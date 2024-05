Na nedavno održanom pripremnom ročištu za suđenje Urošu Blažiću, počiniocu krvavog masakra u mladenovačkim selima Dubona i Malo Orašje, došlo je do izuzetno emotivnih reakcija porodica ubijenih koji nisu mogli da prikriju bes koji osećaju prema optuženima.

Kako je Blažićeva baka od strica ispričala, rane na duši porodicama ubijenih nikada neće zarasti. Ona je opisala i kako je protekao incident na pripremnom ročištu Urošu Blažiću i njegovom ocu, što je njoj ispričala porodica jednog od ubijenih mladića u krvavom masakru. Baka je otkrila i da je ovaj zločinac čak presudio svom rođaku.

- Rekli su mi da je bilo previše mučno u sudnici. Niko od članove porodica nije mogao da u sebi zadrži taj bol, morali su da ga iskažu. Tada su prvi put od tog nesrećnog dana videli Uroša, koji im je pobio decu. Svaki čovek bi tako reagovao. Moj sestrić i njegova žena su bili na suđenju, njima je ubio sina. Mi smo familija s Blažićima, drugo koleno. Kažu da je, kad su ga uveli u sudnicu, nastao pravi metež jer je svim roditeljima ubijenih pao mrak na oči i poleteli su ka njemu. Neki su preskakali stolove, gurali klupe, bio je to opšti haos - priča baba Uroša Blažića.

Porodice žrtava su iskazale svoju potragu za pravdom kroz haos koji je nastao kada su prvi put videli Uroša, čoveka koji im je oduzeo decu. Njihova reakcija na suđenju bila je vidljiva kroz vrištanje, plač, paniku i nasrtanje na optuženog čim je doveden u sudnicu, izazivajući opšti metež i dramu. Policija je jedva uspela da izvede Blažiće iz sudnice, dok su oni bežali niz hodnik okruženi stražarima.

Ona ističe da porodice zahtevaju doživotnu kaznu za Uroša i njegovog oca, kako bi barem malo umirili svoju bol i dobili neki spokoj.

- Kažu da neće biti više suđenje u Smederevu nego u Beogradu. Svakako će oni njima to poslati napismeno. Pričaju da je bezbednije tamo, svi hoćemo samo jedno, a to je doživotna kazna za njih dvojicu. To je ono što bi bar malo umirilo roditelje i dalo im neki spokoj - objašnjava baba.