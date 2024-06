Izvor: Informer, Foto: Printscreen/Video Plus, Privatna arhiva | |

NE GRIZE ME SAVEST! Dankin ubica zgrozio sve - otkriveni novi detalji sa saslušanja!

Srđan Janković bez trunke stida na saslušanju na sramotan način negirao izvršenje zločina.

Srđan Janković je prvo priznao krivično delo u policiji, ali se kasnije u tužilaštvu branio ćutanjem. Međutim, nedavno je potpuno negirao delo. Sa druge strane, Dejan Dragijević je priznao sve detalje u policiji i tužilaštvu, uključujući i svoju ulogu u zločinu. On je opisao ceo događaj, priznavši da je upravo on uneo dete u auto i udavio ga golim rukama.

- Dragijević je do detalja priznao u tužilaštvu zločin i opisao čitav događaj. Rekao je i da je on uneo Danku u auto i udavio je kada se probudila, Janković se branio ćutanjem, a sada tvrdi da dete nikada nije video i da nema veze sa zločinom, čudno je sve to - rekao nam je izvor.

Tokom saslušanja, Janković je mirno odgovarao na sva postavljena pitanja i detaljno opisao svoje aktivnosti od 26. marta do 4. aprila, kada je uhapšen. On je potvrdio da je tog dana bio u Banjskom polju, gde je priznao da je konzumirao alkohol i vozio službeno vozilo "fiat panda". Ipak, tvrdi da nije udario nikoga automobilom i da na vozilu nema udaraca.

Kako izvor Republike otkriva, Srđan Janković je tokom tročasovnog saslušanja u tužilaštvu rekao da ga ne grize savest jer nije uradio ništa, i da bi kola bila ulubljena da je njima dete udareno, a da na njima nema ništa.

Podsetimo, Danka Ilić iz Bora nestala je u martu, a istragom je otkriveno da je ubijena. Sumnja se da su je udarili kolima Srđan Janković i Dejan Dragijević. Otac i brat Dejana Dragijevića su uhapšeni zbog sumnje da su pomagali u zločinu, pri čemu je brat Dalibor preminuo u pritvoru. Rade je pušten iz pritvora nakon dva meseca, dok je u međuvremenu preminula i majka Dejana Dragijevića, Svetlana Dragijević.