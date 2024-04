OSUMNJIČENE ZA UBISTVO MALE DANKE ŠALJU KOD PSIHIJATRA! Srđan i Dejan posle saslušanja idu u BEOGRAD: Evo šta stručnjaci treba da utvrde

U Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru svakog trenutka se očekuje da osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić (2) Srđan Janković i Dejan Dragijević budu dovedeni na saslušanje.

Iz tužilaštva su potvrdili da, bez obzira kakve izjave budu dali, obojicu čekaju dve sigurne stvari.

- Osumnjičeni mogu da daju izjave, a mogu i da se brane ćutanjem. Šta god da odluče, obojici će biti određen pritvor do 30 dana. U tom periodu Janković i Dragijević će biti saslušavani po potrebi. Takođe, obojicu očekuje psihijatrijsko veštačenje u Specijalnoj zatvorskoj bolnici u Beogradu. To se radi da bi se videlo kolika je bila njihova uračunljivost prilikom izvršenja dela. U ovom slučaju i to je krajnje nevažno. Čak i da im je uračunljivost bila slaba, oni su kasnije danima bili svesni šta su uradili - saznaje se u tužilaštvu.

Pojačano prisustvo policije

Nakon saslušanja, obojica će biti upućeni u istražni Okružni zatvor u Zaječaru. Trenutno je oko zgrade tužilaštva primetno pojačano prisustvo policije.

Podsetimo, policija u Boru uhapsila je radnike Javnog komunalnog preduzeća ”Vodovod” Bor Srđana Jankovića (50) iz sela Luka i Dejana Dragijevića (50) iz sela Zlot pod sumnjom da su ubili malu Danku Ilić (2).

Ministar policije je rekao da je kompletan teren pretraživan čitavih pet puta od strane svih mogućih službi i sredstava. Dejan Dragijević je osumnjičeni da je službenim vozilom ”fiat panda” u ulici Radomira Putnika udario u pešaka, dvogodišnju Danku, i usmrtio je. Zajedno sa kolegom Srđanom Jankovuićem telo devojčice ubacili su u gepek vozila, nakon čega su se odvezli do divlje deponije na ”Starobanjskom putu” kod Bora gde su telo izbacili sa desne strane puta - kaže izvor blizak istrazi.

Dejanu Dragijeviću se na teret stavlja da je time počinio teško krivično delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja, a Srđanu Jankoviću pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. Obojici je nakon hapšenja određeno zadržavanje do 48 sati.Istraga kriminalističke policije PU Bor ukazuje da se sve odigralo 26. marta oko 13:52 časova, odnosno svega sedam minuta nakon što je, prema prijavi majke, devojčica nestala.- Dejanu Dragijeviću se na teret stavlja da nije prilagodio brzinu kretanja vozila stanju i uslovima na putu usled čega je prednjim desnim delom vozila udario u devojčicu i usmrtio je - navodi izvor iz istrage.

