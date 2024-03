NASTAVLJA SE SUĐENJE RODITELJIMA KOSTE KECMANOVIĆA! Saslušava se dečak koji je svedočio LIKVIDACIJI SVOJIH DRUGOVA - bio najbolji drug Eme Kobiljski!

Danas se u Palati Pravde nastavlja suđenje roditeljima ubice iz "Ribnikara", Kosti Kecmanoviću. Danas će biti svedočenje deteta koje se zadesilo u školi za vreme krvoprolića.

Gledao je Kostu kako nišani u nastavnicu i decu. Video je krv koja se prolivala u mlazevima i kako njegove drugarice padaju telom i glavama ka podu. Vrisak je ispunio učionicu. Drugarice su padale kao snoplje. I on je odjednom osetio bol u nozi i tad mu se sve smračilo. Ovako jeopisao obavešteni izvor svedočenje dečaka ranjenog u masakru koji je monstrum Kosta Kecmanović počinio 3. maja u OŠ "Vladislav Ribnikar".

Dečak je inače bio najbolji drug zverski likvidirane Eme Kobiljski.

- To je dečak koga svi vole u razredu u odeljenju VII-2, a njega je vršnjak-ubica pogodio nakon što je pokosio drugarice iz prvih klupa. Ranjeni dečak koji je zalečio rane i dalje ide u "Ribnikar" zbog društva. Emi Kobiljski je bio najbolji drug. Uvek se šalio i bio blag. Ema i on su se smejali do iznemoglosti i često bili na telefonskoj vezi. Dobar je bio i s dečacima i s devojčicama, a Kosta ga je ranio u nogu kad je pokušavao da se spase videvši da ni Ema nije uspela da ga pokoleba. Ono što je preživeo je prava noćna mora - ispričao je izvor.

Kako dodaje, o jezivom danu i užasu koji je preživeo ranjeni dečak je pričao sa stručnjacima, a i dalje ide na terapije kod psihologa da bi prevazišao traume koje vuče i o tome će govoriti pred Višim sudom u parnici koja tek treba da počne.

Otkad se oporavio od povrede od metka Koste Kecmanovića dečak je ponovo počeo da se druži s drugarima, a takođe oseća veliku odgovornost prema mlađoj sestri Eme Kobiljski, kojoj želi da se nađe koliko god može. Ona se pored njega oseća zaštićeno, kao i uz druge prijatelje svoje ubijene sestre.

Podsetimo, u parnici koju je pokrenulo 27 članova porodica ubijenih žrtava Koste Kecmanovića svedočili su na dva ročišta roditelji neustrašive Eme Kobiljski, otac odbojkaški trener Dragan Kobiljski i majka Nina, takođe bivša odbojkašica.

Oni su govorili da je Emu školski drug pogodio u glavu i da joj nije bilo spasa. Emine reči, koje je izgovorila u pokušaju da zaustavi pomahnitalog Kecmanovića da seje smrt, prepričavaju se kao herojski čin ubijene devojčice koja je maštala da u odbojci dostigne oca.