NAJNOVIJI DETALJI SLUČAJA KOJI JE POTRESAO REGION: Austrijski sajt tvrdi da je našao ženu i dete sa snimka na kom je navodno Danka 'TO NIJE DANKA, TO SAM JA SA ĆERKOM'

Na osnovu snimka koji je snimio Srbin koji živi u Beču, danima širom Austrije traje potraga za dve žene iz Rumunije i devojku za koju se sumnja da je nestala Danka Ilić iz Bora u Srbiji.

Ali misteriju je kako tvrdi rešio austrijski sajt Kosmo koji navodi da žene na snimku nemaju nikakve veze sa kriminalnim miljeom i nemaju nikakve veze sa otmicom deteta!

Ta žena, Rumunka, tvrdi da na snimku nije Danka, već njena ćerkica, a "Kosmo" navodi da su ova najnovija saznanja dostavili austrijskoj policiji.

Zbog priče iz Fejsbuk grupe, Kosmo je stupio u kontakt sa A.C.S. (36), rumunskom državljankom koja živi i radi u Beču.

Na fotografijama koje je objavio pomenuti mediji vide se žene za koje tvrde da su na snimku, ali njihova lica su prekrivena.

"Šta da im kažem? U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći primila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom deli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da se za mnom traga zbog nestalog deteta. Odmah sam u nedelju otišla u policiju u Velsu i zatražio pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite mene, zaštite moje dete i moju majku. Upravo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam jako uplašena, nisam znala šta da radim, obuzeo me strah da ću ostati bez posla", rekla je ona.

Telegraf nije mogao nezavisno da proveri da li je u pitanju zaista žena sa spornog snimka.

Policija u Austriji se još uvek nije oglasila povodom njenih tvrdnji.