BRUTALNA TUČA NAVIJAČA PARTIZANA I VOJVODINE! Haos u Novom Sadu - jedni leže, drugi ih gaze i šutiraju! (VIDEO)

Sartizan je priredio senzaciju osvojivši trofej posle sedmeraca, a meč je obeležio polusatni prekid koji su navijači izazvali u 53. minutu.

Sada je isplivao i snimak tuče pristalica dva kluba uoči meča.

"Grobari" i "firmaši" su se jurili oko hale u novosadskom naselju "Slana bara" uoči meča. Na snimku se vidi kako "grobari" jure "firmaše", sustižu jednog, a pošto su ga oborili na tlo, usledilo je šutiranje i gaženje.

Ubrzo su se "firmaši" našli u jurišu, sustigli jednog navijača Partizana koji je takođe prošao sa šutiranjem i gaženjem dok je ležao.

13.04.2024🇷🇸Fight between Firma vs Grobari (Partizan) before handball match https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/j6WMN0rKOO