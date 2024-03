KAVČANI OSTAJU IZA REŠETAKA! Ogranaku klana uhapšenom u Beogradu produžen pritvor

Javno tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je naredbu o sprovđenju istrage protiv petoro osumnjičenih koji su pre nekoliko dana uhapšeni u saradnji BIA, MUP a po nalogu ovog tužilaštva znog sumnje da su izvršili krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela i neovlašćena proizvodnja i stvljanje u promet opojnih droga.

Prema pisanju medija, među uhapšenima je i Dalibor Kožul, poznat po nadimku Dalmatinac, a koji je navodno pripadnik ogranka kavačkog klana iz Slovenije. Osim Kožula, istraga je pokrenuta i protiv Velimira V., Igora P., Miroljuba V. i Lazara S., koji su uhapšeni u Srbij, kao i protiv Bogdana B.a, Dušana R., Đura S. i Damira A. kojima su lisice stavljene u drugim evropskim zemljama.

- Ova organizovana kriminalna grupa je u periodu od 6. aprila 2023. do 5. marta 2024. godine izvršila trafiking oko 70 kilograma opojne droge - kokain tako što je drogu sa teritorije Kraljevine Španije, Holandije i Belgije prenosila radi prodaje na teritoriju Srbije i u zemlje Zapadne Evrope - navelo je ranije u saopštenju Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.

Posle saslušanja osumnjičenih, tužilaštvo je predložilo da osumnjičenima koji su uhapšeni u Srbiji bude određen pritvor, što je sudija za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu i prihvatio i odredio im pritvor do 30 dana zbog opasnosti od bekstva kao i zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi u kratkom periodu ponovili krivično delo. Inače, kako je Kurir pisao, Dalibor Kožul poznat je javnosti od ranije pošto je bio označen kao pripadnik slovenačke ćelije kavačkog klana, koja je bila hapšena 2020. Posle hapšenja te grupe, na čijem je čelu prema spisima slovenačkog tužilaštva bio Klemen Kadivec, ostalim pripadnicima tog klana iz pritovora je poslao poruku da ima "informaciju da je Kožul policajac".

- U dokumentima slovenačke policije piše da je njegova partnerka 8. juna 2020. godine obišla Kadivca u zatvoru u Celju i dobila zadatak - da Filipu Vrziću, takođe jednom od vođa, prenese da je Dalmatinac (Dalibor Kožul) policajac i da je siguran u to - navodili su slovenački mediji.

Istražitelji objašnjavaju da je Kadivec još u februaru te godine sumnjao u Kožula i da je upozorio ostale na to, objasnivši da je do tog zaključka došao na osnovu spisa u krivicnom predmetu i tražio od svojih ljudi da mu to provere.

- Pored toga, poslao je saradniku Darku Nevzatovicu dve fotografije spisa. U spisima je opisan događaj kada je pravi tajni policajac koristio šlep auto, dok je Dalibor Kožul vozio kamion, Klemen Kadivec je sumnjao da je on tajni policajac. To je bilo u periodu kada je Kadivec još bio u zatvoru u Kopru i tamo koristio Skaj kripto telefon - piše u dokumentima.

Inače, Kožul je po slovanačkoj optužnici bio zadužen za prevoz kokaina iz Nemančke, preko Slovenije, do Zagreba i Beograda. Kako se navodi, sumnja se da je kriminalna grupa bila ogranak vođe kavačkog klana Radoja Zvicera.

