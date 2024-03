OTKRIVEN ZVICEROV PAKLENI PLAN: Hteo je da otruje škaljarce koji su pokušali da ga ubiju - planirao je da unajmi NJEGA

Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer planirao je da unajmi advokata koji će u zatvoru u Kijevu, kako je kazao, potrovati uhapšene pod sumnjom da su u tom ukrajinskom gradu pokušali da ga ubiju.

O tome je pisao krajem oktobra 2020. godine, u grupnom četu sa članovima svoje kriminalne grupe koja je u ropstvu držala otetog škaljarca Mila Radulovića Kapetana.

"Možemo da uzmemo naše adv u Kijev i potrujemo te miševe. Nemamo ništa nego neko da pošalje momka koji će da uzme adv i posle da pakuje otrov. On će im biti jedini čovek tamo i sve ćemo znati", poslao je Zvicer poruku 22. oktobra te godine.

Zvicer je teško ranjen krajem maja 2020. godine u Ukrajini, u elitnom delu Kijeva, kada je grupa atentatora iz Crne Gore i Srbije pucala na njega na ulici dok je džogirao - nekoliko metaka pogodilo ga je u grudi, ali se oporavio nakon operacije.

Sigurne smrti spasila ga je njegova supruga Tamara Zvicer, koja je, prema pisanju tamošnjih medija, istrčala iz zgrade, iz pištolja pucala na napadače i tako ih naterala da pobegnu...

Tokom policijske potere, na drugom kraju zemlje - nakon dva dana uhapšeni su Crnogorci Emil Tuzović (33) i Stefan Đukić (33) i srpski državljani Milan Branković (34) i Petar Jovanović (49).

Zbog sumnje da im je davao logističku podršku i odavao informacije, uhapšen je i inspektor iz kijevske policije.

Višednevno isleđivanje

Zvicer i ekipa okupljena oko njega danima su od otetog škaljarca tražili da im da sve informacije o tom pokušaju ubistva.

Nekoliko sati nakon što su ga zarobili, Radulović im je najpre precizno objašnjavao ko sve i koliki udeo ima u poslednjem transportu kokaina iz Južne Amerike u Evropu. Tada im govori i da je novac poslat u Ukrajinu, kao i deo droge.

"A što su slate za Ukrajinu? Koliko ste davali za mene? Đe su sad pare? Pričaj malo. Nemoj da te pitamo, nego sam pričaj", naređuje mu šef kavčana.

U razgovor se, glasovnim porukama, uključuje i visokopozicionirani kavčanin Igor Božović, koji se Raduloviću predstavlja sa Don.

"Ko vam je veza u Ukrajinu i đe je iskrcana roba? Ko vam je veza u Ukrajinu, pričaj odma’...", govori Božović.

Beograđanin, sa čijeg telefona odgovara zarobljeni škaljarac, izvinjava se ekipi zbog mešanja u razgovor, a onda objašnjava da poruke ne prolaze i prepričava Kapetanov predlog kavčanima:

"Kaže da, pošto mu je već data šansa da uđe u ekipu, da on predlaže da se ne klepeću ovi za 50 komada, nego da se nastavi posao, da se Šklempo (Jovica Vukotić) odere i da naravno imate svoj deo tu. Čisto sam preneo što je rekao"...

Kavčani se u toj grupi dogovaraju da ono što treba da se kaže Raduloviću - šalju glasovnim porukama, a da ostalo, uglavnom planove vezane za njega, koje ne treba da zna, šalju tekstualnim porukama, pa Božović preti tom škaljarcu, pišu Vijesti.

"E to mora debelo da zasluži druže moj, tako mu reci, jer se ne izlazi iz hapšenja tako lako. Ako to zasluži debelo, imaće šansu da izađe, ako ne, slobodno u mengele stavljaj", poručuje Božović.

Odmah potom Radulović prepričava ono što zna o pokušaju ubistva Zvicera.

"Veza u Ukrajinu je policajac koji treba da plati sudove i njemu se šalje u kripto-valuti. Kupuje se kripto-valuta i šalje mu se. I ukupno za Ukrajinu je dva miliona i 400 eura i te pare su pošle tamo, ali to se plaćaju sudovi i sve živo što treba tamo. Oni potplaćuju sudije i ostalo, da puste ove momke", govori on.

Božović od njega traži da odmah kaže preko koga to rade, ali i “preko koga idu te kripto-valute”...

"Ja o Ukrajini mogu da pričam ono što znam. Ono što ne znam, ja ne mogu da pričam. A te pare su već stigle tamo i to je kod tih policajaca, ja sad stvarno ne znam kod koga, ali to nema šanse da mogu te pare da se uzmu tamo. Ja mislim. Ne znam. Saznaćemo sutra na poruke ime i prezime policajca, pa jedno tako, ali ja mislim da je on te pare već dao", odgovara mu Radulović.

Kotoranin Igor Božović negoduje i traži objašnjenje - od koga će to Radulović saznati, ako u tom trenutku ne zna...

"Preko koga ćeš saznati druže ako ti već to sad ne znaš. Preko koga ćeš saznat Kapetaneee?", pita on.

Sada pokojni škaljarac potom odgovara Zviceru da su mu porodicu pratili oni koji su ga našli u Ukrajini:

"Za Ukrajinu, za tebe, ja sam čuo priču da je išlo preko nekog aviona, da je praćena porodica, ali stvarno nisam upućen u to da bih znao da ti kažem tačno što jeste. A... ne želim da te lažem".

Radulovića su kavčani uhvatili i zarobili 14. oktobra 2020. godine.

Nakon brutalnog mučenja, tvrde iz Specijalnog državnog tužilaštva, Radulović je zadavljen, a njegovo telo spaljeno je na Lovćenu - na lomači napravljenoj od automobilskih guma.

Autor: