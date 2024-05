SRBIN PRED SUDOM U AMERICI ZBOG OTMICE BIVŠE ŽENE David otpužen za kidnapovanje Ane, ne i za ubistvo!

Srbin David Knežević, trebalo bi da danas da izađe pred sudiju zbog sumnje da je oteo svoju bivšu suprugu Anu Knežević u Madridu. Za ovom Kolumbijkom se traga već 100 dana, a Srbinu su lisice na ruke stavljene 4. maja na aerodromu u Majamiju.

Ana Knežević, državljanka SAD kolumbijskog porekla, nestala je početkom februara ove godine u glavnom gradu Španije. Nakon burnog razvoda sa Srbinom, Davidom Kneževiće, ona se preselila u Madrid sa Floride, kako bi se oporavila od svega. Njoj se izgubio svaki trag nakon što je nepoznata osoba sa motociklističkom kacigom obojila sigurnosne kamere na ulasku u zgradu u kojoj je živela u luksuznom naselju.

Optužen za kidnapovanje, ne i ubistvo

Optužnicom se Davidu Kneževiću na teret stavlja da je putovao iz Majamija u Madrid kako bi kidnapovao bivšu suprugu.

Kako pišu američki mediji, Ana je u optužnici navedena kao "žrtva kidnapovanja", jer još nema dokaza da je ona ubijena budući da njeno telo nije pronađeno.

Odbijeno jemstvo

Sud je prošle nedelje odbio jemstvo za uslovno puštanje na slobodu jer, po oceni sudije, njegovo bogatstvo i veze koje ima u inostranstvu mogu da osiguraju lak beg od pravosudnih organa.

"Optužnica se zasniva na posrednim dokazima"

Početak suđenja Srbin zakazan je za danas, 20. maj. Za krivično delo koje mu se stavlja na teret zaprećena je kazna i do doživotnog zatvora.

Federalni sudija Edvin G. Tores istakao je da je donošenje odluke o podizanju optužnice bilo veoma teško, ali da se zasniva na posrednim dokazima iako telo nestale žene nije pronađeno, preneli su američki mediji.

Uhapšen na aerodromu

David Knežević uhapšen je 4. maja ove godine na Internacionalnom aerodromu u Majamiju prilikom dolaska iz Srbije. Njemu se na teret stavlja da je pre nestanka Ane Knežević sa Floride doleteo u Srbiju. On je, kako je utvrđeno, iznajmio automobil kojim je prešao skoro 8.000 kilometara.

Iznajmio auto sa zatamnjenim staklima

Kako su preneli mediji, istražnim radom policija je otkrila da je David Knežević otputovao iz Srbije, preko cele Evrope, do Španije i da je putovanje trajalo 26 sati u oba smera, a to je razdaljina između Beograda i Madrida.

Kako su saopštili organi, David Knežević je 27. januara sa međunarodnog aerodroma u Majamiju odleteo za Tursku, nakon sletanja u Istanbul otišao je u Beograd. On je potom napustio Srbiju 30. januara, a vratio se 5. februara, dan nakon što njegova bivša žena nestala.

Takođe, navedeno je da je David Knežević iznajmio „pežo 308“, koji je vratio 15. marta.

- Vlasnik agencije za iznajmljivanje automobila obavestio je policiju da je, kada je Knežević vratio vozilo, agencija za iznajmljivanje otkrila da su stakla bila zatamnjena, da su okviri registarskih tablica promenjeni i da su dve nalepnice uklonjene s vozila. Vozilo je prešlo otprilike 7.677 kilometara dok je bilo kod Kneževića - naveli su mediji u SAD.

Otprilike u to vreme jedan muškarac je podneo prijavu španskoj policiji da su mu ukradene registarske tablice, navodi se u sudskim dokumentima. Kasnije je pregledom čitača registarskih tablica utvrđeno da su te tablice uočene u blizini stana Ane Marije Knežević u Madridu i da su prošle kroz španske naplatne stanice 2. i 3. februara – pričvršćene za „pežo“.

Lažno predstavljanje

Istražni organi navode da je 4. marta žena koja se predstavila kao Ana Marija Knežević nazvala osiguravajuće društvo da poništi tri polise osiguranja vezane za njen i Davidov posao.

- Tokom poziva u pozadini su se čula deca - navodi se u sudskim dokumentima, a policiji je privuklo pažnju to što Ana Marija Knežević nema decu.

Sudski dokumenti navode da su istražitelji kasnije saznali da je telefonski broj pozivaoca “bio u vlasništvu kompanije Davida Kneževića i da je on naveden kao kontakt za telefonski broj“.

Zaposlena u Kneževićevoj firmi rekla je policiji da je on 24. aprila od nje tražio da se lažno predstavlja kao njegova supruga kako bi otvorio novi bankovni račun, dajući zaposlenoj broj socijalnog osiguranja Ane Marije Knežević koji će koristiti kao dokaz.

- Zaposlena je Kneževiću tokom telefonskog poziva rekla da joj je neprijatno da se predstavlja kao žrtva koja je nestala. Knežević joj je odgovorio da je to ‘neozbiljno’ i rekao da to treba učiniti kako bi zaposleni bili plaćeni. Tada je osumnjičeni navodno rekao da on ne može da pozove jer ima muški glas - prenose mediji.

