HOROR U NIŠU: Pas IZUJEDAO dva učenika osnovne škole, jedno dete završilo u BOLNICI!

napušteni pas rase kane korso napao je danas i ujeo učenicu trećeg razreda i učenika petog razreda Osnovne škole "Branko Radičević" u Gabrovcu kod Niša.

Direktorka te škole Glorija Radojčić rekla je da su deca nakon napada psa srećom zadobila samo lakše povrede, s obzirom da se radi o ogromnom psu.

"Pas je najpre za vreme malog odmora ujeo dečaka za prst, a za vreme velikog odmora ujeo je devojčicu za obe ruke, ujeo je za šaku i za zglob iznad šake druge ruke. Napao je i jurio i pedagoškinju, ali je uspela da mu pobegne", kazala je Radojčić.

Ona je kazala da je ekipa Hitne pomoći na poziv škole intervenisala i zbrinula povređene učenike.

"Dečaku su previli prst i on je sa hraniteljkom otišao do izabranog lekara, kako bi mu tamo, ukoliko je potrebno dali tetanus, a devojčicu je zajedno sa njenom majkom ekipa Hitne pomoći prevezla do Kliničkog centra, da bi snimanjem proverili da slučajno nije zadobila ozbiljnije povrede onih koji su vidljivi", rekla je Radojčić.

Prema njenim rečima, na poziv škole intervenisala je i policija i Zoo služba niškog komunalnog preduzeća "Mediana".

"Radnici Zoo higijene su tražili psa, ali nisu uspeli da ga pronađu. To je pas koga je neko ostavio u Gabrovcu i zbog koga smo mi proteklih 15 dana više puta zvali Zoo higijenu. Mi smo mala sredina i znamo da ranije ovde nije bilo tog psa. Agresivan je, napadao je proteklih dana i meštane i decu. Vrlo brzo nakon što je Zoo higijena otišla ponovo se pojavio u centru sela i pored škole. Jedino što možemo da uradimo sada je da ponovo zovemo Zoo higijenu", izjavila je Radojčić.

Ona je kazala da je o današnjem napadu na učenike obavestila Školsku upravu, a školski tim za bezbednost se sastao i sačinio zapisnik.