Telo male Danke još nije pronađeno! Roskić za Pink: Potraga je dobro organizovanam, policijski službenici koriste sva raspoloživa sredstva

Još uvek nije pronađeno telo devojčice, priznanja ubica su bila toliko detaljna i precizna da se policajcima zaledila krv u žilama.

Advokat Radiša Roskić, bivši načelnik BIA, rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić da je aktuelna situacija nesumnjivo proističe iz svih prethodnih okolnosti.

- Potraga za telom devojčice se nastavlja. Kao posmatrač vidim da je ova potraga dobro organizovana, pouzdano znam sa lica mesta tkođe od posmatrača da su policijski službenici koji su uključeni u ovu potragu lično izuzetno motivisani i da su dobro organizovani i da koriste sva rapoloživa nephodna sredstva - rekao je Roskić.

Govoreći o tezi da nema tela nema dela on navodi da to nije tačno da se krivica može dokazati i bez tela.

- Krivično pravni sistem ne pravi nikakvu gradaciju dokaza odnosno dokaznih sredstava po njihovoj važnosti i relevantnosti. Nema tela, nema dela je za izvršioce jedna utešna formulacija u pravosudnom smislu teza ne stoji - dodaje Roskić.

Nedostatak tela neće dovesti ni do kakve olakšavajuće okolnosti u ovom postupku, rekao je advokat Strahinja Milovanović.

- DNK tragovi koji su pronađeni na samom vozilum na braniku i u gepeku nedvosmisleno ukazuju da je devojčica bila sa osumnjičenima. Nedostatak njihove empatije da porodici učini taj dostojanstveni momoenat da sahrane dete pokazuje da imaju jednu psihopatsku crtu u svom ličnom i emotivnom profilu - kaže Milovanović.

Antonela Jelić, novinarka Pinka, izjavila je da stručnaci kažu da je 99 odsto ako je neko znao gde se još nalazi telo to je neko iz porodice.

- Da li je to majka osumnjičenog Dejana Dragijevića mi ćemo to videti ona je već četiri puta saslušana u policiji, ali u svojstvu svedoka. Ono što je važno jeste da je policija od drugog dana već imala na radaru osumnjičene i Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića. Postoje bazne stanice koje su registrovale i prisustvo njihovih telefona u Banjskom polju u periodu kada je prijvaljen nestanak male Danke. Takođe je na osnovu GPS-a za koji oni nisu znali da postoji u službenom vozilu Vodovoda registrovano da su tu prolazili. Od 17 vozila koja su ušla u Banjko polje dva su se vratila tj. izašla iz Banjskog poloja i među ta dva je bila i ta Fijat panda odnosno osumnjičeni u njoj - navodi Jelić.

Ona kaže da policija ima dosta dokaza, ali kad se završi celokupna istraga s obzirom na to da osumnjičeni menjaju konstantno te lokacije.

- Šta se krije iza toga, da li ih je neki advokat savetovao da ukoliko ne kažu gde je telo dobiće manju kaznu, ili su uradili nešto još monstruoznije to još uvek ne znamo - dodala je ona.

Nikola Novak, poligrafista, pokušao je da objasni kako funkcioniše rad sa poligrafom.

On je reako da je potrebno više kognitivne energije da se kaže laž nego da se kaže istina.

- Kada govorite istinu pristupate memoriji setite se nečega što se desilo, a kada lažete pristupate tom kreativnom delu mozga znači konstruišete nešto što ne postoji, a to uvek zahteva više kognitivne energije i to će uvek proizvesti neku fiziološku reakciju pogotovo, ako vi to pitanje vidite kao pretnju - naveo je Novak.

Kako je rekao da bi lice bilo testirnao na poligrafu mora da bude fizički i psihički i emotivno u stabilnom stanju da bi se testiralo.

Novak je rekao da je prva indicija koju je policija imala je to što su osumnjičeni pali na poligrafu, zato su i stavljeni na mere.

On je rekao da bi se neko poligrafski testirao neophodan je njegov pristanak jer je potrebna saradnja koja je od ključnog značaja.

