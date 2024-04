SLUČAJ KOJI SRBIJA NE ZABORAVLJA! Toma Fila nije hteo da brani Dragišu iz Trgovišta koji je silovao i zapalio devojčicu (4)

Ubica četvogodišnje devojčice je streljan i to je bila poslednja izvršena smrtna kazna u Crnoj Gori

Davnog 15. marta 1977. godine nezamisliv događaj potresao je tadašnji Titograd, današnju Podgoricu, kada je Dragiša Ristić zapalio devojčicu (4) koju je u raspadnutom stanju pronašao otac. Prizor je bio jeziv! Dragišu čak nije želeo da brani ni poznati advokat Toma Fila koji je skoro izjavio da ne bi branio ni ubice male Danke Ilić (2).

Prema rečima File, "samo dva puta u životu odbio je da brani osumnjičenog za neki zločin".

"Prvi put je to bio čovek iz Crne Gore koji je silovao i zapalio dete. On je na kraju i poslednji osuđen na smrtnu kaznu. Drugi put je bio u slučaju kada je sin silovao majku. Kao što znate ja sam bio slab na majke. Očekivao sam da će me neko od kolega prijaviti, ali to se nije dogodilo. U slučaju ubistva Danke Ilić ne bih branio osumnjičene iako sam svestan da bih time narušio naš kodeks", kaže Fila.

Ubica četvogodišnje devojčice je streljan i to je bila poslednja izvršena smrtna kazna u Crnoj Gori.

"Na nekom starom, rashodovanom kauču, na kojem su dogorevali šut, papir, krpe i letve, ležalo je gotovo ugljenisalo telo deteta na kojem su se jasno razaznavale još samo crvene cipelice na nogama. Zavijanje vatrogasnih sirena i vriska prestravljenih ljudi, posebno izbezumljenih majki, koje su tražile i dozivale svoju decu, prenuli su i Živka Vujoševića, mirnog i uglednog poštanskog službenika, koji je stanovao odmah iza ugla, u ulici Vasa Raičkovića. Istrčao je na ulicu i shvatio da se dogodilo nešto strašno. Ne pitajući nikoga šta je bilo, u magnovenju je preleteo pogledom i kad među uplašenom i uplakanom decom nije ugledao svoju četiri i po godine staru mezimicu Ljiljanu, ponesen crnim slutnjama, sa ledom oko srca, potrčao je i dva puta obišao zgradu u očajničkoj nadi da će naći dete", rekao je Budo Simonović za crnogorski list Dan.

Nažalost, uplašeni Živko nije pronašao svoju mezimicu.

"Nije ga našao. Obamro i već sasvim malaksao od straha, krenuo je i on ka mestu užasa oko kojeg se u očajanju tiskala preneražena masa. Čim mu je policija omogućila da vidi unakaženo telo malene žrtve, ojađeni otac, iako već gotovo slep od bola i tuge, prepoznao je crvene cipelice svoje ćerkice i shvatio da je više nema", prenosi Budo.

Na kraju se ispostavilo da je ovaj monstruozni zločin počinio Dragiša Ristić, radnik iz Trgovišta kod Knjaževca.

Zatekli su ga kako spava dok su tragovi na njegovoj odeći upućivali da je počinio zločin, a ubrzo je i sam priznao šta je uradio.

On je nesrećno dete odveo u podrum zgrade, pokušao je da je siluje, ali se devojčica opirala i vrištala, zbog čega ju je zadavio, potom telo zapalio kako bi prikrio tragove.

"Jezivu priču, kako je i zašto usmrtio devojčicu, koja je bila tek zakoračila u petu godinu života, ponovio je potom do reči i na dva saslušanja pred istražnim sudijom, a sliku stravičnog zločina su upotpunili oni koji su se toga dana sa njim sretali i na ovaj ili onaj način družili. Nakon četiri dana javnog suđenja, na kojem je Ristića zastupao advokat Janko Dučić iz Beograda, pošto niko od crnogorskih advokata nije prihvatio da brani čoveka koji je mogao tako zlotvorski oduzeti život nedužnom detetu, sud je 26. maja 1977. Ristića osudio na smrtnu kaznu streljanjem, koja je izvršena 29. januara 1981".

On je kaznu tri i po godine odlagao raznim pravnim lekovima, ali je ona na kraju izvršena. Ristić je u jednom trenutku pokušao i da pobegne sa cimerom iz zatvora, a tokom policijske potere za njima, koja je trajala šest dana, stradao je dvadesetšestogodišnji policajac Predrag Ivanović.

