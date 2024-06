STVAR KOJU JE DRAGIJEVIĆ IZREKAO NA SUDU IZAZVALA MUK! Na pitanje 'Gde je telo Danke Ilić?' dao BIZARAN ODGOVOR

Saslušanje Srđana Jankovića, jednog od osumnjičenih za ubistvo Danke Ilić (2), završilo se oko 13 časova, posle tri sata, koliko je trajalo.

On je izveden iz zgrade Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, a kako se nezvanično saznaje, on je na saslušanju negirao izvršenje krivičnog dela koje mu se stavlja na teret i rekao da nije učestvovao u ubistvu devojčice!

Međutim, iako je sve ukazivalo na to da će otkriti šta se desilo Danki Ilić, kao i gde je njeno telo, s obzirom na to da je Dejan Dragijević ranije priznao zločin i do detalja ga opisao, bez navođenja gde se nalazi telo devojčice, on je šokirao sve - negirao je izvršenje krivičnog dela i naveo da devojčicu nikada nije video?!

- Prema dogovoru sa klijentom, insistiraju da ne dajem nikakve izjave, tako da vas molim da razumete i njega i mene - rekao je Bogdanović okupljenim predstavnicima medija ispred zgrade Višeg suda u Zaječaru.

Janković je nekoliko trenutaka pre toga izveden iz zgrade tužilaštva.

Podsetimo, Danka Ilić (2) nestala je 26. marta u Banjskom polju, gde je iz Bora došla sa mamom i starijim bratom. Za taj zločin su osumnjičeni Dejan Dragijević (50) iz Zlota i Srđan Janković (50) iz Luke, obojica radnici JKP "Vodovod" Bor. Dejanov otac Radoslav Dragijević (73) uhapšen je 6. aprila zbog sumnje da je pomogao sinu da premesti telo devojčice koju je prethodno, prema sopstvenom priznanju, udavio rukama.

Sredinom aprila saslušani su i otac i majka ubijene devojčice, koji su iskaze davali odvojeno, u prisustvu okrivljenih - Srđana Jankovića i Dejana Dragijevića. Tužilaštvo je planiralo da spreči prisustvo okrivljenih tokom iskaza roditelja, međutim, majka je iznenadila sve izjavom da joj ne smeta prisustvo osumnjičenih.

