U FOKUSU JE JEDNA OSOBA! Sve o slučaju koji je šokirao javnost: Šta će biti sa dečakom koji je POKLAO JAGANJIĆE? Isplivale MRAČNE TAJNE PORODICE

U selu Markovac, kod Vršca, u ponedeljak popodne dogodio se jeziv slučaj - dečak star 13 godina sekirom je ubio svih 12 jaganjaca, koji su se u tom trenutku našli u toru. Ovaj masakr otkrio je lično Predrag Tasić, vlasnik ovaca koji je krenuo da obiđe stado.

- Dete od 13-14 godina, ušlo je i sekirom ubilo 12 jaganjaca. Sekirom im je razbijao glave. Tačno se vide udarci. Veliku štetu nam je napravio. Policija je bila na uviđaju. Uopšte se ne osećam dobro - rekao je čovek u videu, koji je inače dečakovu porodicu primio da živi u svojoj staroj kući.

Dečak je nakon masakra u saradnji sa policijom i Centrom za socijalni rad u Pančevu, sproveden je u Klinički centar Vojvodine.

"Igrao sam se sekirom"

Komšinica je ispričala da je zatekla dečaka nasred ulice, sa krvavom odećom i pozvala ga je da uđe kod nje u radnju, dok ne dođe policija.

- Pitala sam ga: "Šta si to radio?", na šta mi je on samo kratko odgovorio: "Igrao sam se sekirom!" Imao je neki čudan pogled, nije mnogo pričao - ispričala je uznemirena komšinica i dodala:

- Ceo taj dan on je negde lutao, išao je od kuće do kuće. Zatim je otišao i kod Peđe, kod koga je nekada i živeo. Ušao je u kuću iza neke bicikle, otišao do frižidera, jeo i onda krenuo do štale gde je i pobio sve ovce. Priča se po selu da su scene bile jezive, lokve krvi, obezglavljene životinje. Mi smo šokirani, ne možemo da dođemo sebi.

Ranije komšiji ubio 10 kokošaka

Predrag Tasić, vlasnik imanja, istakao je da je maloletnik ranije komšiji ubio 10 kokošaka, te da je po selu stalno pravio probleme.

- Nosio je nož u školu, krao od lovaca patrone za puške, maltretirao starije komšije i vršnjake u školi. Ja sam i ranije zvao Centar za socijalni rad i sve to prijavljivao. Oni su mi stalno govorili da ne mogu da reaguju dok on nešto ne uradi - kaže on.

Dečak je ranije pretio i da će ubiti Predraga i Violetu, ljude koji su brinuli o njemu, i da će nakon toga otići u zatvor, jer mu je najstariji brat rekao da su dobri uslovi i da se tamo lepo živi.

Stariji brat silovao sestru

Predrag ističe da je glavni krivac za ponašanje maloletnika njegova majka koja ga je ostavila i otišla sa drugim čovekom.

- Dečak zajedno sa ocem živi kod nas već dve godine. Majka je sve "gurala pod tepih", čak je i znala da joj je najstariji sin silovao ćerku. Jednom ih je zatekla dok su bili goli - navodi sagovornik.

Vlasnik imanja tvrdi da majka nije reagovala, a ceo slučaj je otkriven kada je devojčica koja je u tom trenutku imala 15. godina ispričala sve školskom psihologu. Najstariji sin je nakon toga osuđen na 13 godina zatvora.

Šta će biti sa dečakom koji je ubio jaganjce

Dečak je mlađi od 14 godina, a samim tim ne može da snosi nikakvu krivičnu odgovornost.

- Ako izveštaj lekara pokaže da dečak nije dobro i da trenutno ne može da se resocijalizuje te da je potrebno da bude pod lekarskim nadzorom, on će biti hospitalizovan u adekvatnu psihijatrijsku ustanovu. Ukoliko se pokaže da dečak ne iziskuje lekarski nadzor, njega preuzima Centar za socijalni rad koji ga može držati u prihvatilištu ili ga "udomiti" u neku hraniteljsku porodicu što se, s obzirom na to šta je uradio, verovatno neće desiti. Jedino što je sigurno jeste da, pošto potiče iz disfunkcionalne porodice koja živi u Markovcu, tamo se sigurno neće vratiti - ističe naš sagovornik.

