TELO MALE DANKE NIKADA NEĆE BITI PRONAĐENO?! Poznati advokat izneo CRNE SLUTNJE: Bojim se da je telo UNIŠTENO!

Radnici JKP "Vodovod" Dejan Dragijević (50) i Srđan Janković (50) uhapšeni su u četvrtak pod sumnjom da su 26. marta ove godine ubili Danku Ilić (2) u Banjskom Polju kod Bora.

Oni su u policiji priznali ovaj svirepi zločin, nakon čega su odbili da kažu šta su uradili sa telom nesrećnog deteta.

Zbog ovakvih okolnosti, advokat Gvozden Grgur otkriva za Informer, da su velike šanse da se telo dvogodišnje Danke nikada ne pronađe!

- Imajući u vidu okolnosti koje smo imali priliku da vidimo, bojim se da se telo neće pronaći. Oni su priznali teško ubistvo, tako da i ne postoji razlog i zašto se ne bi otkrilo šta je urađeno sa detetom. Ako se zna da su odgovorna lica premestila telo, to je i dovoljno da se posumnja da su ga i uništili, odnosno da ne postoji u obliku u kakvom je bilo pre lišenja života. Meni to jasno govori da telo više ne postoji i da je to razlog zašto počinioci o tome ćute, jer bi tako sebe doveli u mnogo goru situaciju - objasnio je Grgur.

Na pitanje šta se dešava u slučaju kada se telo ne pronađe, odgovara:

- Ukoliko se počionici brane ćutanjem, to bi tužiocu otežalo posao. Ali, obzirom da je u ovom slučaju priznato izvršenje dela, nema prepreke da se podigne optužnica za teško ubistvo. Jedino mi je velika nelogičnost što su priznali zločin, a ne govore gde je telo.