Nema umrlice Dalibora Dragijevića koji je preminuo u policiji: Sumnjičio se za sakrivanje tela Danke Ilić (2)

Dalibor Dragijević (40) koji je preminuo u policiji pre dva dana, a koji je osumnjičen za pomaganje u sakrivanju tela Danke Ilić (2) koja je ubijena, biće sutra sahranjen, a prema rečima našeg reportera sa lica mesta, nema njegove umrlice u selu Zlot.

Inače, groblje je blokirano, policajac čuva ulaz i zaustavlja automobile.

Pristup je moguć tek kada se policija skloni, kada završe posao.

Inače, u selu Zlot je sablasno i sve pusto.

"Znamo da je sahrana sutra, ali ne znamo kada", pričaju meštani.

Dalibor i njegov otac Radosav su uhapšeni pre 4 dana zbog sumnje da su pomagali da se telo premesti.

Inače, Srđan Janković i Dejan Dragijević nalaze se u pritvoru zbog sumnje da su počinili ubistvo.

Podsetimo, potraga za telom Danke Ilić ušla je u šesti dan, a tim povodom se oglasio i državni sekretar MUP-a Željko Brkić i dodao da se obilaze i kopaju sva mesta po Banjskom polju i okolini kako bi se telo devojčice što pre pronašlo. Intenzivno se pretražuje i rejon Lazarevog kanjona, Zlotske reke i Lazareve pećine.

Dr Željko Brkić govoreći o osumnjičenima za ubistvo male Danke Ilić istakao je nedavno da je njihov oblik ponašanja jedan od najmonstruoznijih. Jedan od osumnjičenih detaljno je opisivao kako je ubio Danku Ilić, dok je drugi odlučio da se brani ćutanjem. Takođe, osumnjičeni za ubistvo svaljuju krivicu jedan na drugog, istakao je Brkić nedavno, pokušavajući na taj način da se izvuku.

"4. aprila su nam nade potonule da ćemo dete živo naći"

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova osvrnuo se na spekulacije i apelovao na javnost da se vodi saopštenjima MUP-a. Ističe i da policija neumorno traga za telom Danke Ilić.

- Ovo je zaista bolna tema za čitavo društvo, dosta je bilo spekulacija o tom monstruoznom zločinu. 4. aprila smo suočeni sa istinom da dete nije živo, tada su sve naše nade potonule da ćemo dete živo naći. Od 26. mata do 4. aprila bilo je dosta spekulacija. Mi iz MUP-a smo od 26. marta izašli sa 9 saopštenja, kako ne bismo ugrozili istragu - kaže dr Brkić.

Preko 1500 pripadnika MUP-a dalo je sve od sebe da se dete pronađe, otkako je prijavljen nestanak 26. marta, kaže Brkić.

Istakao je i da je istraga od samog starta išla u više pravaca, kao i da je MUP morao biti obazriv i profesionalan, kako u javnost ne bi izašlo nešto što bi kompromitovalo istragu.

- Ja bih ovom prilikom zamolio sve učesnike u javnom prostoru, sve one koji imaju mogućnost da iznesi javnu reč koja se čuje da se vode saopštenjima koje izdaje MUP. Molim javnost da ne podleže lažnim vestima i proizvoljnim zaključcima, već da veruje policiji. Neumorno tražimo telo Danke Ilić - rekao je Brkić gostujući na Happy TV.

"Pretražuje se teren gde ljudska noga nije kročila"

Brkić je istakao da neumoran rad MUP-a neće prestati, kao i da se sprovode intenzivne akcije na rejonu Lazarevog kanjona, Zlotske reke i Lazareve pećine.

- Moram da kažem da naši ljudi izlažu svoje živote riziku i opasnosti jer pristupaju tako nepristupačnim terenima gde ljudska noga nikada nije kročila. Svi su oni ljudi, svi oni se osećaju sa patnjama ove porodice i imaju decu tog uzrasta. I ta njihova odgovornost prelazi službeno i profesionalno. To je moralna i ljudska odgovornost - rekao je Brkić i dodao:

Teorija "nema tela, nema dela" pada u vodu, objašnjava dr Brkić, jer policija već ima dovoljno dokaza da se osumnjičeni Dejan Dragijević i Srđan Janković osude.

- Sama činjenica da tela nema, to je priča iz romana. Mi imamo direktne veze koje njih spajaju sa zločinom. Ovde se ni u kom slučaju ne može raditi o običnom ubistvu, ovo je teško ubistvo i za to je predviđena doživotna kazna. Ko im je pomogao, kako su premestili telo, okolnosti, sve će se to utvrditi. Sva pitanja koja javnost intrigira, dobiće odgovor - rekao je Brkić.

"Teško je ostati pribran, a da kod kuće imate dete tog uzrasta"

Čak i najprekaljeniji veterani iz policije, koji su prošli nebrojeno uviđaja i radili istragu najbrutalnijih zločina, nisu ostali ravnodušni nad slučajem nestanka i ubistva Danke Ilić, koja bi u maju napunila dve godine, da nije ubijena 26. marta.

- MUP je ozbiljna i odgovorna institucija, "jedemo hleb sa sedam kora". Treba da ostanete čovek, da ostanete profesionalac, dođete na lice mesta i da forenzički obradite leš nekog deteta, a da kod kući imate dete tog uzrasta, da se vratite u svoju kuću i da sa najvećim ljubavlju, suzama u očima zagrlite to dete i kažete hvala Bogu, sve je u redu. Sa druge strane imate ogroman pritisak javnosti kada morate da odgovorite zadacima, da budete fokusirani i da obavestite javnost a da ne napravite pogrešan korak koji bi kompromitovao vaš rad - rekao je dr Brkić.

Autor: