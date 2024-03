'Bravo, braćo, ovo ni Zemunci nisu radili' Na suđenju Belivukovim 'vojnicima' puštene poruke o otmici Nikole Mitića

U Specijalnom sudu u Beogradu slušane su i čitane poruke za koje tužilaštvo u optužnici navodi da su ih slali pripadnici klana

Na jučerašnjem suđenju kriminalnom klanu Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, optuženom za sedam brutalnih ubistava, otmice, drogu i oružje, prikazana je "Skaj" komunikacija u vezi sa otmicom i ubistvom četvrte žrtve klana, Nikole Mitića. Kao i u slučaju ostalih žrtava, poruke sadrže informacije o tome na koji način je planirana otmica Mitića, ali i izuzetno uznemirujući sadržaj koji je poslat posle njegovog ubistva.

Iako je okrivljeni Marko Miljković od suda zatražio da "Skaj" prepiske i glasovne poruke u vezi sa Nikolom Mitićem u sudu ne budu pregledane, jer prethodno je pregledana pisana dokumentacija u vezi sa tim slučajem, sud je doneo odluku o tome da se "Skaj" materijal ipak gleda.

U porukama koje su prikazane moglo je da se vidi na koji način je klan planirao da otme Aleksandra Šarca, koji im je, naposletku, umakao. Klan je Šarica pokušao da otme još jednom, ali je on odustao od nalaženja sa njima. Kasnije ga je ubio "bratski" klan Veljka Belivuka poznat pod nazivom "Vračarci".

Razgovor pre ubistva Mitića počinje time da neko iz stana u Humskoj posmatra stadion i pripadnici klana doneli su odluku da vide ko je u stanu, a Miljković je članovima klana izdao naređenje da "treba slikati sve što im gleda u dvorište". Na fotografijama sa "Skaja" vidi se da su članovi klana kroz prozor fotografisali zgrade koje gledaju na stadion.

Članovi klana primetili su i beli automobil koji se "motao oko stadiona".

- Lagano, braćo, vraćajte vi kamere, pa kad vidimo to, mnogo nam je bitan taj auto. Ako vidimo auto, možemo već danas da krenemo da radimo, a zamolićemo Šerifa, zamolićemo LeoLuku (okrivljeni saradnik Bojan Hrvatin, prim. aut) i koga već tu još ne zna da se vozikaju oko stadiona i da traže to vozilo. Vraćaj snimak unazad dok neki "BMW" ne izađe i krene ka komandi, a onda pusti i gledaj na obe kamere koji auto proleće od crkve dole ka teniskom klubu - poslao je, prema navodima optužnice, Veljko Belivuk glasovnu poruku na "Skaj" grupu.

Miljković je članovima klana rekao da one koji ih posmatraju "neće napinjati", ali da će sutradan da radi "vatromet, da proviri, i petarde".

- Izbušite mu sve gume. Sad nam je sve sumnjivo. Svena (Lazar Vukićević prim. aut) deremo prvog, najveća koncentracija da nađemo beli auto i da vidimo ko je u njemu, a Sven je, milion posto. Nama je sad sve sumnjivo - napisao je Miljković, smejući se.

- Ako treba, njemu ćemo četiri kilograma da spakujemo pod dupe, da mesecima traže delove, da ga pulverizujemo kao Žutog (ubijeni Goran Veličković, prim. aut) - odgovorio je Belivuk.

U njihov razgovor uključio se Miloš Budimir koji je članove klana zamolio da im, ako uhvate nekoga od njih, "do kraja objasne šta je muka", na šta je Miljković odgovorio da će da ih "cede do poslednje kapi".

- Kupićemo brener i nova klešta i sve što treba! Pa ako treba i pet dana da budemo tamo - napisao je Budimir.

- Ja dajem reč da će proći torturu kao nikada do sada. Ovaj kad je rekao šta nas je zanimalo, izgubio sam volju za mučenjem. Svena i Dilindžera (Aleksandar Šarac, prim. aut) ću sa užitkom, štaviše, ima žive da ih grizem i žvaćem meso - rekao je, prema navodima optužnice, Belivuk u razgovoru pre otmice Vukićevića i Šarca, kao i pre nego što su došli do Nikole Mitića.



