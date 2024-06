Mladić Aleksa Milojević (22) iz Knjaževca juče je u porodičnoj kući ubio deku Miću (81), baku Saru (83) i oca Predraga (60) iz lovačke puške, a zatim sačekao policiju i predao se.

Prema rečima komšija, niko nije mogao da nasluti da će doći do ovakve tragedije i da je u pitanju dobra i mirna porodica koja nikada nije imala probleme.

- Vraćala sam se sa posla kolima i zasutavila me komšinka, koja je prva saznala šta se desilo. On se njoj obratio, i rekao joj da je to uradio puškom, i na pitanje zašto, rekao je da ne zna - rekla je komšinka za Pink.

Govoreći o porodici, komšinka je rekla da za njih svi imaju samo reči hvale.

- Družili smo se godinama, dve kuće nas dele, ljudi za primer - navela je ona.

- Kao grom iz vedra neba! Nikakav nagoveštaj nije bio, sve se desilo odjednom! Aleksa je bio dobar dečko, vredan, radan. Nikad nikakav problem nije bio sa njima, nisi mogao da posunjaš da je agresivan - priča komšija.

- Znam da je bio dobar dečko - dodala je još jedna komšinka.

Podsetimo, Aleksa Milojević juče popodne je hicima iz dedine lovačke puške ubio članove svoje porodice. On je potom izašao iz kuće i komšijama rekao da ih je pobio, jer nije više mogao da brine o njima. Komšije su pozvale policiju, a on ih je mirno sačekao i predao se.

- Telo oca nađeno je u hodniku, a babe i dede u dnevnoj sobi. Oni su ubijeni dok su gledali televizor. Puška iz koje je pucao bila je u legalnom posedu njegovog dede - podseća naš izvor i dodaje da bi osumnjičeni mladić danas trebalo da bude saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koje vodi istragu.

Autor: