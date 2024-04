Tutinac koga su izrešetali "vračarci" sveodočio u Specijalnom sudu! Pomagao sam načelniku Milenkoviću kada sam ranjen

Samir Divljanović, iz Tutina, kog su kako navode u Tužilaštvu za organizovani kriminal, 29. decembra 2019. u Beogradu pokušali da ubiju pripadnici kriminalne grupe Radoja Zvicera i Nikole Vušovića, takozvani "vračarci", ispričao je danas pred Specijalnim sudom u Beogradu da je upucan kada je došao da "pomogne načelniku Četvrtog odeljenja Slobodanu Milenkoviću".

Divljanović je izjavio da je po njegovom mišljenju ranjen samo zbog toga, jer sa Zvicerom, Vušovićem i ostalima nije imao nikakav sukob.

Inače, on je u sudnicu Specijalnog suda doveden iz pritvora Centralnog zatvora. Naveo je da se i njemu zbog te večeri sudi za ugrožavanja sigurnosti i izazivanja opšte opasnosti, pošto je i sam pucao pokušavajući da se zaštiti od napadača..

- Tada nisam znao, ali sam kasnije shatio da bi bilo ko da je došao bio upucan. Mi smo se vozili tu pola sata u kolima tim ulicama, u koloni, načelnik i celo četvrto odeljenje, mislim da su pretpostavili da sam deo grupe, saradnik tog inspektora - izneo je svoje sumnje o svom ranjavanju Divljanović koji je ispričao da je dan pre ranjavanja doputovao iz Novog Pazara sa prijateljem koji je tada bio na poternici.

- Neki prijatelj iz Novog Pazara me spojio sa kontaktom vezano za trgovinu drogom, trebalo je da bude neki kontakt iz Austrije. Ja sam sve rekao načelniku, znao je svaki kontakt, razmenjivali smo to. Imao sam pogrešno mišljenje, da on treba sve da zna. Pitao sam ga za savet, nisam znao identitet ko je sa druge strane, pitao sam Sentu, pa smo se raspitivali i onda me je on pozvao da dođem u Beograd, da učestvujem u akciji i pomognem - ispričao je svedok pred sudom.

Kako je naveo, preko Skaja su zakazali sastanak da vide ko će da dođe.

- Moj prijatelj i ja otišli smo zajedno sa inspektorom Milenkovićem i ljudima iz njegovog odeljenja, bilo je još četiri auta, u kojima su bili inspektori. Ja sam izašao i prošetao ali sam posumnjao da je nameštaljka, bilo mi je sumnjivo pa sam se vratio do kola inspektora, s kojim je bio moj prijatelj i tražio pištolj - ispričao je Divljanović u sudnici, navodeći da su susret dogovorili preko Skaja.

- Načelnik me je ubeđivao da mi ne traba pištolj, ali sam ja rekao da neću bez njega. Stavio sam "tetejac" u džep, seo u kola i otišao na mesto na kom je trebalo da se nađem. Izašao sam, naišao je momak sa kačketom, počeo je da puca, pogođen sam. I ja sam pucao, dok sam bežao. Taj neko je protrčao i otišao, bio je od mene na par metara, na možda četiri ili pet metara, ali sam ja posle bežao. Imao je kačket, jaknu s kapuljačom, i nešto navučeno preko nosa, poput neke rolke ili fantomke preko lica. Video sam lik, ali ne baš dobro, nisam imao vremena da gledam, bežao sam. Dok sam izvadio pištolj već sam bio pogođen, mislio sam da sam ubijen - opisao je svoje ranjavanej Divljanović.

- Smatrao sam da sam došao da pomognem, da sam na pravoj strani, ali ispalo je da sam učestvovao u nekoj praktično privatnoj akciji. Tako ranjenog, inspektori su me odvezli u Urgentni centar, posle sam video da je tu dolazilo ispred do incidenata, inspektori su se svađali među sobom, a meni su stavljene lisice i sudi mi se za to - naveo je on.

Naveo je i da se posle čuo sa načelnikom Milenkovićem i da je ispalo da treba da laže o celom događaju.

- Kada sam shvatio šta se dešava, počeli su moji problemi i u Novom Pazaru, hapsili su me, pritiskali, a sve je u pozadimi ovog slučaja. Ovo je jedina istina, možete da me vodite na poligraf. Ja za te ljude koji se pominju u medijima, nisam čuo, ne znam ni Džonije ni Zvicere, nemam te vrste problema, a odjednom čitam da sam trebao da budem ubijen u Urgentnom centru. I vi sigurno znate, što bih ja dolazio iz Novog Pazara da kupujem drogu ovde, uglavnom se droga kupuje u Novom Pazaru, ja sam mislio da sam na pravoj strani i da sam došao da pomognem. Ja sam penzionisani narko diler, osuđivan sam 2004. za drogu, a sad me sramota, osedeo sam, nisam ja nikakav narko diler - naveo je prvi svedok u postupku protiv vračarskog klana.

Na pitanje optuženog Aleksandra Miloševića, koji se tereti da je po nalogu Vušovića pucao te večeri na Divljanovića, da li ga prepoznaje kao osobu koja ga je ranila, svedok je izjavio "da to 100 posto nije taj muškarac, jer je optuženi mnogo viši i krupniji od pucača".

Interesantno je da je Divljanović posvedočio da je on načelniku Milenkoviću kupio i doneo skaj telefon još 2015. godine, ali da su nakon hapšenaj oduzeti telefoni i uništen Skaj.