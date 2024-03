'Leži na najlonu, metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo...' Jezive poruke Belivukovog klana o ubistvu Lepoja

Na današnjem suđenju pregledane su "Skaj" prepiske i fotografije u vezi sa ubistvom Milana Ljepoje.

Presretnuta "Skaj" komunikacija pripadnika klana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, prikazivana je i danas u Specijalnom sudu u Beogradu. Na današnjem suđenju, fokus je bio na otmici i ubistvu Milana Ljepoje, sedme žrtve klana, koja je, prema optužnici, ujedno bila i poslednja. U porukama koje su razmenjene među pripadnicima grupe, vidi se na koji način su organizovali pratnju tokom ormice Ljepoje, ali takođe i kako su o njemu govorili nakon što su ga ubili.

Osim prepiski i glasovnih poruka, u sudu su prikazane i fotografije tela Ljepoje, na kojima se vidi kako leži na crnom najlonu, za koji okrivljeni saradnik Srđan Lalić tvrdi da se nalazio u tajnoj prostoriji kuće u Ritopeku. Na fotografijama se vidi ubijeni Ljepoja u momentima kada su pripadnici klana počeli da seku telo, kako bi mogli da ga samelju u industrijskoj mašini za mlevenje mesa, a potom ostatke prospu u Dunav, kako bi se u potpunosti rešili tela.

Iz prepiske na kriptovanoj aplikaciji "Skaj" Belivuk i njegovi ljudi govorili su o tome kako je Ljepoja opasan čovek "iz vrha ekipe" i da ima deset svojih ubica. Spominjano je da za njega treba da se "napravi dobra akcija", koja mora pametno da se izvede i uradi kako treba.

- Pa da vidimo šta ćemo sa njim, gde da ga oderemo, pa neka skuplja koga hoće, ali na onom svetu. Pripazi se ti malo dok ne vidim kako da ga oderem! Smrad, debil koji je u 40 godina istripovao da bude krimos! - poslao je Belivuk Marku Andriću u prepisci.

Članovi klana, su, osim o tome na koji način će da otmu Ljepoju, govorili i o tome šta im sve fali u kući u Ritopeku, kako bi mogli da prikriju tragove ubistva. Tako se govorilo o najlonima, hirurškim rukavicama, ali i gumenim radničkim.

Pre ubistva, članovi klana su se dopisivali i o tome kako je industrijska mašina za mlevenje mesa u kojoj su mleli svoje žrtve prestala da radi, kao i da je iskočio osigurač. Nakon što je javljeno da je mašina ponovo u funkciji, neko od članova klana poslao je poruku: "Spakovaću ga ja u parčiće, pa ću da ga kuvam, brate".

Tokom dogovora koja je čija uloga u otmici, Marko Miljković je poslao poruku da će, dok ne stignu svi Ljepoja da da šifre za "Skaj" naloge i da će u međuvremenu "malo da ga guše kesom".

- Metak je zlatan, šta ćemo da mu radimo... Sve da vidim s kim je pisao, pa ću organizovati šta ću pisati da ih zavrtim, kao sa Kaniđom (prim. aut. pokojni Zdravko Radojević) što sam radio - rekao je Miljković.

"Samleven je i spakovan"

Potom je porukom javio da su Ljepoju "uhapsili", a zatim i ubili.

- Sad smo ga ubili, propišao je majčino mleko. Samleven je i spakovan. Još malo da se smrkne, pa da ga prospemo. Kroz šumu, do vode da se probijemo. Znaš kolika konjina, brate, 100 kilograma i Sopranove (prim. aut. Veljko Belivuk) visine, jak kao konj - dodao je Miljković.

- Ovaj je morao iz, zna se kojih razloga... Jedino Votka da se vrati, pa ostajem, inače odoh 20 dana negde. Piše ti Kratos (prim. aut. Marko Miljković) sa Leona sad (drugi Miljkovićev nalog). Još prosipanje, nema šta, to je to generalno. Najjači do sad, veruj ozbiljna borba - nadovezao se Belivuk.

Nakon "obavljenog posla" Miljković je rekao kako je Belivuk "spržio" Ljepojin telefon sa skaj nalogom i dodao da se njegovoj supruzi i drugima proslede poruke od tog dana. On je potom poslao poruku okrivljenom Vladu Draganiću, vlasniku kuće u Ritopeku, i rekao da su "velikog štetočinu skinuli sa vrata", kao i da su "sve odradili top, kao i uvek", čestitajući mu.

Miljković je potom poslao fotografiju Ljepojine lične karte, a onda su usledile fotorgafije "klanice".

- Da ti pošaljem slike klanica, da imamo kod tebe, da nam se ne obrišu, jer ih samo ja imam. To je to što nam treba, brate, da ne ostanemo bez njih. Sutra ću da počnem da prebacujem slike i da zaštekamo telefon. Sve su krvnici bili, ne neki civili - poslao je marko Miljković.

Pregledanje "Skaj" dokumentacije u vezi sa ubistvima danas je završeno, a dokazni postupak biće nastavljen sutra.