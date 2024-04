'PEKAO SAM PALACINKE I RADIO FIZIČKE POSLOVE' Belivuk i Miljković izneli odbranu, supruge u sudu suzdržane (FOTO)

Suđenje pripadnicima klana Veljka Belivuka i njihovim suprugama za pranje novca u saizvršilaštvu završeno je za danas u Specijalnom sudu u Beogradu.

Tužilaštvo za to krivično delo tereti Veljka Belivuka, Marka Miljkovića i Filipa Ivanovskog, kao i njihove supruge Bojanu Belivuk, Tanju Miljković i Mariju Ivanovski, ali i Belivukovu taštu Snežanu Đorđević.

Oni su optuženi da su izvršili više krivičnih dela pranje novca u periodu od 2015. do 2020. godine. Svi optuženi terete se za produženo krivilno delo pranje novca u saizvršilaštvu, osim Đorđevič koja može da odgovara za pranje novca u saizvršilaštvu.

Svi optuženi terete se da su novcem stečenim od kriminalnih delatnosti kupovali luksuzne automobile, stanove i pokretne stvari.

Na pripremnom ročištu svi optuženi su negirali krivicu, osim Snežane Đorđević koja je izostala sa prethodnog suđenja, zbog čega je sudija u odnosu na nju privremeno razdvojio postupak.

11.18 Završeno suđenje za danas

Suđenje koje je trebalo da bude održano sutra je otkazano, a u nastavku suđenja biće vršen uvid u pisanu dokumentaciju.

Naredna ročišta zakazana su za 23. i 24. maj.

11.07 Marija Ivanovski iznosi odbranu

- Želim nešto da dodam jer sam tokom davanja iskaza možda od šoka i stresa rekla nešto pogrešno. Ja sam se tada stvarno potrudila da se sedim svega i kažem sve što sam znala, da maksimalno sarađujem da bih se što pre vratila svoje dece. Priču oko kupovine stana započinjem kada sam otišla kod svekra u Švedsku. On mi daje 10.000 evra da imam za stan. Rekla sam da sam išla dva puta 2019. godine, ali to nije tačno, išla sam 2019. i 2020. godine. Moj svekar je meni doneo 30.000 evra. Ono što ja nisam navela pred tužiocem je da je i moj otac delom učestvovao u kupovini stana. Ja sam se uplašila, videla sam u vestima da je Bojanina mama uhapšena i nisam smela da spomenem svog oca - rekla je Marija Ivanovski.

Ona je dodala da joj je otac dao ukupno 20.000 evra. Za poslednju ratu je novac pozajmila od Filipovog brata i taj novac je vratila kada je izvršen povrat od PDV-a.

- Filip mi nije dao ni dinar za kupovinu stan i plaćanje rata. Nisam ni u kakvoj vezi sa krivičnim delom. Spremna sam da odgovaram na pitanja - rekla je.

Odgovarajući na pitanja, Marija Ivanovski je rekla da nije imala sumnje ni saznanja da se njen suprug bavi kriminalnim delatnostima. Odgovarajući na pitanja tužilaštva, rekla je da je završila višu školu 2017. godine, ali da je tada bila trudna, te da nije radila sve do 2018. godine. Ona je rekla da je sa Ivanovskim od početka 2016. godine, a da se on bavio obezbeđenjem, a potom radio u državnoj firmi.

Za sebe je rekla da je imala platu od 36.000 dinara.

- Poslove obezbeđenja radio je u Beogradu, jedno od ih mesta bio je "Gotik", a dobijao je dnevnicu za to da stoji na vratima. Radio je na poslovima obezbeđenja dva puta nedeljno, a dnevnica je bila oko 3.000 dinara. Pomagali su nam Filipovi i moji roditelji. Filipov otac mi je slao novac i nakon što je Filip uhapšen kako bi mi pomogao jer nisam radila, kao i za Filipovo izdržavanje jer ja nisam imala primanja. Od Filipovog do mog hapšenja, Filipov otac mi je poslao 8.000 evra - dodala je.

Odgovarajući na pitanje suda, rekla je da nije uzimala nikakve priznanice kada je novac uzimala od svog i Filipovog oca.

- Moj otac je imao novac jer se bavi poljoprivredom. On mi je dao svoju ušteđevinu - rekla je Marija Ivanovski.

11.05 Filip Ivanovski ne iznosi odbranu

Filip Ivanovski takođe je rekao da ostaje pri odbrani iznetoj u tužilaštvu, da odbranu neće dopunjavati i da neće da odgovara na pitanja.

11.04 Tanja Miljković neće da odgovara na pitanja

Kao i Bojana Belivuk, Tanja Miljković rekla je da ostaje pri iskazu koji je ranije dala i da, po savetu branioca, iskaz neće dopunjavati.

Ona je takođe dodala da ne želi da odgovara na pitanja tužilaštva, odbrane, niti suda.

10.51 Marko Miljković iznosi odbranu

- Uvek sam radio zakonite i legalne poslove, nisam se bavio kriminalom. Nije bilo pranje para. nemam problem da se sudi Belivuku i meni, ali pritisak tužilaštva time što su uveli u postupak naše supruge i drage osobe nije fer. Optužnica sve vreme govori da nismo krivi i da nema pranja novca. Tužilaštvo govori da sam ja kupio tri stana, a u dokumentaciji se vidi da je to kupio moj deda, a nasledio moj otac - rekao je Miljković.

On je negirao da je novac zaradio vršenjem krivičnih dela kao navijač Partizana, rekavši da je to, ne samo netačno, već i smešno, jer on u periodu navedenom u optužnici nije bio ni na jednoj utakmici Partizana.

