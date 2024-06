DRAGAN JE UBIO RODITELJE, PA IH ISEKAO NA KOMADE! Delove tela bacao je po Novom Sadu, a ljudi se sada pitaju SAMO JEDNO

Dragan je 2006. godine u Novom Sadu ubio roditelje i isekao ih na komade

U Novom Sadu 3. marta 2006. godine ispred jednog vrtića u Novom Sadu, preko puta glavnog porodilišta, radnici Gradske čistoće su pored kontejnera pronašli jednu kesu u kojoj je pronađen deo muške noge, odnosno leva potkolenica. Pronađena je još jedna kesa u kojoj se nalazio deo ljudskog trupa.

Odmah su obavestili policiju. Takođe je i svim radnicima tog jutra koji su radili u Gradskoj čistoći javljeno da obrate pažnju prilikom pražnjenja kontejnera da bi videli da li se u đubretu nalazi sličan sadržaj. Proverena je i gradska deponija. I sa iste su javili da je pronađena jedna muška glava.

"Odmah je poslata i tamo policija. Nedugo posle toga na keju pored Dunava prilikom čišćenja kontejnera isto su radnici Gradske čistoće pronašli kese sumnjivog sadržaja i ustanovljeno je da se i u njima nalaze delovi ljudskih tela. Odmah je bilo vidljivo da se radi o delovima muškog i ženskog tela.

I sve te crne kese koje su pronađene sa delovima tela poslate su odmah na sudsku medicinu, gde je trebalo da se uz pomoć stručnjaka i policije utvrdi identitet osoba koje su se nalazile u tim kesama. I dok je policija radila svoj posao u jednu policijsku stanicu u Novom Sadu ušao je jedan mladić i prijavio je nestanak svojih roditelja", ispričao je detektiv Braca Zdravković na svom Jutjub kanalu Agamemnom.

Policija je odmah znala da se radi o osobama za koje oni upravo utvrđuju identitet u Sudskoj medicini. I odmah kada je mladić prijavio nestanak svojih roditelja i kada je pošao kući, kada je izašao iz policijske stanice, za njim je krenula grupa inspektora koja ga je pratila nekih dvadesetak minuta.

"Hteli su da vide njegovo ponašanje. Zapravo, on je odmah njima bio sumnjiv. A o kom je mladiću reč? Radilo se o Draganu Jankoviću. Dragan Janković je rođen 1979. godine u Novom Sadu. Njegovi roditelji bili su ugledni ljudi. Otac Dušan, on je rođen 1941. godine, a majka Marija je rođena 1947. godine. Bili su zaposleni, i radili su u Naftagasu. Zapravo, gospodin Dušan i gospođa Marija, ja ne znam tačno koje su se godine oni venčali, ali pretpostavljam da jedan duži period nisu mogli da imaju dece.

I kada su dobili sina, te 1979. godine, oni su bili najsrećniji na svetu. I dali su svom jedincu ime Dragan. Dragan je od samog početka bio jedno razmaženo dete. Posebno od strane majke Marije koja ga je baš mazila, pazila i prezaštićivala, zato što je imala nekako osećaj da je otac Dušan malo stroži i hteo je da njegov jedinac bude prava muškarčina. Otac Dušan je u početku maštao da će njegov jedinac najverovatnije jednog dana biti vojni pilot", kazao je Braca.

Međutim, Marija je odmah rekla da to ne dolazi u obzir. Draganu je majka pomagala u učenju tokom celog školovanja. Želela je da njen jedinac bude što bolji đak, makar mu ona radila domaće zadatke. Po njenom mišljenju morao je da ima petice i da bude vukovac.

Otac Dušan je sve Draganove ocene sa sumnjom. Kad mu je sin pošao u srednju školu davao mu je zadatke iz matematike pre dkontrolne i kad ne bi umeo da ih reši vređao ga je govoreći mu da je budaletina i da nikad neće završiti normalnu školu.

"Ja sam ubeđen da je i za Dragana to bio veliki šok i stres kada bi morao da sedne pored svoga oca i da zajedno rade neki zadatak. Dušan je bio razočaran kada je ustanovio da je Dragan u stvari netalentovan za školu. On je sigurno bio besan na svog sina. I moguće da ga je nekada možda ošamario. I to je sve po kazivanju samog Dragana da ga je otac maltretirao dok je bio mali još iz detinjstva, dok je bio đak, pretpostavljam da je to samo taj sukob oko matematike.

I sin Dragan je nekako uspeo da završi tu srednju školu uz velike napore svojih roditelja. I sada je počeo da razmišlja koji bi on to fakultet trebalo da upiše. Želeo je da upiše geodeziju. Dušan kada je čuo da Dragan hoće da upiše geodeziju, sigurno je onako burno reagovao. Razgovarao je sigurno i sa svojom suprugom da to nije pravi izbor fakulteta, zato što on je već sa svojim prijateljima iz Naftagasa obezbedio Draganu radno mesto da radi kao ekonomista. Međutim naravno morao je da završi ekonomski fakultet.

I pošto je, kako su se oni raspitali u tom periodu ekonomski fakultet u Subotici imao lakši prijemni ispit od onog u Novom Sadu, oni su ubedili svog sina Dragana da upiše ekonomiju u Subotici. I on je tamo i upisao bez svoje volje taj fakultet i počeo je da studira" rekao je detektiv.

