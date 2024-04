UDARILI SU JE NA KUĆNOM PRAGU I UDAVILI KAD SE OSVESTILA, A O TELU ĆUTE: Na ovom mestu je mala Danka napravila POSLEDNJE KORAKE!

S.J. i D.J. do dan danas nisu mogli da se sete gde su odneli mrtvo dete

Srbijom teče reka suza za malom Dankom Ilić (2) koja je svirepo ubijena 26. marta u Banjskom Polju kod Bora. Osumnjičeni D.D. i J.S. u policiji su ispričali sve o zločinu. Međutim, u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru samo je D.D. izneo odbranu do detalja, ali nije mogao da se seti gde je telo. S.J. je ćutao.

I jednom i drugom određen je pritvor do 30 dana.

Nakon njihovog saslušanja policija je uhapsila oca i brata osumnjičenog D.D. zbog sumnje da su mu pomogli da telo devojčice prebaci na drugu lokaciju. U policijskom pritvoru tri sata nakon ponoći umro je brat osumnjičenog D.D. Po nalogu tužilaštva njegovo telo prevezeno je na obdukciju.

Od 26. marta ove godine nema čoveka u Srbiji koji nije tražio i pitao se: "Gde je nestala Danka Ilić?". U četvrtak 4. aprila došlo se do saznanja da je Danka ubijena. Tada je Aleksandar Vučić, predsednik Republike Srbije rekao da su osumnjičeni priznali zločin.

Ministar policije Bratislav Gašić na konferenciji za medije ispričao je sve detalje zločina.

Tada je rekao da je majka Ivana sa svoje dvoje dece nakon tri godine došla na imanje u Banjsko Polje. Prema njegovim rečima, Ivana je 26. marta ove godine u 13.1o sati stigla na imanje. 12 minuta kasnije suprugu Milošu poslala je slike dece. U jednom trenutku sin joj je tražio vodu, pa je otišla do automobila. Za to vreme Danka je izašla iz dvorišta, provukla se kroz šipražje i uputila ulicom. Troje ljudi su je videli kako sama šeta, ali nažalost niko joj nije prišao. Na svega 30 metara od kuće kolima su je udarili D.D. i S.J. Onesvešćeno dete stavili su u vozilo i uputili se ka deponiji. Devojčica je došla svesti, ali ako je verovati izjavi D.D. on ju je ugušio. Telo su bacili na deponiju na Starobanjskom putu. Međutim, ono šo je do sada poznato jeste da je jedan od osumnjičenih mrtvo dete prebacio na drugu lokaciju. D.D. je priznao da je to uradio uz pomoć svog oca i brata.

Međutim, ni jedan od njih trojice ne može da se seti gde je telo bačeno.

Brat osumnjičenog D.D. umro je u nedelju u pritvoru u policijskoj stanici u Boru.

Otac će biti saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru.

