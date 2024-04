HAPŠENJE U ZAJEČARU - Muškarac pretio komšijama, vitlao oružjem

Policija u Zaječaru uhapsila je LJ.K. (66) iz okoline tog mesta zbog sumnje da je počinio dva krivična dela i to ugrožavanje sigurnosti i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje I promet oružja i eksplozivnih materija.

- Osumnjičeni LJ.K. nema dozvolu za držanje ili nošenje oružja. On se posvađao sa komšijama, muškarcem starim 32 godine i ženom koja ima 34 godine. Zatim je otišao do svoje kuće, uzeo pištolj I krenuo na njih. Ušao je u njihovu kuću, uperio je oružje u oboje, vitlao oružjem, vikao da će ih pobiti. Ubrzo je po pozivu jednog meštanina tog sela došla policija. Međutim, LJ.K. je, videvši da će stići organi reda, pobegao ali ga je policija ubrzo pronašla. Oduzeli su mu pištolj i uhapsili ga, a on se nije opirao – saznajemo od nadležnih.

Osumnjičenom LJ.K. određen je pritvor do 48 sati I on će uz krivičnu prijavu biti sproveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Zaječaru.