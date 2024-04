10. DAN POTRAGE ZA DANKOM (2): Policija u Beču traga za Rumunkama sa snimka, oglasila se JEDNA od njih

Danka Ilić nestala je 26. marta u Banjskom Polju

Danka Ilić (2) nestala je u utorak, 26. marta u Banjskom polju kod Bora oko 13.45 časova. Od tada, do danas traje intenzivna potraga za njom, a u istragu se uključio i Interpol.

Šta se do sada sve dogodilo:

Pojavio se snimak devojčice u Beču koja podseća na Danku

Bečka policija se uključila u istraguInterpol raspisao žutu poternicu koja se koristi za nestala lica

Članovi porodice, majka i otac nestale devojčice, više puta su davali izjave u policiji

Majka Danke Ilić (2) s policijom na licu mesta radila rekonstrukciju dana kad je dete nestalo

Vatrogasci su pretresli deponiju i kanale na Starom banjskom putu

Uhapšen policajac iz Bora

Patrole policije na nekoliko punktova u Banjskom polju sve legitimišu

Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić u više navrata boravio u Boru da bi obišao pripadnike MUP-a

Kriminalistička služba pokrajine Beč pokrenula je istragu u slučaju nestanka dvogodišnje Danke, koja je navodno viđena u glavnom gradu Austrije.

Austrijska policija od juče traga za dve žene sa snimka iz Beča, na kojem su navodno snimljene sa Dankom.

Interpol je raspisao potragu za nestalom Dankom Ilić (2). U pitanju je žuta potraga, odnosno potraga za nestalim licima. U ovom slučaju, podaci se mogu menjati na svakih sat vremena, odnosno mogu biti ažurirani.

List Kosmo, tvrdi da je uspeo da pronađe jednu od žena za koje se smunja da su na snimku, a žena sa snimka je rekla da je policija došla u njenu kuću, da im je sve ispričala i da su joj se na kraju izvinili za patnju koju je pretrpela.

Na mestu oko kuće u Banjskom Polju kod koje je prošlog utorka nestala mala Danka Ilić inspektori su juče ponovo počeli da kopaju, saznaje Telegraf.

Naša reporterka, koja se nalazi na licu mesta, rekla nam je da se blizu kuće nalazi veliki broj inspektora.

Nezvanično, gore su i pripadnici forenzike, međutim, ova informacija još uvek nije potvrđena.

Šta oni tačno rade blizu kuće još uvek nije poznato.

Očekivano, jedna od njih bila je vrlo nervozna.

"Šta da im kažem? U paklu sam od nedelje! Bila sam u Velsu kada sam tokom noći primila nekoliko poruka da se snimak sa mojim likom deli na svim društvenim mrežama, na televizijama u Rumuniji i Srbiji i da se za mnom traga zbog nestalog deteta. Odmah sam u nedelju otišla u policiju u Velsu i zatražio pomoć, ali su me poslali kući i savetovali da se prijavim policiji u Beču u mom okrugu. Juče sam otišla u policiju u 21. okrug, tražila sam da mi pomognu i zaštite mene, zaštite moje dete i moju majku. Upravo su me poslali kući. Danas je situacija postala alarmantna jer je moje lice bilo lako prepoznatljivo u svim medijima. Bila sam jako uplašena, nisam znala šta da radim, obuzeo me strah da ću ostati bez posla", rekla je ona.

