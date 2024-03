'IGRAO SAM SE SA SEKIROM' Komšinica otkrila šta joj je rekao dečak koji je poklao jaganjce: Imamo je neki čudan pogled...

"Stajao je nasred ulice, sa krvavom odećom. Pozvala sam ga da uđe kod mene u radnju, dok ne dođe policija i tada sam ga pitala: "Šta si to radio?", na šta mi je on samo kratko odgovorio: "Igrao sam se sa sekirom". Imao je neki čudan pogled, nije mnogo pričao."

Tako je meštanka sela kod Vršca u kom se dogodilo nezamislivo opisala kako se ponašao dečak (13) koji je u ponedeljak ubio sekirom 12 jaganjaca u toru.

Zločin je otkrio vlasnik ovaca koji je i ne sluteći šta će ga zateći u štali, otišao da obiđe stado. Kada je ušao, usledio je šok - 12 mrtvih jagnjaca ležalo je u lokvi krvi.

- Ceo taj dan on je negde lutao, išao je od kuće do kuće. Zatim je otišao i kod Peđe, kod koga je nekada i živeo. Ušao je u kuću iza nekog bicikla, otišao do frižidera, jeo i onda krenuo do štale gde je i pobio sve ovce. Priča se po selu da su scene bile jezive, lokve krvi, obezglavljene životinje. Mi smo šokirani, ne možemo da dođemo sebi - priča uznemirena komšinica.

Kako kaže, vlasnik ovaca je prvo pomislio da su ovce ubili šakali, ali je usledio šok nakon što je saznao da se iza svega krije maloletnik koji mu je živeo u kući.

- Majka ga je još ranije napustila, udala se u drugom selu i niko odavde ne želi ni da čuje za nju. Otac mu se šlogirao, pa je brigu o njemu i dečaku preuzela žena iz sela. Nisu u srodstvu, ali ona brine o njima. Nekada je odlazio i kod Peđe, spavao je tamo, jeo, živeo je i kod njega. To se sa njim nikada nije znalo, išao je gde i kada mu je odgovaralo - priča sagovornica.

"Uvek je imao neki čudan pogled, nije puno pričao"

Prema njenim rečima, maloletnik koji je sekirom usmrtio 12 jaganjaca oduvek je bio problematičan.

- Stalno je bežao od kuće, nije se znalo gde spava. Krao je po kućama lovaca, uzimao je patrone za puške i ko zna šta sve. Nije puno pričao, uvek je imao neki čudan pogled. Videlo se da nešto nije kako treba - tvrdi zabrinuta komšinica.

Ističe i da uhapšeni dečak ima još tri brata i jednu sestru.

- Najstariji brat mu je u zatvoru zbog seksualnog zlostavljanja starije sestre. Drugi brat mu je pobegao od kuće, a treći čuva krave u nekom selu. Cela porodica je problematična - navodi ona.

Napominje i da je maloletnik pričao kako će ubiti Peđu i Violetu, ljude koji se brinu o njemu kako bi otišao u zatvor.

- Pričao je kako će ih ubiti i da će nakon toga otići u zatvor, jer mu je najstariji brat rekao da su dobri uslovi i da se tamo lepo živi. Ranije je živeo kod majke bez prozora, ona je stalno dovodila neke muškarce, ko zna kakve traume su mu ostale i šta je sve preživeo - tvrdi naša sagovornica.

Dodaje i da je dečak sve priznao policiji, te je otišao zajedno sa njima da im pokaže i sekiru kojom je izvršio ovaj jezivi zločin.

S obzirom da dečak još nema 14 godina, o događaju je obavešten dežurni tužilac Više javno tužilaštvo Pančevo. U međuvremenu, prevezen je u Klinički centar Vojvodine na Kliniku za psihijatriju, odeljenje za dečiju psihijatriju i adolescentsku psihijatriju.

Uviđajem je utvrđeno da niko od porodice maloletnika ne poseduje oružje, te da je zločin izvršen sekirom koja je zaplenjena.

