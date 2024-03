Nastavljeno suđenje za ubistvo kuma: Ostaje misterija ko je držao nož, otac ili sin! Oružje nakon zločina SAKRIVENO

Nakon zločina, Miodrag je, prema optužnici, pobegao sa lica mesta i sakrio nož, Goran se tereti da je tek pošto je Dragišić preminuo, pozvao Hitnu pomoć i prijavio „samopovređivanje”

Svedočenjem forenzičar Zavoda za sudsku medicinu u Nišu dr Dejan Šorgića nastavljeno je suđenje za ubistvo Nišlije Aleksandra Dragišića (46), ali ni njegovo svedočenje nije dalo odgovor na pitanje ko je 1. marta prošle godine držao nož kojim je Dragišić ubijen, Miodrag Musić (41) ili njegov otac Goran (62).

Mada Više javno tužilaštvo tvrdi da je Aleksandru nož u grudi zario Miodrag, dok se njegov otac tereti za saizvršilaštvo, Miodragov branilac Stanimir Đurić insistira da se utvrdi čiji su biološki tragovi na smrtonosnom oruđu.

Zbog toga je burno reagovao na dananjem glavnom pretresu kada dr Šorgić o tome nije mogao da se izjasni.

„Veštaci se smenjuju, ovo je treći, a niko ne kaže da li postoji DNK trag na nožu i da li postoji dokaz da je prvooptuženi izvršio zločin“, rekao je Đurić.

Šorgić je istakao da on može da govori samo o DNK veštačenju, odnosno DNK analizi, dok je pitanje na čiji odgovor traži Đurić u domenu ocene dokaza, što je u nadležnosti suda.

„Mi smo imali dostavljena tri noža i dva peškira i na njima smo vršili DNK analize. Na noževima nije bilo krvi ubijenog, dok ih je bilo na peškirima“, kazao je Šorgić.

Na pitanje Goranovog branioca, advokata Mihaila Đurića da li krv i drugi biološki tragovi mogu da se operu i potpuno unište, dr Šorgić je odgovorio da to zavisi od mnogo faktora, poput toga da li je stvar oprana u toploj ili hladnoj vodi, sa deterdžentom ili bez deterdženta.

Goran Musić pitao je veštaka da li tragovima na noževima može da se utvrdi ko ih je poslednji držao u rukama, a na ovo pitanje dobio je negativan odgovor.

Tokom prethodnog dela suđenja i Goran i Miodrag su negirali ubistvo kuma zbog čega je organizovano i njihovo suočavanje. Miodrag je čak tvrdio da se nije ni nalazio u iznajmljenom stanu u ulici Nikole Kopernika u Nišu kada je do ubistva došlo, dok ga je Goran direktno optužio da je usmrtio venčanog kuma.

Prema svedočenju drugooptuženog Gorana, zločinu je prethodila bizarna rasprava između njegovog sina Miodraga i Aleksandra da li Kinezi mogu da naprave motor “Harli Dejvidson”.

„Ja sam im pokazao sliku motora ispred kojeg je stajao jedan Kinez, na šta je Aleksandar rekao da je nemoguće da Kinezi prave "Harlija", a Miodrag da je moguće. Aleksandar je pobesneo, bacio je stolicu, u raspravi opsovao Miodraga rečima “Je** ti sve”. Miška je to pogodilo jer je shvatio da se psovka odnosi na njegovu ćerku. Počeli su da se rvu, kum ga je udario glavom i uhvatio mu vrat "kragnom". Kada su došli do radnog stola, tu sam uspeo da ih razdvojim i odguram kuma skoro do njegove sobe. Mislio sam da je gotovo jer kada se svađamo, sve traje pet minuta i posle pijemo kafu. Nisam video kada je Miodrag dohvatio jedan nož ukupne dužine 15 centimetara. Nisam video ni ubod, jedino Miodraga kako drži krvav nož iznad sudopere“, ispričao je Goran pred sudskim većem.

Prema navodima optužnice Goran se tereti da je “bitno doprineo izvršenju krivičnog dela” tako što je svojim ponašanjem i prisustvom u istoj prostoriji “olakšao Miodragu da izvrši ubistvo”.

„Sve vreme dok je trajala verbalna rasprava i fizički sukob, a onda dok je Miodrag tražio navedeni nož u fioci a nakon toga oštećenog ubo nožem, on je mirno sedeo na krevetu u istoj sobi i celokupnim svojim ponašanjem jasno pokazao da se saglašava sa radnjama okrivljenog Miodraga. Dok je oštećeni ležao na podu sobe i tražio pomoć, obraćajući mu se rečima “Zovi hitnu”, ostavio ga je u takvom stanju, bez pomoći, te jednim peškirom brisao tragove krvi sa poda sobe, kreveta, unutrašnjih i spoljašnjih vrata sobe i drugih površina u sobi na kojima su se nalazili tragovi krvi“, navodi se u optužnici.

Nakon zločina, Miodrag je, prema optužnici, pobegao sa lica mesta i sakrio nož. Goran se tereti da je tek pošto je Dragišić preminuo, pozvao Hitnu pomoć i prijavio „samopovređivanje”.

Miodrag i Goran su optuženi da su kao saizvršioci počinili krivično delo ubistvo za koje je zaprećena kazna do 15 godina zatvora.

Na sledećem glavnom pretresu biće saslušani veštak neuropsihijatrjske struke i psiholog koji su tokom istrage veštačili Miodraga.

