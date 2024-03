TUŽNA ISPOVEST RODITELJA UBIJENOG MMA BORCA STEFANA SAVIĆA: Dok su mi ubijali dete, ja sam mu slala poruku da mi nije dobro

Čitav sukob je krenuo maja 2021. godine kada su petorica mladića, od kojih su dvojica sada ubili mog sina, pretukli Stefanovog školskog druga i bacili ga u Savu. Oni su tog mladića toliko tukli da je imao 14 kopči po glavi. Stefan ga je izvadio iz Save i njima rekao: „Dobro bre mangupi, vas petorica ubiste njega jednoga“, priča Stefanov otac.

Roditelji MMA borca Stefana Savića, koji je brutalno ubije u noći između 24. i 25. februara na Dorćolu, prvi put su se oglasili od tragedije i ispričali kako teško doživljavaju sve ono što ih je zadesilo.

Stefanova majka Jasmina kaže da je za smrt sina saznala u nedelju ujutru, kada ju je probuila policija oko 8.15.

- On je otišao u grad, a suprug i ja smo bili kod kuće. U jednom trenutku, posle pola 1 noću mi se baš slošilo, i u trenutku dok su mi ubadali dete, ja sam mu poslala poruku: „Sine, jesi li poneo ključ?“. Nikada mi nije odgovorio. Uvek sam i njega i ćerku čekala da se vrate iz grada, ali tu noć nisam. Ujutru u 8.15 me je probudila policija. Tada su mi saopštili da su mi ubili dete - počinje ispovest majka stradalog mladića.

Stefanov otac Nenad je objasnio i kako je počeo sukob između njegovog sina i njegovih ubica koji se završio teškom tragedijom po njihovu porodicu, ali i Srbiju.

- Čitav sukob je krenuo maja 2021. godine kada su petorica mladića, od kojih su dvojica sada ubili mog sina, pretukli Stefanovog školskog druga i bacili ga u Savu. Oni su tog mladića toliko tukli da je imao 14 kopči po glavi. Stefan ga je izvadio iz Save i njima rekao: „Dobro bre mangupi, vas petorica ubiste njega jednoga“. Njih petorica su onda nasrnuli i na Stefana, jedan ga je udario i pobegao, a ova četvorica su krenuli dalje, ne znajući da je Stefan u punoj snazi jer je sportista - pojašnjava Nenad.Jasmina dodaje da je to bio prvi pokušaj ubistva Marka Daničićića i Vasilija Gačevića, koji su i ubili njenog sina, a sada se kriju.

- Da nije bilo Stefana koji je druga izvukao iz vode, nisam sigurna da bi to ostao samo pokušaj. Oni su tada trebali da kažu: “Hvala Stefane što si nas spasio robije“, ali oni su ga u znak zahvalnosti ubili. To je veliki propust roditelja te dece. Moj sin se nije družio sa njima, on je samo pomogao drugu. Čitav život je samo to i radio, brinuo o drugima. Ovo što su uradili mom sinu, to ne može normalna deca da urade, to mogu samo bolesnici. Oni nisu ubili jednog čoveka kada su nam oduzeli Stefana, ubili su mnogo ljudi - navodi potresena majka.

Stefanov otac je objasnio i kako je njegov sin počeo da trenira MMA i stigao da osvoji bronzu na SP.

- U šestom razredu škole ga je maltretirao dve godine stariji učenik. On je prema Stefanu zaista bio „tiranin“, zbog čega smo mi više puta išli u školu, zvali smo i da dođu roditelji tog dečaka, ali do toga nikako nije došlo. Tada sam ja porazgovarao sa Stefanom i rekao da smo mi uvek tu za njega, ali da mora da krene da trenira neki sport, odnosno da mora da zna da se odbrani“, navodi Nenad i dodaje da je Stefan sa 13 godina poželeo da trenira MMA, ali da Ćosa (Stefanov trener, Borislav Ćosić) nije želeo da ga primi jer je bio mali, pa je Stefan samo sedeo i gledao.

Nenad dodaje i da je Stefan bio neustrašiv, ali da je bio borac časnog srca.

- Tražio sam razlog zašto su mi ga oduzeli, ali verujte da nema. Nema duga, nema problema. Nema ko da mi kaže jednu lošu reč. Ovde nema motiva, ovo je samo obest mladića koji su se i ranije iživljavali. Ovih dana se pitam koga Bog uzima i zašto, zašto baš njega. Pitao sam „zašto Bože mog sina“. Na groblju malo dobijem spokoj, malo me popusti bol, ali mi više nismo isti ljudi. Sada smo kao zombii, nekada smo se smejali, šalili, a sada samo preživljavamo. Imam 50 godina, i proletelo mi je vreme, sada, posle svega samo se nadam da će i ovaj ostatak proleteti - kaže Nenad.