- Prvi put sam otišao na utakmicu u julu 2018. godine. Što se tiče stana u Ulici Živka Davidovića, to je trebalo da bdue stan moje supruge. Na svadbi smo imali više od 300 zvanica i dobili smo više od 200.000 u kešu. Dogovorili smo se da ona na svoje ime kupi nekretninu za pola te sume. Ne znam što je čudno što je stan kupljen tek 2020. godine, meni niko ne daje rok kada ću ja da trošim svoj novac. Do hapšenja sam radio na poslovima obezbeđenja ličnosti i objekata. Novac smo dobijali i za rođendane i krštenja. Policija je takođe i iz njihove kasice-prasice uzimala novac - dodao je Miljković.

Miljković je istakao da je, kada je uhapšen, kod njega bilo oko 7.000 evra i da se taj novac vodi kao stečen krivičnim delima, a da je "to bio njegov novac koji nije ni u kakvoj vezi sa kriminalom".

10.34 Veljko Belivuk iznosi odbranu

- Ostajem pri svemu š to sam izjavio, ali ću nešto ponoviti, nešto možda i dodati. Moram da istaknem da nisam izvršio nijedno dleo koje mi se stavlja na teret. Nikakav novac krivičnim delima nisam zaradio, pa nisam mogao ni da ga operem. Činjenica je da se Miljkoviću i meni sudi zbog teških krivičnih dela, ali to je odvojen predmet i mi tu idemo ka dokazivanju svoje nevinosti. Te optužnice su izmišljotina. Privođenje naših supruga i moje tašte je pritisak od strane tužilaštva kao institucije - rekao je Belivuk.

On je rekao da je to "bio način da im se pokaže šta je institucija sposobna da uradi".

- Moja supruga i ja od kad smo se upoznali radimo. Ja sam često radio dva posla, ne pokušavam da budem patetičan. Sve vreme smo čuvali, štedeli, da bismo obezbedili bolji život. Greh je od Boga što su stavili naše žene i taštu na optuženičku klupu. Nisam stekao nikakvu imovinu kao navijač Partizana ili pripadnik navijačke grupe Iz principa. Svi znaju da se ja više od 10 godina bavim obezbeđivanjem objekata i ličnosti, a pre toga sam pekao palačinke, radio fizičke poslove. Nisam bio u svetu kriminala - dodao je.

Belivuk je rekao da imovina koju su on i supruga stekli "nije neka basnoslovna imovina" i da su i drugi mogli da zarade ono što su oni zaradili i dodao da nije u vezi sa kupovinom placa i građenjem kuće i da je to radila njegova tašta, a da joj je Bojana pomagala.

- Zašto bi moja supruga mojoj tašti išta pomagala? Stan moje supruge i mene se nalazi u Živka Davidovića, tašta živi na oko 10 kilometara odatle. Ona je stara i bolesna žena, moja supruga nije. Ono što je najbitnije, Bojana Belivuk joj je ćerka. Za koji dan ćemo supruga i ja biti 20 godina u zajednici. U braku smo 14 godina. Sve to vreme smo sklanjali novac. Da li 100, da li 1.000 evra, kako smo imali. Hteli smo veću porodicu, imamo troje dece, morali smo da sklanjamo da im obezbedimo dobar život. Dobio sam i odštetu od države za vreme neosnovano provedeno u pritvoru, a određenu imovinu sam i nasledio - rekao je Belivuk.

Kako je istakao, zbog toga što im se sudi za teška krivična dela, ljudi koji treba da svedoče u ovom postupku su uplašeni. Ipak, dodao je, oni će da svedoče o pozajmicama i poklonima koje su im dali. On je rekao da je tužilaštvo navelo da je kvantitet dokaza dovoljan za podizanje optužnice, a da se on "nada da će sud da gleda kvalitet, a ne kvantitet dokaza".

- Tužilaštvo i sud su sami utvrdili da je moja tašta sama ulagala novac i gradila, a ona je već osuđena na zatvorsku kaznu zbog nelegalne gradnje. Eto i tužilaštvo kaže da je ona gradila. Nakon hapšenja u ovom procesu je popustila sa živcima i sa zdravljem. Vi je, nažalost, hjoš niste upoznali, ali kad je budete videli sve će vam biti jasno. U stanu smo imali novac od ušteđevine, ali i dečji novac, koji su dobijali za rođendane, imendane, praznike. Da li ste ikada imali predmet gde se deci oduzima kasica-prasica i govori se da je novac stečen kriminalom? - pitao je Belivuk.

Dodao je da su dobili "ozbiljnu svotu novca" za svadbu i da se nada da će ljudi koji su im novac dali to i potvrditi pred sudom kao svedoci.

10.31 Optuženi se izjašnjavaju o krivici

Veljko Belivuk izašao je za sudsku govornicu kako bi se izjasnio o krivici. On je rekao da je razumeo optužbu i da se izjašnjava da nije kriv ni po jednoj tački optužnice.

Isto je uradio i Marko Miljković, kao i preostalo četvoro optuženih koji se trenutno nalaze u sudnici.

10.24 Sudija proziva prisutne

U sudu su prisutni svi osim majke Bojane Belivuk, u odnosu na koju je na pripremnom ročištu privremeno razdvojen postupak zbog nedolaska.

Takođe, advokat Miljana Perendija rekla je da je sa svojim branjenicima postigla dogovor da će da brani samo Filipa Ivanovskog, a da njegova supruga treba da joj otkaže punomoćje.

Svi optuženi izašli su pred sudsku govornicu kako bi potvrdili da u njihovim ličnim podacima nema nikakvih izmena, a Marija Ivanovski otkazala je punomoćje advokatici Miljani Perendiji.