MAJKA DEČAKA UBICE SE PONOVO NIJE POJAVILA NA SUDU: Ispitana još tri svedoka - Sud doneo NEOČEKIVANU odluku!

U Višem sudu u Beogradu danas su ispitana tri svedoka iz OŠ Vladislav Ribnikar u postupku koji se vodi protiv dečaka-ubice, njegovih roditelja Vladimira i Miljane Kecmanović i škole.

Majka dečaka danas je takođe trebalo da bude ispitana kao svedok, ali se ona ponovo nije pojavila na ročištu!

- Ja se izvinjavam što je došlo do promena, ali ona posle krivičnog postupka zaista nije u stanju - rekla je advokatica Kecmanovića, Marina Ivelja.

Kao svedok je tada pristupila Lidija Maksić koja radi kao psiholog u ovoj osnovnoj školi koja je rekla da je sa dečakom individualni razgovor obavila samo jednom, kad je upisivao prvi razred.

- Njega znam samo iz grupnog rada, nikada nismo radili individualno. Prilikom poseta časovima nisam primetila da se na neki način isticao, nikada za sedam godina nije bio upisan ni u napomenu - rekla je školski psiholog i dodala:

- Ja sam ga testirala za upis u školu, a ni tada ništa čudno nisam primetila. Slika o celom odeljenju 7/2 je bila da oni odlično funkcionišu.

Prema njenim rečima, ona je više radila sa drugim odeljenjima, ali zna da je dečak, kao i ubijena devojčica Angelina Aćimović želeo da pređe u drugu smenu, ali je to odobreno dečaku u drugom roku.

- On je to želeo jer, kako nam je rekla majka, nije bio pozvan na rođendan kod druga i to ga je jako pogodilo. Ja nisam obavljala razgovore ni sa njim, ni sa Angelinom, to je uradila koleginica, ali niko nije prijavio nikakve probleme u tom razredu - kaže svedokinja Lidija Maksić i dodaje:

- Znam samo da je dečak posle perioda korone popustio u matematici, ali ostale ocene su mu bile na istom nivou. Kao još jedan razlog za promeni njegove smene navodilo se to da je u 7/2 imao već formirano svoje društvo. Nisam obaveštena da je bilo pretnji od strane njegovih roditelja.

Prema njenim rečima procedura u školi je da neko od stručnih saradnika obavi razgovor sa decom koja menjaju smenu, ali sa ovim dečakom to nije bio slučaj.

- Ne znam, ja nisam sa njim razgovarala. Niko se na njega nije žalio. Posle 3. maja smo gledali i vraćali njegove crteže i sastave, ali ništa nije ukazivalo na problem.

Na pitanje majke ubijenog dečaka Andrije Čikića “da li ste čuli od dece da se on ponašao čudno” i “da li imate saznanja da je njegova razredna primetila da nije pokazivao emocije dok je recitovao emotivnu pesmicu”, ona je odgovorila odrično, kao i pedagog Jelena Vujičić koja se ispitana kao sledeći svedok.

Pedagog Vujičić potvrdila je da je procedura u školi da se sa detetom razgovara prilikom promene smena.

- Jeste procedura, uglavnom, ali nekada to roditelji ne žele. Ovde je bila specifična situacija jer je bio podnet zahtev roditelja, a svakako je u sedmom razredu prelazio u dvojezično odeljenje, te zbog toga nismo sa njim obavili razgovor - rekla je pedagog.

Ona se pitala kako se uklopio, nakon što je promenio smenu, na šta je od njihove razredne dobila odgovor da se odlično uklopio.

- Ja ga nikada nisam primećivala na odmorima i na hodnicima, niti sam sa njim imala individualni kontakt - rekla je Vujičić.

Inače, sudija Bojana Čogurić više puta je opomenula svedokinju Vujičić da stane mirno i ne pravi grimase i tako negoduje na pitanja koja joj se postavljaju.

Na pitanja advokata Marine Ivelje, kako je to moguće kad je Miljana Kecmanović navela u mejlu poslatom školi, kada je tražila da njen sin promeni smenu, da se dečak prvo obratio školskom pedagogu sa ovim zahtevom, ona je samo kratko odgovorila “Ne”.

- Nisam imala saznanja da je išao u streljanu, da jesam obavestila bih roditelje, to nije mesto za tinejdžera.

Na kraju, svedočila je i učiteljica u penziji Vesna Belavi u čijem je odeljenju dečak bio od prvog do četvrtog razreda.

- Bio je odličan đak, svi drugari su ga voleli jer je bio zabavan, imao je mnogo znanja, prepričavao im knjige koje je čitao i svoja interesovanja. Nikada se nije mešao u tuđa koškanja, ali je voleo na kraju da presudi ko je bio u pravu - kaže učiteljica Vesna i na pitanje da li je proimetila da on ima pritisak od strane roditelja odgovorila:

- Nisam, ali uvek je pored redovnih školskih knjiga imao, recimo, knjigu drugog izdavača iz matematike, da i nju reši i uradi sve zadatke. Nikada kod njega nisam primetila ništa što bi ikada ukazalo na ovakvo ponašanje.

Za naredno ročište, koje je zakazano za 24. i 25. oktobar ove godine, predviđen je nastavak dokaznog postupka kada će biti izvedeni dokazi neuropsihijatrijskog veštačenja oštećenih, odnosno članova porodica ubijenih, kao i maloletnog dečaka ubice. U vezi sa dečakom biće izvršen uvid u njegov zdravstveni karton u Domu zdravlja Stari grad, kao i na klinici za neurologiju i psihijatriju.

Dečak-ubica, podsetimo, 3. maja je u osnovnoj školi koju je pohađao ubio devetoro dece i čuvara škole, a pored parničnih postupaka protiv njegovih roditelja se vodi i krivični postupak pred Višim sudom u Beogradu.