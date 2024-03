Majka jedne od povređenih devojaka u masakru koji je počinio Uroš Blažić u selima Malo Orašje i Dubona, gde je ubio devet osoba i teško ranio njih 12, izjavila je u tužilaštvu da su joj doktori rekli "da nema organa koji nije povređen u telu njene ćerke".

U optužnici koja je podignuta protiv masovnog ubice iz Dubone, majka ranjene devojke je detaljno opisala kako je izgledalo kobno veče 4. maja.

Na početku svog svedočenja, majka povređene devojke ispričala je da je njena ćerka izašla sa društvom koje dobro poznaje oko 20 sati.

- Spremala sam se da legnem oko 23 sata kada me je pozvala jetrva i rekla da je neko pucao na decu u Ravnom Gaju. Pre nego što me je pozvala, čula sam pucnje. Bila je rafalna paljba, prvo jedan rafal, a zatim još jedan, tačnije ovo drugo pucanje je bilo kao da ih je "overavao", kraći pucnji su bili u pitanju - navela je na početku svog iskaza.

Kako je dalje navela, u trenutku kada je čula pucnjavu, pomislila je da se porodila komšinica za koju je znala da je trudna, te je zbog toga pomislila da se puca. Ističe i da joj nije palo napamet da se dogodilo nešto ovoliko strašno.

- Odmah sam se presvukla i otišla do Ravnog Gaja, gde je već stigla Hitna pomoć, ali i roditelji druge povređene dece. Prizor je bio strašan, bilo je mračno, ali sam videla jednog dečaka koji je povređen i bio je svestan. Čula sam da roditelji zapomažu. Tražila sam svoje dete - ispričala je ona.

"Ruke u vis, imam oružje, pobiću vas sve!"

Navodi i da joj je tada rečeno da je njena ćerka pobegla odatle, i da je ona mislila da je uspela da se sakrije. Međutim, u međuvremenu su joj javili da je njena ćerka povređena u Duboni i prevezena u Urgentni centar u Beogradu.

- Bila je u veštačkoj komi, nisam mogla odmah da razgovaram sa njom. Njeno stanje je bilo kritično. Doktori su mi rekli da nema organa koji joj nije povređen - rekla je ona.

Nakon nekog vremena, stanje njene ćerke se stabilizovalo, pa je ona posle izvesnog vremena popričala sa njom o tome šta se zapravo dogodilo kobne noći.

- Dok su bili u školskom dvorištu Dubone začuli su pucnje, koji su dopirali sa ulice, ali nisu obraćali pažnju na to. U jednom trenutku ugledala je vozilo koje je naglo zakočilo ispred školskog dvorišta i iz auta je izašlo jedno muško lice koje im je prišlo i reklo: "Ruke u vis, imam oružje, pobiću vas sve!". Svi su mislili da se on šali i nastavili su da pričaju međusobno, ali je on počeo da puca po njima - navodi majka.

Devojka je tada bila pogođena i pala je u nesvest. Nakon kratkog vremena, ponovo je došla svesti i čula je vrisku, zapomaganje i pucnje. Kako dalje navodi majka, njena ćerka je bila svesna sve do trenutka kada su je odveli u operacionu salu, a ono što je rekla pre nego što su je uneli u salu slama srca.

- U liftu je pitala doktora: "Doktore, jel' ja neću da umrem?". Ovo što se dogodilo je strašno, moje dete ima ogromnu ranu, prethodno je bila potpuno zdrava. Ja se samo pitam zbog čega je on to uradio - zaključuje majka.