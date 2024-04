PUTANJA SMRTI! Ovako su se kretale UBICE MALE DANKE: Evo šta se tačno dešavalo tokom KOBNIH 7 MINUTA

Srbija je danas zanemela: devojčica Danka Ilić (2), za kojom se tragalo 10 dana, je ubijena. Udarena je kolima, a njeno telo bačeno je na deponiju i za njim i dalje traje potraga.

Za ovaj monstruozni zločin i rasplet kome se nikom ni u najgorim noćnim morama nije nadao osumnjičeni su radnici komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor Srđan Janković (50) iz sela Luka i Dejan Dragijević (50) iz sela Zlot.

Vest koja je prepodne rasplakala celu Srbiju, koja se danima nadala da je devojčica živa i da će biti pronađena, popodne je dobila detaljno objašnjenje kada je konferenciju za medije održao ministar policije Bratislav Gašić, koji je obelodanio šta se tačno dogodilo kobnog dana.

- Prema svim informacijama kojima raspolažemo, izneću vam retrospektivu. Majka Ivana Ilić je u 13.10 došla sa decom iz Bora. Ona se igrala sa decom i slikala ih. Mužu je u 13.22 poslala slike. Sin joj je tražio vodu, a za par minuta je shvatila da Danke nema. U 13.51 je zvala muža, a policija je stigla u 13.59 - rekao je ministar Gašić.

- Majka je oko 13.50 videla beli auto i muško lice pored vozila fiat panda, u kom su bili osumnjičeni. Oni su rekli da su bili na radnom zadatku u Banjskom polju, da provere šahtu. Njihovo kretanje je zabeleženo na kameri. Kasnije je zabeleženo da se vozilo zaustavilo kod kapije oko 13 i 50. Vozilo u kom su bili S. J. i D. D. je bilo ispred kapije oko 2 i po minuta, stali su zbog potrebe za toaletom. Potom su krenuli, i devojčicu udarili nekih 30-40 metara od mesta zaustavljanja. Autom je upravljao D. D. a S. J. je telo onesvešćene devojčice prebacio na zadnji deo vozila preko alata. Dogovorili su se da telo devojčice bace. U 13.57 ih je zaustavio otac devojčice i pitao da li su videli devojčicu, na šta su odgovorili negativno - rekao je ministar.

On je na konferenciji pokazao mapu kretanja ubica.

- Ova plava crta koju vidite je njihovo kretanja, dolazak, okretanje u dvorištu i vraćanje nazad. Sam uređaj prikazuje i brzinu, oni su se kretali 20 kilometara na sat", rekao je Gašić.

Kako je dodao prva informacija koja je bila jeste da je dete nalazilo na raskrsnici.

"Prvi svedok, komšinica, ju je videla ovde (na raskrsnici, op. aut.), nažalost nije gledala na sat. Dete je tim putem krenulo dole", pokazujući na fotografiji lokaciju kuće Ilića i dodajući da su se tu osumnjičeni okrenuli vozilom i otkrivajući mesto gde je, kako se veruje, automobil udario u malu Danku.

- Dete je izašlo, po našim pretpostavkama, iz šipražja. To pokazuje i mesto stajanja. Imamo još dvoje svedoka, majku i sina, koji su ovom ulicom otišli ovamo i videli su dete kako, pre dolaska "fijata pande", ide okrenuto leđima na gore - pojasnio je Gašić.

- Dete je išlo ovim putem izgubljeno, da li je to sedam ili devet minuta oko kojih se sporimo kada se to tačno desilo, ali nepunih dva minuta posle tog događaja nailazi otac, sreće ih, tu oni staju i pita ih da li su videli devojčicu, oni negiraju to i nastavljaju dalje, a otac je nastavio potragu sa svojim kolegama sa kojima je došao - rekao je ministar Gašić.

Podsetimo, kriminalistička policija iz Bora uhapsila je radnike Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor S. J. (50) iz sela Luka i D. D. (50) iz sela Zlot.

- S.J. je osumnjičeni da je službenim vozilom ”fiat panda” u ulici Radomira Putnika udario u pešaka, dvogodišnju Danku, i usmrtio je. Zajedno sa kolegom D.D. telo devojčice ubacili su u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije na ”Starobanjskom putu” kod Bora gde su telo izbacili sa desne strane puta - kaže izvor blizak istrazi.

S.J. se na teret stavlja da je time počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a D.D. pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Obojici je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.

Istraga kriminalističke policije PU Bor ukazuje da se sve odigralo 26. marta oko 13:52 časova, odnosno svega sedam minuta nakon što je, prema prijavi majke, devojčica nestala.

- S.J. se na teret stavlja da nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i uslovima na putu usled čega je prednjim desnim delom vozila udario u devojčicu i usmrtio je - navodi izvor iz istrage.

