana: "Vidi, lutko, Meksiko usred Beograda".

Potom je pušten audio snimak, na kom se jasno čuje glas Veljka Belivuka.

- Braćo nije realno danas, ja upravo ulazim. Imamo dva-tri sata posla, posle čiščenje, kupanje. Do pet sati neću da završim, braćo, nije realno - rekao je Belivuk na snimku.

Okrivljeni saradnik Srđan Lalić rekao je da je na snimku glas Veljka Belivuka.

- Ovo nije moj glas, nemam pojma o čemu Srđan Lalić priča, hvala - rekao je Belivuk.

Potom je prikazana Skaj poruka u kojoj piše: "Moram na put malo da odmorim, odlepiću brate, samo sa leševima blejim, čudno mi kad vidim živog čoveka."

Prilikom slanja fotografija tela Gorana Veličkovića poslata je poruka koja glasi: "Ode Gogi kod Kiće i kompanije, k*rčili se."

Nakon prepiski prikazane su fotografije tela pokojnog Veličkovića, na kojima se vidi da mu je najpre odsećena glava, a da su mu pripadnici klana nakon toga sekli šake i stopala, da bi potom isekli i ostatak tela. Na jednoj od fotografija vidi se da su Veličkovićevom telu krvlju ispisali "Korać pi*ka".

Okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin rekao je da je na fotografijama Goran Veličković.

- Ja sam ove fotografije video u danima nakon ubistva na "Skaj" aparatu Marka Miljkovića - rekao je Hrvatin.

Srđan Lalić je dodao da je on bio prisutan kada je fotografisano telo Gorana Veličkovića.

- Na jednoj od fotografija smo Veljko Belivuk i ja sa pokojnim Goranom Veličkovićem - rekao je Lalić, aludirajući na fotografiju koja je šokirala javnost, a na kojoj se vide Belivuk i Lalić koji drže prebijenog Veličkovića i osmehuju se.

15.31 Pregledaju se slike iz "klanice"

Nakon pregledanja prepiske, u sudu su prikazane uznemirujuće fotografije tela ubijenog Gligorijevića, na kojima se vidi da su mu pripadnici klana najpre odsekli glavu, a da su mu potom sekli deo po deo tela i na posletku sve stavili u plastičnu kadicu, nakon čega je telo odneto i samleveno u industrijskoj mašini za mlevenje mesa.

Ono što ukazuje na to koliko je klan bio beskrupulozan, je i činjenica da su pripadnici klana nehajno zabadali noževe u tela svojih žrtava.

Fotografije tela ubijenih prvi put su prikazane u sudu.

- To je pokojni Gliga. Ja sam rekao da sam Marku doneo telefon da slika. Ima ona fotografija na kojoj piše izdaja. To sam zatekao po ulasku u tajnu prostoriju - rekao je okrivljeni saradnik Nikola Spasojević.

Tužilac je potom pozvao okrivljenog saradnika Srđana Lalića koji je rekao da je fotografije već video na "Skaj" aparatu Marka Miljkovića.

- Pokazivane su mi slike i sa drugih aparata. To je pokojni Aleksandar Gligorijević. Vidi se jasno njegova glava i raskomadano telo - rekao je Lalić.

Na pitanje tužioca koje Ronin, koji se spominje u pregledanoj "Skaj" prepisci, Lalić je odgovorio da je to bio nadimak upravo ubijenog Gligorijevića.

Advokat dejan Lazarević javio se za reč i rekao da okrivljeni saradnici "više nisu okrivljeni saradnici, već tumači tužilaštva" i tvrdio da ne postoje dokazi da su telefone sa kojih je vršena prepiska koristili pripadnici klana.

15.10 Pregleda se "Skaj" materijal

Počinje se sa pregledanjem "Skaj" komunikacije u vezi sa ubistvom Aleksandra Gligorijevića, a sudija je pozvala trojicu okrivljenih saradnika da se jave za reč ukoliko imaju informacije o bilo čemu što iz dokumentacije koja se pregleda.

14.46 Odbijen jučerašnji predlog odbrane

Sudija je na početku suđenja saopštila da je predlog odbrane da se izdvoji kompletan materijal dobijen putem međunarodne pravne pomoći od Repblike Francuske, odnosno prepiske sa "Skaj" aplikacije", odbijen kao neosnovan.

U momentu kada je sudija najavila da se pregleda putanja "Skaj" komunikacije u vezi sa ubistvom Aleksandra Gligorijevića, za reč se javio advokat Dalibor Katančević.

- Mislim da morate da nam date mogućnost da primetimo i komentarišemo naredbe. Odmah da kažem da za mog branjenika Nemanju Lakićevića ništa nije traženo, niti dobijeno. Nije tajna da je kamen temeljac ovih i drugih optužnica "Skaj" komunikacija, ali nije nam jasno. Francuska je tu dokumentaciju proglasila "tajnom" uz obrazloženje da se proglašava tajnom zbog bezbednosti Republike Francuske i trebalo je da je vratite, a ne da se izvodi kao dokaz. Vi ako dozvolite da ovo bude dokaz, vi sečete granu na kojoj sedite - rekao je Katančević.

On je zatražio da se kompletna "Skaj" dokumentacija izdvoji iz dokaznog materijala.

Na njegove reči nadovezao se i advokat Pavle Litričin koji se ponovo pozvao na to da je naše tužilaštvo, kako je rekao, navelo francuske organe da pomisle da su od pripadnika klana oduzeti telefoni, a da "to nije istina".

14.35 Sudija proziva prisutne

Suđenju ove nedelje neće prisustvovati jedina žena klana Slađana Sekulić. Ona nije u mogućmosti da prisustvuje zbog operacije srca deteta, te je postupak u osnosu na nju razdvojen.

Postupak je jule razdvojen i u odnosu na Miloša Budimira, koji se žalio na stomačne probleme, a pritvorski lekar ustanovio je da on nije u stanju da prati suđenje.

14.00 Optuženi dovezeni u sud

Sedam ubistava

Belivuku i njegovom klanu sena teret stavlja sedam ubistava, trgovina drogom, nezakonito držanje i nošenje oružja, otmice i silovanje.

Sud je u junu potvrdio novu optužnicu, drugu po redu, kojom se terete za ubistvo Nikole Mitića u avgustu 2020. godine i Gorana Mihajlovića u aprilu 2019. godine.

U okviru prve optužnice na teret im se stavljaju ubistva Milana Ljepoje, Aleksandra Gligorijevića Pukija, Gorana Veličkovića Goksija, Zdravka Radojevića i Lazara Vukićevića.

