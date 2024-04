SVEDOČILA NASTAVNICA SRPSKOG U RIBNIKARU: Evo šta je rekla u parničnom postupku protiv roditelja ubice iz Ribnikara

U PARNIČNOM postupku protiv Koste, njegovog oca i majke Vladimira i Miljane Kecmanović, a po tužbi 27 članova porodica devetoro ubijenih u "Ribnikaru", danas je saslušana kao svedok Nada Radonjić Bulatović, nastavnik srpskog i razredna šestog tri odelenja u koje je Kosta išao pre nego što je prebačen u sedmo dva u drugu smenu, u kojem je počinio zločin.

Ona je kazala da je predavala Kosti i u petom razredu.

Ona je navela i da je Kosta bio dominantan kada bi razgovaro sa nastavnicima, kao da je on iznad, a oni neka sredina i da je sa drugarima imao normalan odnos.

- Po mom mišljenju senzibilitet dece iz druge smene, koja su bila mirnija, je njemu više odgovarao. Išli smo na izlet u 6. razredu 11. juna i raspoloženje je bilo uobičajeno. Malo su dečaci bili nemirniji u autobusu, a Kosta se nije izdvajao. Bilo je mnogo sadržaja, obilazili smo muzeje. Niko se od dece nije žalio na njega, niti on na njih. To su dobra deca, jedini greh im je što su pričali na času - navela je Nada Radonjić Bulatović.

Ona je ispričala da je Kosta imao i opciju da bude u bilingvalnom odelenju u njihovoj smeni, ali da je njen utisak sada, da on nije imao više da kim da se takmiči u toj svojoj smeni i da mu je bio izazov da pređe u drugu.

Na pitanje roditelja kako je moguće da je 30. avgusta Kosti odbijena promena smene, a 31. prihvaćena, nastavnica je rekla da ne zna.

Kazala je i da nikada nije primetila neku Kostinu reakciju pozitivnu ili negativnu na uspeh nekog drugog deteta, da je bilo i druge odlične dece u razredu, dece koja su isto išla na takmičenja, imala želju za takmičenjem i ostvarilala uspehe. Navela je i da Kosta nije bio dete koje se hvalilo svojim uspesima na takmičenjima.

Ivelja je imala primedbu da nije tačno da je majku na tom sastanku uputila na psihologa i pedagoga, već je samo saslušala i rekla da će razgovarati sa direktorkom.

Branko Anđelković, otac ubijene Mare, pitao je nastavnicu Nadu da li je videla spisak koji je Kosta pravio i da li je to Kostin rukopis. Ona je odgovorila da je to videla na televiziji, ali vrlo kratko i da nije analizirala rukopis, niti videla imena dece.



U sudu će sutra kao svedoci biti ispitani psiholog, pedagog i tadašnja direktorka škole. Prvo će se Kostina majka izjasniti o tužbi, ali je Marina Ivelja tražila da se to odloži, jer je stav odbrane da se ona ne izjašnjava u parnici, pre nego što završi iznošenje odbrane u krivici. Sudija Čogurić je rekla da majka doće sutra, pod pretnjom da će, ako ne dođe, njeno izjašnjenje će biti isključeno iz dokaza i stavljeno van snage, a sud će isključiti javnost kada se ona bude izjašnjavala.

RUKOPIS NA SPISKU

- Teškoće u govoru kod Koste nisam primetila, ali sam početkom petog razreda primetila da gubi dah kada govori i pitala sam ga šta mu je i on mi je rekao da ima astmu. U 6. razredu to nisam primećivala, moguće je da je imao terapiju koja mu je dobro delovala - kazala je razredna.

Odgovarajući na pitanja advokata Kecmanovića Marine Ivelje nastavnica je rekla da se ne seća da li je Kostinu majku pitala koje dete ga nije pozvalo na rođendan. Ne seća se ni da li je komentarisala vršnjačko nasilje u 6/3 među devojčicama, niti zna da ga je bilo.

- Dala sam ukor jednom dečaku, koji se posvađao sa drugim iz drugog odelenja i kada se potukao. Mislim da je branio dečaka, koji je bio bolestan, jer ga je neko povredio. Nisam imala saznanja da je bio nasilan prema drugovima iz svog odelenja. Deca se meni nisu žalila da imaju međusobne konflikte. U 6/3 je bilo sitnih čarki, devojčice se posvađaju, jer je jedna nešto rekla, ili je nisu pozvale, a otišle su nege... Ne znam da je bilo konflikta između dečaka. Bio je taj problematični dečak, koji je ometao nastavnike na času, ali roditelji druge dece se nisu žalili na njega.