O otmici Mitića

Kada su Belivuk i Miljković automobilom izašli sa stadiona, ostali pripadnici klana slali su im poruke o tome da ih prati "crna honda". Kako je moglo da se čuje u glasovnim porukama koje su puštene u sudu, usledili su povici o povlačenju, a potom i tome da su pripadnici klana uočili Aleksandra Šarca. U međuvremenu, Marko Miljković ostalima šalje da su oteli muškarca koji ih je pratio. Bio je to Nikola Mitić.

- Ovaj što nas je pratio, uzet je, sa nama je - poslao je, kako je navedeno u optužnici, Miljković, dok su drugi odgovarali da su videli drugi automobil Aleksandra Šarca i da će da ga, ukoliko ga uhvate, voze u "bazu" odnosno na stadion Partizana.

Belivuk je svojim ljudima govorio da, ukoliko dođe policija, kažu da nisu ni u kakvoj vezi sa Miljkovićem i njim i da oni "ne idu dok ne izvuku sve informacije". Govorili su i o tome da automobil treba da se pošalje na dubinsko pranje, kako bi se uklonili tragovi.

Miljković je na "Skaj" grupu poslao da Mitić kod sebe ima kriptovani telefon, a potom je Belivuk posleo fotografiju Mitića koji sedi na kauču krvavog lica. Komentarisali su da su Mitića tukli i da je priznao da ga je poslao Lazar Vukićević.

Prema navodima optužnice, pripadnici klana komunicirali su o tome kako da se organizuju oko prevoženja Mitića u kuću u Ritopeku. Glavna briga im je bila što su Mitića oteli nasred ulice, pred svedocima i da će da "padnu" za otmicu, a Belivuk je napominjao da u kancelariji na stadionu Partizana "ima mnogo krvi i da mora da se kreči".

- Odvezen, odvezen, evo, sad ćemo, moramo da krečimo hitno, mnogo krvi ima - rekao je.

U optužnici su navedene poruke u kojima se vidi da su pripadnici klana detaljno razmenjivali poruke tokom mučenja i ubistva Mitića, ali neke od tih poruka još nisu prikazane u sudu. Nakon ubistva Mitića, Belivuk se u glasovnim porukama zahvaljivao pripadnicima klanai čestitao im.

- Braćo moja draga, ja još jednom da vas pozdravim sve, da se zahvalim svima, samo pametno sada, nema ukrštanja svih nas zajedno, nego malo da se pripazimo, zbog murije dok ne prođe samo vrućina, a čim bude prošla vrućina, nastavljamo gde smo stali. Ovo danas nema dalje, ovo je nešto što se ne dešava, rade nas brate šest meseci, mi jedan dan uzmemo da ih radimo i oderemo im čoveka i to uzmemo ga, ovo niko, ovo Zemunci nisu radili, ova naša braća starija što se kaže, ne rade. Neka, malo nam skače moral, najbitnije da ostane ovako, da ceo grad, svi živi znaju za Kratosa (Marka Miljkovića prim. aut) i mene, nek nas rade, mi smo naučili da se pazimo, imamo brate i finansije i logistiku da se pazimo, bitno je da vi ovako ostanete neutralni za javnost a da kidamo. Prvo što murija onda ne može da vas radi, nema ideju koga treba da rade a drugo dušmani vas neće čačkati - poslao je Belivuk u glasovnoj poruci koja je puštena u sudu.

On je svojim saradnicima dao savet da ne pričaju okolo o svemu što se dogodilo jer Miljković i on "ne žele nikog od svojih da sahranjuju".

- Vi se krećite normalno, obilazite bazu, ljude, vodite malo taj poslić, ništa nismo uradili ako Beograd ostane na vetrometini. Kratos i ja ako malo da se maknemo samo dok ne vidimo koji su sledeći koraci i to je to. Ljubim vas sve, baš svaka čast svima ja sam oduševljen, do pre kad smo Kratos i ja izašli iz zatvora bili smo brate na vetrometini klasičnoj, a sada imamo ekipu, niko od nas nije cinkaroš ni pandur niti milijarder, a ekipa je ono, zlo - dodao je.

Prema navodima optužnice, okrivljeni saradnik Srđan Lalić komentarisao je da su Mitića "dva puta ubili", da je Mitić sve vreme mislio da će "samo da ga tuku", da je pet puta padao u nesvest, između ostalog jer su mu tokom mučenja odsekli prst na nozi, dok je Lalić govorio da to "mora surovije", a kompletan razgovor je protekao u smehu.

Telo Nikole Mitića su članovi Belivukovog i Miljkovićevog klana samleli u industrijskoj mašini za mlevenje mesa i ostatke prosuli u Dunav.

