PRIMETIO JE DA LOBANJI NEDOSTAJU ZLATNI ZUBI! Beograđanin OTKRIO zbog čega je odlučio da posmrtne ostatke svog OCA čuva u plakaru: Nisam ništa ukrao...

Muškarac rekao da je lobanja od njegovog oca koji je umro pre 45 godina.

Beograđanin, kod koga je policija našla ljudsku lobanju u plakaru u sobi, rekao je da je u pitanju lobanja njegovog oca koji je sahranjen pre 45 godina u porodičnoj grobnici.

"Moj otac je umro 1979. godine, mi imamo grobno mesto na Zemunskom groblju i posle 25 godina mi je umrla snaja od starijeg brata. Došao sam kada je sahranjivana i sve je bilo pri završavanju, u kesu su se stavljale kosti i tada konstatujem da mi otac nema bradu, nema donji deo vilice i pitam šta je sa tim delom kostiju i nisu ništa konkretno odgovorili", rekao je on za Telegraf.rs i nastavio svoju neobičnu priču:

"Onda su se zubi radili u zlatu, njemu je ceo donji deo bio u zlatu, a napred keramika. Sišao sam dole u grobno mesto i rekao - bar nešto da ostane od oca. Ja sam mislio da ga kasnije prenesem u Dalmaciju u grobnicu, da tamo odnesem, majka mi je dole, da da prenesem i očeve ostatke. Jednostavno sam to želeo i želim i dalje i nadam se da će mi izaći u susret. Znate, u tom momentu, to je sigurno mnogo vredelo, ti zubi.

Ja sam lobanju stavio u jednu natkasnu u sobu i potpuno zaboravio. Međutim, ovde je došla policija sa psima zbog sumnje da ovde ima oružja. Posumnjali su na mog sina, da drži drogu i oružje, moj sin tvrdi da nema veze sa tim, ali oni su imali neku dojavu, neka saznanja i ušli su sa 20 pasa. Tada su uzeli i lobanju.

Moj sin je pušten na slobodu, a opet, policajci su postupali po pravilu. Verujem da ću da imam neke posledice zbog ovoga, odneli su lobanju na analizu, da bi dokazali da je od mog oca. Verujem da se ovako nešto nikada nije dogodilo, ali isto tako ni da dođeš na grobno mesto i vidiš da je neko skinuo zube.

Ja nisam uzeo ništa tuđe, nisam ukrao ništa, to je zapravo moje. Nije meni bilo do zuba, nego da sačuvam nešto od svog oca. Reagovao sam burno u tom trenutku", rekao je on za naš portal.

Po nalogu tužilaštva obavljena je obdukcija na Institutu za sudsku medicinu.