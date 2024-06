'UMEO JE MNOGO DA POPIJE, POJELA GA I TA BOLEST...' Aleksa Milojević likvidirao čitavu porodicu ZBOG OVOGA?

Jutro nakon zločina u Knjaževcu u kući u kojoj je Aleksa Milojević (22) iz Knjaževca hicima iz vazdušne puške ubio svog oca (60), babu (83) i dedu (81), na zatvorenoj kapiji stoji policijska traka, a nikog od rođaka nema unutra..

Komšije su i dalje u neverici da je Aleksa, za kojeg čitav komšiluk ima samo reči hvale, mogao da uradi tako nešto. Kažu da mu se sve smučilo, da je hteo da ode i osamostali se, da studira ili radi, ali da to nije uspeo jer je morao da brine o bolesnom ocu i deki, dok ga je baka molila da ih ne ostavlja.

- Govorio je da ne može više da podnese. Na silu daje lekove dedi, ocu, da odbijaju da se leče, da dedu baba drži dok mu daje lekove. On ga je brijao, presvlačio, sve troje je podsećao kad koji lek da piju, vozio ih je kod lekara, svuda, nabavljao šta treba, vozio baku do pijace. A on je želeo da se osamostali, ali baba mu je rekla da će mu dati koliko god para treba, samo da ostane sa njima. Njemu se to smučilo – rekla je komšinica i dalja rođaka ove porodice Mirjana Ljubomirović.

Ona kaže da Aleksov otac Peda nije bio dobro nakon što je pre mesec dana doživeo šlog, da je bio naporan, tražio da vozi auto, iako nije bio u stanju za to, da je tražio da pije alkohol, a nije smeo, dok je deka Miloš bio nepokretan i dementan, nije dozvoljavao nikome da brine o njemu osim Aleksa, zbog čega je mladić imao veliku obavezu.



- Otac nije kako treba, deda nije kako treba, baba ga drži, ne mogu da žive bez njega, trebao im je neko sposoban da ih izdržava. Dečku se smučilo, inače dečko je sposoban, savršeno dobar. Stalno je radio ako neko kopa jarak, ako neko hoće da ruši kuću. Preko zime je radio na Babinom zubu na skijalištu, noću, da radi , da zaradi. Kad mu baka da pare da ode u nabavku, on kupi šta treba i vrati joj kusur jer nikada nije hteo njihove pare da uzima, već da sam za sebe zaradi. Ali baba ga je držala da ne ide, i njemu je prekipelo – rekla je ona.



Ovim tvrdnjama pridružio se i drugi komšija, koji je novinarima Kurira potvrdio tvrdnje o očevom konzumiranju alkohola.

- Veliki je problem bilo i to što je otac znao zbog sve muke mnogo da popije. - kazao je komšija.

Sa druge strane, oni su poznavali Aleksu, kažu da se nikada nije drogurao, niti je konzumirao alkohol.

- Sve što je ikada radio je brinuo, a deka Mića je divan bio, čovek za primer, samo, eto, pojela ga je ta bolest - kažu nam komšije.



Zbog ubistva oca, dede i babe Aleksi Milojeviću (22) iz Knjaževca juče je određeno zadržavanje na 48 sati zbog krivičnog dela teško ubistvo.



Glavni javni tužilac u Višem javnom tužilaštvu u Zaječaru koji je i obavio uviđaj planirao je da obavi saslušanje osumnjičenog tokom današnjeg dana ukoliko policija uspe da sačini krivičnu prijavu i prikupi sve potrebne priloge.

Autor: