Srednja škola Glenburk u severnom čikaškom predgrađu Glenvju, nakon stravične nesreće u kojoj je sinoć poginuo srpski mladić Marko N. (17), a u kojoj su povređene tri osobe, objavila je pismo porodicama.

- Dragi GBS studenti i porodice. Sa tugom vas obaveštavamo da je učenik naše škole, Marko Niketić (17), tragično preminuo u nesreći koja se dogodila sinoć - ovim rečima počinje pismo.

U poruci direktorke škole, dr Barbare Žorž, dalje se navodi da škola poštuje potrebu porodice za privatnošću i da nudi usluge studentima i profesorima.

"Just the most genuine human ever": Glenview community mourns tragic loss of 17-year-old boy killed in a two-car crash Sunday night. @newsnance reports. https://t.co/FdOyYAZb1M