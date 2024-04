UHAPŠEN VELJIN VOJNIK! Pripadnik 'Vandal Bojsa' saslušan zbog OVOG

Vuk V. ozloglašeni vojnik Veljka Belivuka uhapšen je i saslušan danas, zbog navodnog nanošenja teških telesnih povreda.

- Dana 05.04.2024. godine u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu saslušani su uhapšeni V.V (rođen 1991. godine) za krivično delo Teška telesna povreda iz člana 121. Krivičnog zakonika i krivično delo Ugrožavanje sigurnosti iz člana 138. Krivičnog zakonika, Đ.S. (rođen 1997. godine) za krivično delo Teška telesna povreda iz člana 121. Krivičnog zakonika i M.M. (rođen 1992. godine) za pomaganje u izvršenju krivičnog dela Teška telesna povreda iz člana 121. Krivičnog zakonika u vezi člana 35. Krivičnog zakonika. Okrivljeni V.V. je drugu oštećenog S.V. pozajmio novac u iznosu od 2.500 evra, koji novac mu nije vraćen, nakon čega je okrivljeni V.V. rekao oštećenom da je dug porastao na 25.000 evra, zadao mu udarac pesnicom u nos i zapretio da će mu ubiti ženu i decu ukoliko on i njegov drug u roku od 24h ne donesu novac. Dana 02.04.2024. godine, po pozivu V.V. oštećeni V.S. i njegov drug A.K. odlaze do kafane na Novom Beogradu i gde je došlo do verbalne rasprave, kada je V.V. izvadio pištolj i ispod stola ga uperio u oštećenog i njegovog druga zahtevajući da mu daju sve pare koje imaju kod sebe, što su oni i učinili, ali kako to nije bilo dovoljno novca, V.V. je doneo odluku da će oštećeni i njegov drug dug platiti tako što će mu oštećeni i njegov drug dati njihova kola koja su parkirana u Borči, kao i da će uzeti ključeve i saobraćajnu od kola sa kojima su oštećeni i njegov drug došli u kafanu - navodi se u saopštenju tužilaštva.

- Uhapšeni V.V., Đ.S., M.M., oštećeni i njegov drug su krenuli ka Borči sa dvoje kola, pa je u kolima oštećeni okrivljenima uputio uvredu, na koji je uhapšeni Đ.S. odreagovao tako što je pesnicama udarao oštećenog u telo i potiljak, kao i nogom u rebro. Kada su stigli u Borču, oštećeni je rekao okrivljenima da su mu kola parkirana u blizini benzinske pumpe, pa kada su izašli iz kola oštećeni je pobegao u policijsku stanicu koja se nalazila u blizini. Oštećeni je imao vidne povrede koje su fotografisane od strane ovlašćenog službenog lica, a u Urgentnom centru su mu konstatovane telesne povrede nosa i rebara. Izvršena je i dokazna radnja prepoznavanja i oštećeni je sa sigurnošću prepoznao okrivljene, a pred javnim tužiocem su Đ.S. i M.M. delimično priznali izvršenje krivičnog dela, dok je V.V. negirao. S obzirom da je u daljem toku postupka potrebno ispitati oštećenog i još tri svedoka, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo Trećem osnovnom sudu u Beogradu predlog da se prema okrivljenima odredi pritvor, koji je rešenjem suda i određen - dodaje se.