Na pitanje Ivelje nastavnica srpskog je rekla da je Kosta veoma lepo pisao sastave i dobijao petice, ali da se ne seća njegovog sastava "Majčina ljubav", niti da li je ta tema bila na pismenom. Na pitanje da li je uočila da neko dete u 6/3 trpi nasilje, da ima modrice, da je utučeno, odgovorila je da je primetila da je jedna devojčica bila tužna, da je popustila u učenju, pa je razgovarala sa njima i njenim tatom i to su rešili. Kazala je i da ne zna da li je neko dete te godine isključeno iz škole. Nastavnice je odgovorila i da se ne seća da je majka rekla da se Kosta druži sa nekom decom iz A smene i da želi da pređe u nju.

- U B smeni je bilo pretrpano odelenje, a u A smeni je bilo mesta, a sutradan mi je direktorka javila da im kažem, da prelazi. Nisam pitala direktorku šta se promenilo - navela je Nada.

Ona je kazala i da je Kosta u 6. razredu sporadično izostajao, da je imao i koronu i da su ti izostanci pravdani.

Ivan Božović, otac ubijene Ane, pitao je da li joj je Kosta delovao kao srećno dete, na šta je ona odgovorila da ne zna, ali da joj nije delovao kao nesrećno, niti kao neko kome treba pomoć.

- On je bio miran, nije bio od te živahne dece - kazala je nastavnica srpskog.

- Bilingvalno odelenje su upisala još četiri dečaka iz 6/3, ali je Kosta bio bolji od svih njih. On je delovao kao vrlo vaspitano dete. Ponašao se kao i druga deca, pisao je odlične pismene sastave. Sada kada razmislim, na takmičenju u recitovanju govorio je izuzetno emotivnu pesmu, ali nije uspevao da pokaže emocije, pa sam mu ukazivala na to. Trudio se, ali je nije izneo najbolje. Ja sam to tada pripisivala različitosti, jer nismo svi isti - ispričala je Nada Radonjić Bulatović.

Ona je dodala i da je on takvo dete, sklono takmičenju sa drugima, da bude najbolji ili ga neće biti.

- Ne znam da li su to roditelji tražili od njega. Majku sam tada videla, jer je došla normalno da popriča, ni sa kakve visine. Imali smo sasvim normalan razgovor - kazala je nastavnica.

Ona je rekla da je u avgustu obaveštena o Kostinoj promeni smene. Da je praktično bila kurir i obaveštavala direktorku, da stižu mejlovi o tome, a ona joj je rekla da odgovori.

Ona je kazala da je Kosta bio odličan đak, da je imao sve petice i da je te godine osvojio prvo mesto na gradskom takmičenju iz biologije.

- I mi smo svi ljudi i teško podnosimo to što se desilo. Ja od tog 3. maja funkcionišem kao robot, idem da radim šta treba i šta moram, a po noći to sve ispliva - kazala je nastavnica, a Vladimir Kecmanović se tada rasplakao.

Ona je kazala da je svoje dete upisala u "Ribnikar", iako ne žive na Vračaru, jer je mislila da je to najbezbednija škola u državi.

- Imali smo našeg Dragana, koji nas je umirivao svojim blagim osmehom. Kada sam čula da je neko tada ranjen, samo sam rekla daj Bože da nije Dragan, kao da je neki drugi čovek manje vredan - kazala je nastavnica Nada.

- Kada pričamo on kaže, pa zar nije to ovako, onda ode kući i sve proveri i dođe sutra i izvini se i kaže da je proveravao i da je onako kako sam rekla. Ne znam da je imao neki sukob sa drugovima, niti mi se ikada iko od kolega požalio na njega ili na nešto loše ukazao. Kostina mama mi je došla na kraju školske godine da razmotri sa mnom mogućnost Kostinog prelaska u drugu smenu. Neka deca ga nisu pozvala na rođendan u maju i ona je mislila da je njemu zbog toga krivo. Pitala me je da li sam ja primetila nešto oko odnosa dece prema Kosti, odgovorila sam da nisam, ali da ću obratiti pažnju. Sa decom sam uopšteno razgovarala o tome, a bio je i kraj školske godine. Pošto je promena sredine stres i za odrasle, a posebno za decu, predložila sam joj da sa nekim stručnim porazgovara, jer ja nisam ni pedagog, ni psiholog - ispričala je nastavnica.

Ona je kazala da joj je Kostina majka posle toga 22. juna dva dana pred raspust poslala mejl i obavestila da je Kosta bio tih dana kod pedagoga da razgovara o promeni smene. Ona je navela da on nije bio izuzetak i jedni koji je menjao smenu, već da se to dešavalo iz raznoraznih razloga.

- Bio je kao i druga deca, a razlikovao se samo, jer je pokazivao sklonost ka nauci i govorio je da će kada poraste biti naučnik. Bio je knjiški tip. Druga deca u toj smeni su bila živahnija, manje ih je interesovala knjiga, igrali su fudbal. Kosta je bio izuzetno kulturan u ophođenju prema nastavnicima. Da je bilo šta moglo da se primeti, bilo bi primećeno, ako ne ja, onda neko drugi u školi. Nije bilo spoljašnih manifestacija toga što se dešavalo u njemu. On je delovao kao vrlo vaspitano dete - kazala nastavnica.