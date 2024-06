SUD ODLUČIO! Evo kolika kazna čeka oca koji je držao ćerku zatočenu u kadi bez hrane i vode

Uroš Pašajlić koji je optužen za nasilje u porodici nad maloletnom ćerkom, koju je zatočenu i samu držao bez hrane u stanu u Mirijevu, kao i zlostavljanje i mučenje tadašnje partnerke I. L. osuđen je danas u Prvom osnovnom sudu u Beogradu na sedam godina i osam meseci zatvora.

Podsetimo, devojčica je u teškom stanju, u kadi u stanu koji čak nije imao ni kvaku pronađena 24. marta prošle godine. Njen otac uhapšen je nekoliko dana kasnije i od tada je u pritvoru.

Inače, pre presude koju je doneo sud, u sudnici su prikazane fotografije stana u kom je zatečeno dete.

Na slikama koje su istražitelji snimili, vidi se hodnik pun smeća, razbacane stvari a potom i kupatilo. U kadi je bila razbacana garderova devojčice, kutije i otpaci smrznute hrane, a gotovo identične slike su načinjene i u kuhinji i dnevnoj sobi. Garderoba devojčice, kako se videlo, stajala je zgužvana u krevecu.

U završnoj reči pred presudu tužiteljka Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu navela je da ovakav slučaj nasilja u porodici, nebriga, neodgovornost, bezobzirno ponašanje kod nas nisu zabeleženi.

- Dokazano je da je Pašajlić izvršio oba krivična dela i predlažem sudu da mu izrekne jedinstvenu kaznu, a sudu ću prepustiti procenu iste i smatram da treba da ostane u pritvoru dok ne ode na izdržavanje kazne - rekla je tužiteljka.

Zastupnik maloletne ćerke Uroša Pašajlića napomenuo je da je okrivljeni priznao nasilje nad devojčicom i da je svojim bezobzirnim ponašanjem ugrozio njen telesni integritet i spokojstvo.

- Bila je potpuno sama, bez hrane u jako lošim uslovima, okružena gorilom smeća, neadekvatno odevena. Molim sud da uzme u obzir njeno zdravstveno i mentalno stanje nakon svega, kao i težinu koja je detetu od sedam i po godina izmerena kad je dovedena u bolnicu. Neke posledice kod nje su već nastale, a nažalost će se neke tek ispoljiti - naveo je zastupnik devojčice.

Advokat Uroša Pašajlića u sudnici je izjavio da je njegov klijent "samo loš roditelj" i da nije ubica niti silovatelj, te da bi trebalo da se tereti za krivično delo zapostavljenje i zanemarivanje maloletnog deteta, a ne nasilje u porodici.

- Smatram da treba da odgovara, on je dobio već epitet oca iz pakla i zadržao ga je do danas, ali on je samo loš rodite, nije nikoga ubio ni silovao. Nije bio dobar roditelj, nije svom detetu obezbedio osnovne stvari i što se toga tiče neću iznositi ni olakšavajuće okolnosti - rekao je Pašajlićev branilac.

Završnu reč sat vremena pre izricanja presude dao je i sam Pašajlić.

- Jako mi je žao zbog svega što sam uradio i pogađa me što sam odvojen od ćerke. Ne želim da se pravdam, ali bio sam narkoman, nestabilan, drogirao sam se a kad sam tražio pomoć nisam je dobio. To što se desilo sa mojim detetom nije smelo da se desi, žao mi je što mi ona nije bila centar pažnje, a ne I.L. koja nije bila adekvatna za mene. Voleo bih nekako ovo da ispravim. Želim da više ne budem narkoman i da jednog dana ponovo budem otac svojoj ćerki - rekao je Pašajlić.