Najnovije vesti o ubistvu Danke Ilić! Osumnjičeni za ubistvo stigli u tužilaštvo, meštani Zlota pretražuju svoja imanja

Potraga za telom ubijene Danke Ilić (2) ušla je u 13. dan, a policija nastavlja da pretražuje Banjsko polje i okolna sela, ali nažalost, pomaka još nema.

Do sada je izveštačeno 400 tragova koji su pronađeni u službenom vozilu JKP "Vodovod" za koje se sumnja da su Dejan Dragojević i Srđan Janković koristili prilikom izvršenja krivičnog dela. Prema nezvaničnim informacijama, u narednim danima će biti izveštačeno još 100 tragova iz automobila.

Osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić stigli u tužilaštvo

U Više javno tužilaštvo u Zaječaru jutros su stigli osumnjičeni za ubistvo Danke Ilić (2) Srđan Janković i Dejan Dragijević.

Podsetimo, juče je u tužilaštvo stigla i majka Dejana Dragijevića koja je iskoristila pravo da ne svedoči.

Meštani sela Zlot i Zloćani su jedinstveni u osudi Zlot održali su juče zbor i odlučili da udruženim snagama obiđu sva imanja i u slučaju da primete bilo šta sumnjivo to prijave organima reda. Kako meštani ističu, okupila ih je tuga i briga zbog svega što se dogodilo Danki Ilić.

- Zlot i Zloćani su jedinstveni u osudi nečega sto se nikada nije desilo u istoriji našeg sela. Zamolili smo ljude, a bili su predstavnici iz svih rejona, da obiđu svoja imanja, pojate, da provere bunare, septičke jame, rezervoare za vodu i da svaku moguću promenu koja nije nastala njihovim vršenjem prijave policiji, Štabu za vanredne situacije i Mesnoj zajednici Zlot - kazao je Milivoje Janošević, zamenik gradonačelnika Bora.

Majka ubice zaćutala na saslušanju

U toku istrage za ubistvo dvogodišnje devojčice Danke Ilić koju sprovodi Više javno tužilaštvo u Zaječaru juče je saslušana Svetlana D., majka osumnjičenog Dejana Dragijevića i supruga Radoslava Dragijevića osumnjičenog za pomaganje pri skrivanju tela devojčice.

Svetlana D. je iskoristila svoje zakonsko pravo da ne svedoči u tužilaštvu, kao najbliži srodnik osumnjičenih. Nakon Svetlane, u tužilaštvu su juče saslušana još dva svedoka, dok je za danas u tužilaštvo pozvano još svedoka.

Dankin otac: Smrtna kazna nije za njih, to bi im bila nagrada

Miloš Ilić otac dvogodišnje Danke Ilić, koja je nestala u mestu Banjsko Polje kod Bora 26. marta, a koju su prema rezultatima istrage ubili radnici vodovoda Srđan Janković i Dejan Dragijević, rekao je da ne priželjkuje susret sa zločincima jer se plaši svoje reakcije.

- Monstrum to je blaga reč za njih. Smrtna kazna nije za njih, to bi im bila nagrada. To treba da robija do kraja života i to što će tamo da im rade nije moj nego njihov problem - ispričao je Miloš.

- Inspektori su nam rekli da neće da nam izjave saučešće jer nema njenog tela, tako da... - rekao je otac Danke Ilić ostavivši rečenicu nedovršenu.

I otac i majka male Danke su razočarani ponašanjem komšija u Banjskom polju jer tvrde da su njima govorili jedno, a policiji drugo.

