FILMSKA AKCIJA POLICIJE U ŠPANIJI! U operaciji učestvovalo 250 agenata - Srbin zbog kokaina skočio u more, izvukao i nož (FOTO)

Španska policija je u akciji kodnog naziva Grajuela (čavka) razbila jednu od najvećih mreža za trgovinu drogom, koja je koristila takozvanu afričku rutu, a među članovima ove bande ima i državljana Srbije.

Kako su naveli, ukupno je u ovoj akciji koja je trajala duže vreme, zaplenjeno četiri tone hašiša i 627 kilograma kokaina, a poslednje u nizu hapšenje dogodilo se pre nekoliko dana u blizoni plaže Matalaskanas u provinciji Uelva, kada su lisice stavljene jednom državljaninu Srbije.

Kako prenose španski mediji, akcija hapšenja bila je vrlo dramatična, a inspektori su najpre iz mora spasli srpskog narko-dilera, a onda su mu stavili lisice.

- Policija je motirla na brod koji je dolazio iz Lisabona. Na njemu je bilo petoro trgovaca drogom, od kojih je jedan državljanin Srbije, jedan je poreklom iz provincije Kadiz, a preostala dvojica su iz Galicije. Kada su narko-dileri shvatili da im je policija za petama, pobacali su pakete sa kokainom u more, kako bi olakšali plovilo i kako bi mogli brže da pobegnu - prenose španski mediji detalje filmske akcije.

Kako dalje navode, bacanje tovara u vodu dovelo je do svađe među dilerima.

- Prema jednoj verziji, Srbin je u jednom trenutku napao nožem svog saradnika iz Kadiza. To je uradio u nameri da ga spreči da baci kokain. Međutim, tokom međusobnog obračuna, trojica Španaca su Srbina bacila u more kako ih ne bi ometao u bekstvu. Prema drugoj verziji, nakon sukoba sa saradnicima, Srbin je sam skočio u more kako bi se spasao - navode izvori i dodaju da je ishod u svakom slučaju bio hapšenje Srbina i zaplena 627 kilograma kokaina.

- Što se tiče njegovih saradnika, oni su uspeli da svojim "narko-čamcem" pobegnu policiji i za njima se i dalje traga. Inače, svi oni su pod istragom u okviru akcije Grajuela - objašnjavaju izvori.

Inače, operacija Grajuela sporvedena je na teritoriji Španije i Portugala. Ukupno je uhapšeno 19 osoba, dok je njih 12 već od ranije bilo u zatvoru. Inspektori su pretresli 24 kuće i zaplenili 1,4 miliona evra u kešu, kao i 19 luksuznih vozila, pet čamaca...

- U operaciji je učestvovalo 250 agenata. Istražitelji su uspeli da dokažu da je ova narko-grupa odgvorna za šverc četiri tone zaplenjenog hašiša i 627 kilograma kokaina. Sedište organizovane kriminalne grupe bilo je u Lisabonu - saopštili su iz policije.