'MOŽE LI JEDAN CRVENI CVET ZA MOJU MAMU' Andrija je bio najsrećnije dete na svetu, ali mu je školski drug Kosta Kecmanović krvnički presudio

Suzana Čikić, majka Andrije Čikića, kog je Kosta Kecmanović ubio 3. maja 2023. zajedno sa još osam školskih drugara i čuvarom škole, u jednoj TV emisiji prisetila se detinjstva svog sina i trenutaka koji su proveli zajedno.

- Kad je Andrija bio mlađi, jednom prilikom me je zamolio da ga odvedem u park, rekavši da su sada tamo svi njegovi drugari i da ne zna da li će posle biti tamo ako odemo kasnije. Ja sam ga odvela i posle sat-dva, kad smo se vraćali kući, on me pitao može li da stane da kupi sladoled. Nakon što je kupio sladoled, u jednoj ruci je držao kusur, a u drugoj sladoled. Umesto da krene ka meni, skrenuo je u cvećaru, bila sam zbunjena. Kada je ušao, tamo rekao je prodavačici: "Možete li da mi date jedan crveni cvet za moju mamu." Izašao je i dao mi je taj cvet i rekao: "Mama, hvala ti što si me izvela u park iako si bila umorna." Takav je bio moj Andrija - ispričala je uplakana Suzana Čikić.

Podsetimo, Kosta Kecmanović, učenik OŠ ''Vladislav Ribnikar'', 3. maja usmrtio je devetoro vršnjaka i čuvara škole. On je tog jutra s namerom da izvrši masakr zakasnio u školu i na čas istorije, a onda s dva očeva pištolja i punim rancem Molotovljevih koktela ušao na ulazna vrata škole i zapucao.

Usmrtio je najpre čuvara i dve devojčice koje su dežurale, a onda ušao u kabinet za istoriju, gde je njegovo odeljenje imalo čas, i ispalio rafal. Tom prilikom je usmrtio još šestoro vršnjaka, dok je još troje i nastavicu istorije teško ranio. Dvanaest dana kasnije, još jedna devojčica je nažalost, podlegla povredama.

U krvavom piru Koste Kecmanovića nedužne živote su izgubili Dragan Vlahović, čuvar škole, Mara Anđelković, Andrija Čikić, Ana Božović, Adriana Dukić, Katarina Martinović, Bojana Asović, Angelina Aćimović, Ema Kobiljski i Sofija Negić.

Dečak-ubica se od 3. maja nalazi na Klinici za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, dok je njegov otac Vladimir Kecmanović u pritvoru i protiv njega, ali i Kostine majke, Miljane Kecmanović se vode parnični i krivični postupak koji su pokrenuli roditelji ubijene dece.

