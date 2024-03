OTKRIVENO ZAŠTO JE UBICA 'TIPOVAO' ZORANA: Ovo je razlog zašto mu je upao u kuću i NASMRT GA PRETUKAO

Veludin S. (50) koji je juče uhapšen zbog sumnje da je pre nekoliko dana nasmrt pretukao Zorana Obradovića (68) u njegovoj kući u Rumi izgleda da je pogrešno informisan te je zločin izvršio u nadi da će se domoći novca koji je navodno pokojni Zoran držao u kući.

- Zoran je sasvim pristojno živeo. Držao je odgajivačnicu dobermana i bio je poznat po kvalitetnim pasminama te rase i van Srbije. Imao je dobra primanja ali to nisu bile neke astronomske cifre. Međutim, Rumom se proneo glas da je prodao kafić koji je nekada držao ali se ispostavilo da ga je on samo zatvorio i iznajmljivao ga povremeno za razne proslave. Verovatno je neko Zorana "tipovao" i osumnjičenom rekao da trenutno ima puno novca od prodaje kafića. To su i prvi rezultati istrage koja je još u toku i pokazali zato što je u kući izvršena premetačina a s obzirom na to da je Zoran mučki ubijen, verovatno je ubica pokušavao da iznudi od njega informaciju gde krije novac - priča izvor blizak istrazi.



Dodaje da je istragom utvrđeno i da je osumnjičeni ukrao Zoranov automobil koji je prodao poznaniku iz Sremskih Karlovaca protiv koga je podneta prijava za krivično delo prikrivanje.

Sin zatekao ubijenog oca

Zoranovo telo pronađeno je nakon što se nekoliko dana nije javljao na telefon sinu a komšije su ga navodno poslednji put videle u subotu.

Kako nezvanično saznajemo, osumnjičeni je priznao da je ubio šezdesetosmogodišnjaka, a policija, u saradnji sa VJT u Sremskoj Mitrovici, nastavlja intenzivan dalji rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog ubistva.

Prema rečima sina ubijenog Zorana, on se 5. marta obratio se policiji nakon što je pronašao telo oca u njegovoj kući na podu spavaće sobe, a pored njega bio je i doberman. U sobi su se videli tragovi krvi i povrede na prstima ruke pokojnika.

Prema rečima sina, Zoran je živeo sam u kući i nije viđen prethodna četiri dana. Takođe, sin je prijavio da se u dvorištu i ispred kuće ne nalazi automobil marke BMW koji je koristio njegov otac.

U dnevnoj sobi primećena je premetačina, a na rukama su bile uočljive povrede i nagriženi prsti, za koje se pretpostavlja da ih je najverovatnije naneo pas. Takođe, pronađena je i bejzbol palica s tragovima crvene boje nalik na krv.

Obdukcija je obavljena na Institutu za sudsku medicinu u Novom Sadu, a pokazala je da su na telu pronađene višestruke povrede i prelomi, uključujući dvostruki prelom vilice, dva rebra i nosne kosti, a uzrok smrti je davljenje.

"Ulicom se osećao neprijatan miris"

Uznemirene komšije Zorana O. (68) iz Rume koji je ubijen u porodičnoj kući u ovom gradu, rekle su da se već danima ulicom osećao neprijatan miris.

- Nismo ni pomislili da je neko u ulici ubijen, zaista smo u šoku. Koliko znamo, nije bio problematičan. Delovao je fino, uvek se javljao u prolazu. Radio je puno, od pčela pa sve do popravke automobila - rekla je uznemirena komšinica.

