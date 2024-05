GDE JE ONO JUNAŠTVO KADA NAM JE STRELJAO DECU?! Potresne reči majke ubijenih Kristine i Milana: 10 metaka je sasuo u mog sina, 8 u ćerku

Opšti haos u sudnici u Smederevu izbio je danas kada je na samom početku suđenja kada su roditelji ubijenih u Malom Orašju i Duboni fizički nasrnuli na masovnog ubicu Uroša Blažića i njegovog oca. Ročište je nakon ovoga prekinuto, a prema prvim informacijama suđenje će biti izmešteno u prostorije Specijalnog suda u Beogradu.

Majka ubijenih Kristine i Milana Panića ispričala je za "Novosti" kako je izgledalo u sudnici.

- Odmah su ga izbacili. Šaržer je ispao policajcu. Haos je ispoao. Uveli ga, on je pognuo glavu. Ušao je pognute glave - Gde je ono junaštvo kada nam je streljao decu? Ne mogu da ga gledam.

- Ovo nije suđenje, ovo je mučenje. Ovo se sudi nama ne njemu. Za njega je samo doživota. To neću da prihvatzim nikada. Tu ću da sedim, štrajkovaću glađu - rekla je potresena Zorica Panić.

- On je samo potunjio glavu, gledao je u pod. Deset metaka je on sasuo u mog sina, osam u moju ćerku. I sada mu se sudi? Pa šta mu se sudi? Njemu samo doživotna i do viđenja, ništa više! - dodala je ona.