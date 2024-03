'NE ZNAM ŠTA JE BILO U UROŠEVOJ GLAVI DA DOĐE KOD MENE' Ujak UBICE iz Mladenovca ne želi ni da čuje za njega!

Goran Gavrilović iz Vinjišta kod Kragujevca, ujak Uroša Blažića (22) iz Dubone kod Mladenovca koji je 4. maja prošle godine zverski ubio devet žrtava, a njih 12 teško ranio nakon zločina rekao je "da ne zna šta je bilo u Uroševoj glavi da nakon masakra dođe kod njega".

Gavrilović je saslušan 26. maja prošle godine u nadležnom tužilaštvu, a njegov iskaz nalazi se u optužnici, gde je između ostalog opisao kako je nađen arsenal oružja na njegovom imanju i u kakvim odnosima je sa prvookrivljenim. Naime, da podsetimo, Goran je uhapšen 25. maja 2023. u nastavku istrage, dok je njegov sin Borisom 11. juna 2023. Pored njih trojice opružnicom je obuhvaćen i Urošev otac Radiša koji se tereti da je nabavio oružje kojim je njegov sin počinio maskar.

- Ja stvarno ne znam šta je bilo u Uroševoj glavi da dođe kod mene! Ne znam zbog čega je uopšte odlučio da dođe u moj pomoćni objekat - rekao je Goran na saslušanju:

- Oružje koje je nađeno u mom kokošinjcu je verovatno Uroševo. A ukoliko nije njegovo, ja onda ne znam čije je. Od policije sam kasnije čuo da je Uroš uhvaćen i da je pretio bombama, kao i da će ubiti taksistu. Mislio sam da je uhapšen u Mladenovcu.

Gavrilović je opisao i kako izgleda kokošinjac u kom se satima krio masovni ubica nakon krvavog pira.

- Taj pomoćni objekat kupio sam 2007. i nalazi se na drugoj parceli, a udaljen je 250 metara od porodične kuće. Plan mi je bio da to dam srednjem sinu kako bi on tu živeo sa porodicom, ali tada smo 2010. odlučili da to prvo bude farma koka nosilja i do pre godinu dana tako je i bilo - rekao je on i dodao:

- Kada sam shvatio da mi se to ne isplati, prestao sam sam tim, i ujedno prestao i da idem tamo. Prostor je prazan, tačnije tamo su bili kavezi od koka nosilja. Taj deo je od tada ostao nepromenjen i tamo nismo držali ništa vredno.

Okrivljeni ujak Uroša Blažića objasnio je i kada je poslednji put video sa porodicom Blažić.

- Poslednji put bili smo kod Uroša u Šepšinu kada je njegova porodica 20. januara proslavljala slavu. Tada nisam video oružje u toj kući, kao ni ranije u kući moje sestre Biljane (prim. aut. Biljana Blažić je majka Uroša Blažića, a rođena sestra Gorana Gavrilovića). Ni Radiša, ni Uroš nikada nisu pričali o oružju, a poslednji put oni su bili kod mene 31. oktobra 2022. na slavi. Radiša i Biljana su prespavali kod mene, dok je Uroš došao motorom i isto veče se vratio kući - rekao je Goran:

- Moja deca se nisu toliko družila sa Urošem, generalno ja sam bio u dobrim odnosima sa mojom sestrom Biljanom i njenom porodicom, ali smo se retko viđali zbog poslova, i jedni i drugi smo se bavili poljoprivrednom.

Inače, Viši sud u Smederevu naveo je da nije mesno nenadležan za sina i oca Gavrilovića i njima će se suditi odvojeno u Višem sudu u Kragujevcu.