Studirao je sedam godina i položio je samo dva ispita. Godine su prolazile. Dušan je očekivao sa nestrpljenjem tu diplomu, naravno i majka Marija. Dragan im je obećao da će 3. marta doneti diplomu iako je imao samo dva položena ispita. U tom trenutku je imao 27 godina.

"Dragan je kao budući diplomac imao samo jednu obavezu, da uči i da sprema diplomski rad. I došao je i taj famozni mart mesec. Osvanuo je prvi mart. Za Dragana je to bio veliki šok. On prosto nije mogao da shvati da počinje mart. Bio je sav kao na iglicama. Sav je onako treperio i bio je nervozan. Rekao je:" Evo sada je sreda prvi mart. Sutra je drugi. U četvrtak ja moram imati rešenje za moj problem."

A nije znao nikako da ga reši. I u tom treperenju i u toj nervozi nekoliko puta tog prvog marta je izvodio kucu u šetnju. Išao je sa pudlicom da je prošeta, te u ovaj park, te u onaj park. U jednom trenutku predveče sreo je i jednog svog prijatelja. Tamo su popili po jedno pivo. A onda su se dogovorili da kasnije kada Dragan vrati pudlicu da se vrati u taj isti kafe kako bi popili još jedno piće. I da mu Dragan nešto ispriča kako ima neki problem. I Dragan je vratio kući kucu. Rekao je roditeljima da treba da ode da se vidi sa jednim drugom. Naravno ništa to njima nije bilo sumnjivo. Oni su rekli:" Dobro idi sine, završavaj svoje obaveze." Dragan je izašao, otišao do jednog kafea. To je bilo negde oko 22 časa. Tamo se sreo sa drugom. Popili su po jedno piće. Nije bio pijan.

Hteo je nešto da kaže drugu. Ali najverovatnije da nije imao hrabrosti. E sada koliko su oni zapravo bili dobri drugovi, pa da on nije imao hrabrosti da mu se otvori i da kaže: "Imam problem. Obećao sam roditeljima diplomski rad u petak. A petak je za dva dana. Ne znam šta da radim."

Bilo kako bilo on se pozdravio sa sa drugom i otišao je kući. Oko pola jedanaest ulazi u stan. Njegova mama je gledala film. Otac Dušan je već otišao na spavanje. Dragan se polako približavao majci držeći u ruci veliki francuski ključ", ispričao je Braca Zdravković.

Dragan je, prema njegovim rečima, majku prvo udario u potiljak. Kleknuo je pored majke i udario je još tri puta u predelu glave. Peti udarac joj je zadao u vrat. Pudlica je trčala i cvilela po kući i Dragan se uplašio da će otac Dragan da se probudi.

"Pošto je znao da je on u spavaćoj sobi jer mu je to rekla mama krenuo je ka spavaćoj sobi svoga oca sa namerom da ga ubije. I naravno Dušan je čuo da kuca laje, da cvili i ustao je da vidi o čemu se radi. Otvorio je vrata i iskoračio samo jedan korak. Sreli su se u predsoblju. Najverovatnije nije ni stigao da pita Dragana šta se dešava, dobio je snažan udarac francuskim ključem posred čela. I pao je onako unazad u svoju sobu.

Sin Dragan je kleknuo nogom na njegove grudi i udario ga je još nekoliko puta u predelu glave. Tek kada je bio siguran da je ubio oca, onda je ustao, otišao do fotelje gde je do pre nekih dva minuta sedela njegova sada već pokojna majka Marija. Seo je, onako udahnuo sa olakšanjem kao da je rešio svoj najveći problem. Ispružio desnu ruku, ostavio francuski ključ na taj sto. Uzeo je sa stola čašu limunade i popio kako bi se osvežio. Nastavlja da gleda film kao da se ništa nije dogodilo u njegovom stanu. I posle odgledanog filma odlazi do svoje sobe", ispričao je detektiv.

Dragan je nakon toga odlučio da telo svojih roditelja iseče na komade što je i uradio. Kad je uhapšen pričao je da se ničega ne seća. Utvrđen mu je trajni šizofreni poremećaj ličnosti.

Međutim i pored toga Draganu je suđeno. Na prvostepenoj presudi Višeg suda u Novom Sadu Draganu Jankoviću je za dvostruku ubistvo svojih roditelja izrečena kazna od 30 godina zatvora i obavezno lečenje u bolnici zatvorenog tipa koje može trajati i duže od vremenske kazne koja je izrečena. Na ovu presudu Draganova odbrana je uložila žalbu. I Vrhovni sud je doneo presudu da se Draganu smanji kazna sa 30 na 20 godina zatvora, ali da ostane mera lečenja u bolnici zatvorenog tipa.

Dragan je počeo svoje zatvorske dane. I oni su trajali uobičajeno sve do 2012. godine. I po izjavi njegovih branilaca te 2012. godine Dragan je dobio ukidanje mere posebnog lečenja. Prebačen je u normalni zatvor za izdržavanje ostatka kazne od 20 godina. I baš u tom trenutku kada je ukinuta mera, te 2012. godine bila je i amnestija. I za delo za koje je on osuđen po članu 114 dobio 10% skraćenja, odnosno na 20 godina zatvora dobio je dve godine skraćenja. Tako da po izjavi njegovih advokata Dragan je trebalo da izađe iz zatvora 3. marta 2024. godine. To je tačno 18 godina od izvršenja krivičnog dela. Da li je Dragan Janković izašao na slobodu ili ne? Ja to sada ne znam", ispričao je detektiv.

